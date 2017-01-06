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Самарские судьбы
Самара - Стара Загора
Их знали миллионы
Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения Павла Флоренского
вчера в 12:40 - Маргарита Смородинская - "Их знали миллионы"
Павел Александрович Флоренский родился 21 января 1882 года в местечке Евлах на западе Азербайджана. Воспитывался вне религиозной традиции, но в юности под влиянием статей Льва Толстого почувствовал интерес к христианству. Он очень рано обнаружил исключительные математические...
Хроники самарочки
Все начиналось с курицы
сегодня в 06:51 - Ольга Михайлова - "Хроники самарочки"
24-летний пиццмейкер из Самары Павел Косарев рассказал «Самарской Газете» об особенностях своего кулинарного бизнеса. Итак, читаем статью: «Жителю Красноглинского района Павлу Косареву 24 года. Его увлечение кулинарией стало сначала профессией, а сейчас - уже делом жизни....

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Пошутивший про Коран блогер уехал из России из-за угроз ИГ
Пошутивший про Коран блогер уехал из России из-за угроз ИГ
22.01.17 00:41 - Маргарита Смородинская
В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины
В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины
22.01.17 00:40 - Маргарита Смородинская
Из-за огромных счетов за коммуналку украинцы сдают жилье бесплатно
Из-за огромных счетов за коммуналку украинцы сдают жилье бесплатно
22.01.17 00:36 - Маргарита Смородинская
Бесплатную приватизацию могут продлить для трех категорий граждан
Бесплатную приватизацию могут продлить для трех категорий граждан
22.01.17 00:34 - Маргарита Смородинская
Куда стоит переехать: Ученые выяснили, где будет комфортно жить в будущем
Куда стоит переехать: Ученые выяснили, где будет комфортно жить в будущем
22.01.17 00:31 - Маргарита Смородинская
В Мьянме захватили в заложники туристов из Таиланда
В Мьянме захватили в заложники туристов из Таиланда
22.01.17 00:29 - Маргарита Смородинская
5 пословиц и поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно
5 пословиц и поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно
21.01.17 19:41 - Татьяна Мезенцева
30 простых жизненных советов
30 простых жизненных советов
21.01.17 19:29 - Татьяна Мезенцева
Бомбардировщики РФ нанесли удар по ИГ в Сирии
Бомбардировщики РФ нанесли удар по ИГ в Сирии
21.01.17 19:25 - Маргарита Смородинская
А на каком пальце носите кольцо вы?
А на каком пальце носите кольцо вы?
21.01.17 19:19 - Татьяна Мезенцева
Зловещая" инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ
Зловещая" инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ
21.01.17 19:17 - Маргарита Смородинская
Сорос предрек Трампу провал
Сорос предрек Трампу провал
21.01.17 19:13 - Татьяна Мезенцева
Что такое нейрографика и кому необходим этот вид арт-терапии
Что такое нейрографика и кому необходим этот вид арт-терапии
21.01.17 19:10 - Татьяна Мезенцева
Шокирующее выступление Андрея Несмачного: "Сатана использовал меня, выжал как лимон"
Шокирующее выступление Андрея Несмачного: "Сатана использовал меня, выжал как лимон"
21.01.17 19:05 - Татьяна Мезенцева
Мастерица из Одессы создает калейдоскопы с морями, змеями и камнями Сваровски
Мастерица из Одессы создает калейдоскопы с морями, змеями и камнями Сваровски
21.01.17 19:03 - Татьяна Мезенцева
В Британии мужчина вежливо ограбил банк
В Британии мужчина вежливо ограбил банк
21.01.17 18:59 - Татьяна Мезенцева
Названы оптимальные сроки хранения продуктов в холодильнике
Названы оптимальные сроки хранения продуктов в холодильнике
21.01.17 18:57 - Татьяна Мезенцева
Щенок выжил, проглотив 10-сантиметровый нож
Щенок выжил, проглотив 10-сантиметровый нож
21.01.17 18:54 - Татьяна Мезенцева
Какую косметику можно использовать после того, как у неё вышел срок годности
Какую косметику можно использовать после того, как у неё вышел срок годности
21.01.17 18:51 - Татьяна Мезенцева
Китаец стал миллиардером из-за банковской ошибки
Китаец стал миллиардером из-за банковской ошибки
21.01.17 18:47 - Татьяна Мезенцева
Водитель выжил, вылетев из перевернувшейся пять раз машины
Водитель выжил, вылетев из перевернувшейся пять раз машины
21.01.17 18:44 - Татьяна Мезенцева
В Венгрии открыли памятники солдатам Российской империи и СССР
В Венгрии открыли памятники солдатам Российской империи и СССР
21.01.17 13:06 - Маргарита Смородинская
Найдена третья фотография Шопена
Найдена третья фотография Шопена
21.01.17 13:05 - Маргарита Смородинская
Трампа приветствовали на параде российским флагом
Трампа приветствовали на параде российским флагом
21.01.17 13:02 - Маргарита Смородинская
В Самарском Доме-музее В.И. Ленина появилась фигура молодого Ульянова
В Самарском Доме-музее В.И. Ленина появилась фигура молодого Ульянова
21.01.17 04:09 - Ольга Михайлова
Ушел из жизни самарский бард и турист Борис Иванов
Ушел из жизни самарский бард и турист Борис Иванов
21.01.17 04:01 - Ольга Михайлова
Этот день в истории края. Самарский госуниверситет
Этот день в истории края. Самарский госуниверситет
21.01.17 03:51 - Ольга Михайлова
Погода в Самарской области 21 - 23 января 2017 г. Небольшой снег
Погода в Самарской области 21 - 23 января 2017 г. Небольшой снег
21.01.17 03:36 - Ольга Михайлова
Международный день объятий
Международный день объятий
21.01.17 03:32 - Ольга Михайлова
Самарский областной художественный музей в день своего основания 21 января приглашает на День открытых дверей. В этом году музею исполняется 80 лет
Самарский областной художественный музей в день своего основания 21 января приглашает на День...
21.01.17 03:28 - Ольга Михайлова
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России
21.01.17 03:22 - Ольга Михайлова
Москвичка Екатерина Тудегешева победила на чемпионате России по сноуборду
Москвичка Екатерина Тудегешева победила на чемпионате России по сноуборду
20.01.17 23:21 - Маргарита Смородинская
Кино на выходные: "Рай", нуар-детектив и новые российские ужасы
Кино на выходные: "Рай", нуар-детектив и новые российские ужасы
20.01.17 23:19 - Маргарита Смородинская
Россия и Сирия подписали соглашение о пункте ВМФ в Тартусе на 49 лет
Россия и Сирия подписали соглашение о пункте ВМФ в Тартусе на 49 лет
20.01.17 23:17 - Маргарита Смородинская
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Сериал Самарские судьбы - 1 баннер

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Текущий конкурс "Неисправимая ошибка"
Глупец
вчера в 23:06 - Софья Смольская - 0 - 28
Не надо стесняться
вчера в 20:53 - Николай Литвинов - 4 - 40
Хочу
вчера в 15:19 - Наталья Крофтс - 1 - 45
Земля и вода
вчера в 12:44 - Дмитрий Шунин - 1 - 44
Мы долго жили ладно складно, И так прожили бы всю жизнь, Но вот в прекрасный день досадный Я уличил себя во лжи. Зима дождями истекала, Во...
Остановите поезд мне
вчера в 02:01 - Зоя Журбенко - 4 - 62
Остановите поезд мне на безымянном полустанке: там дня вчерашнего останки на оборвавшемся ремне с гримасой боли.
НЕРОЖДЁННАЯ ДОЧКА МОЯ
вчера в 00:02 - Наталия Гражданкина - 12 - 88
Об этом трудно говорить, но это большая ошибка в моей жизни.
Орехоколка
20 января 2017 - Елена Ядрина - 20 - 168
"… не отрекаются любя..."
ОШИБКА ДАРВИНА
20 января 2017 - Валерий Маруга - 1 - 68
Сказка о дурочке
20 января 2017 - Ксения Кондратова - 1 - 80
НЕВЕЗУЧАЯ СОНЯ
20 января 2017 - Александр ЗИБОРОВ - 2 - 71
Брачная аферистка ищет в мужья «хорошего» супруга…
Ошибка, которую невозможно исправить.​
20 января 2017 - Aнна Назарова - 6 - 84
Все мы в жизни допускаем ошибки, ведь справедливо говорят что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ошибки у каждого свои, кто-то сказал...
Прости нас, мамочка
19 января 2017 - Ольга Левина - 8 - 102
Мама — самое дорогое, что есть у человека, только ино гда мы понимаем это слишком поздно, когда уже ничего нельзя исправить. Прошлое, к...
Родная, чужая, родная
19 января 2017 - Elena Markova - 3 - 70
Можно ли жизненную ошибку искупить смертью? И станет ли от этого легче близким. О любви, семейных ценностях и верности повествует это короткий...
Литературный конкурс " Неисправимая ошибка"
19 января 2017 - Александра Азаматова - 0 - 95
Через стихотворения Я хочу донести до людей, пользу чтения литературы. Книги учат сопереживать. Оставаясь один на один с героями романа, мы...
Финальный акт. Занавес. Аплодисменты.
19 января 2017 - Дарина Малиновская - 1 - 146
Повесть лишь об одной неисправимой ошибке, которую может совершить каждый из нас. Мы можем все, пока мы живы.
Предатель.
19 января 2017 - Карташова Ирина - 3 - 90
Гоните прочь того, кто изменил…
По-девичьи дура
18 января 2017 - Виктория Шукель - 8 - 129
Сейчас Настенька примерная выпускница вуза, которая бегает из корпуса в корпус, чтобы сдать курсовую работу.
Радость жизни
18 января 2017 - Екатерина Храмцова - 3 - 98
Идёт слепой по мостовой, Идёт и радуется жизни.
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Новое в блогах
Ольга Михайлова
Все начиналось с курицы
сегодня в 06:51 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
24-летний пиццмейкер из Самары Павел Косарев рассказал «Самарской Газете» об...
Елена Рехорст
Литературный фестиваль - книги о России и...
вчера в 22:49 - Елена Рехорст - "Разноцветные краски"
В эти дни у нас проходит очередной ежегодный литературный фестиваль " Тепло в словах."...
Наталья Чернова
Танцы на льду (Посвящено проекту "Ледниковый...
вчера в 21:35 - Наталья Чернова - "Мой блог"
…И сказка стала былью, В сердцах растаял лед, И появились крылья, Несущие вперед. Плечо...
Галина Васильева
Солнечная Благодать
вчера в 18:05 - Галина Васильева - "http://galakroshnozero.ucoz.ru/"
МУЗЫКА СОЛНЦА! Солнечная благодать, среди озёрных кружево в, посреди миров,...
Галина Васильева
Ах, дятел!
вчера в 17:57 - Галина Васильева - "http://galakroshnozero.ucoz.ru/"
Ах , дятел, ну почему на фото не приметен, красивый Боженьки такой,...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения...
вчера в 12:40 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Павел Александрович Флоренский родился 21 января 1882 года в местечке Евлах на западе...
Наталья Колмогорова
Косолапая семья
вчера в 11:59 - Наталья Колмогорова - "лирика,проза"
Я плетусь пешком за папой; С неба дождик – кап да кап, Я такой же, как мой папа – Я немного...
Ольга Михайлова
Сергей Куранов: «Филармония – любовь к гармонии»
вчера в 03:08 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
Самара всегда была сильна своими музыкальными традициями, которые берут свое начало еще в...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти Тамары...
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Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения прекрасной советской актрисы Тамары...
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чудесная радость!
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Маргарита Смородинская
Скончался хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров
20 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров умер на 48-м году жизни. Об этом сообщают...
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Ты любовь моя земная
20 января 2017 - Николай Сергеев - "Ромашковый букет"
Осенний лист чуть золотится, Денёк ясный на дворе, Наша жизнь в году раз мчится, Где...
Марат Валеев
Сборник "Магический экран"
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Друзья, готовится к сдаче в производство очередной наш сборник - на этот раз по итогам конкурса...
Ольга Михайлова
Под крещенским небом
20 января 2017 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
22 купола под крещенским небом В маленьком селе Мусорка, которое раскинулось на склонах...
Яна Солякова
Кошачья магия
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Кошка на кухне шаманит: Мясо зовёт из кастрюли. Крышка её не обманет! Запахи не...
Маргарита Смородинская
Погибла легендарная исполнительница хита...
19 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Солистка французской группы Kaoma Лоалва Браз обнаружена мертвой в Сакуареме, штат...
Николай Сергеев
Танго
19 января 2017 - Николай Сергеев - "Ромашковый букет"
Гармошка в парке заиграла, К себе на танго приглашала, Я вспомнил юные года, И танго старого...
Сергей Тимшин
Снежное причащение
19 января 2017 - Сергей Тимшин - "Мои стихи, песни и проза"
На Крещение, на Крещение Позасыпал станицу снег! Ослепленье и восхищение Взору в чаянной...
Игорь Исаев
Пазлы
19 января 2017 - Игорь Исаев - "Мои стихи"
Порой, устав от суеты, Что забирает силы, чувства, Я погружаюсь в мир мечты, Где есть...
Новое в блогах клубов
Леонид Старцев
Деду Морозу, лично в руки
13 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Дорогой мой, Дедушка Мороз! Извини, прошу, меня за дерзость. Есть один лишь маленький...
Наталья Чернова
С Новым Годом!
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый год возвращает нас в детство, В сказку матушки, все как во сне! По душе мне такое...
Наталья Чернова
Что несешь нам, год грядущий?
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Что несешь нам, год грядущий? Что там будет впереди? Встретим мы тебя радушно, Не стесняйся,...
Марат Валеев
Как татары отжигают
11 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Сабантуй, г. Набережные Челны https://ok.ru/video/80199027215
Ирина Десятерик
Новый Год
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
Обожаю Новый Год! Столько радости, забот! Дед Мороз приходит в дом, Мой рассказ как раз о...
Ирина Десятерик
Новогодний романс
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
НОВОГОДНИЙ РОМАНС Догорают в камине поленья, Ель пушистая в доме стоит, Зашумел самовар наш...
Марат Валеев
Против лома есть приём!
9 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Афоризмы, цитаты, изречения самсудовцев"
— Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! — зловеще приговаривал следователь Мандрыкин, заходя в...
Геннадий Зенков
Дедушка, с днём рождения!
8 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Яна Солякова
Дорогие самсудовцы, я вас так вижу))))
7 января 2017 - Яна Солякова - "Блог клуба - С Новым годом!"
МАРАТ ВАЛЕЕВ Марат всегда улыбается, даже когда спит. Рука у него стальная, а в ней – золотое...
Николай Климкин
Под сень церкви в Смолино
7 января 2017 - Николай Климкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Под сенью церкви в Смолино, Где ангелы вокруг летают, Где причащаются вином И в тишине псалмы...
Людмила Косарева
в Рождество
6 января 2017 - Людмила Косарева - "Блог клуба - С Новым годом!"
*** Коснулось души первозданное диво: И чудо, и смысл в белизне молчаливой… Сплетение веток...
Юрий Елизаров
Фрянзин бугор
6 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - Казачий круг"
В лето 1745 от Рождества Христова по приказу первого губернатора Оренбургской губернии Ивана...
Леонид Старцев
Новогодние приключения некой дамы
5 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Лимерики Одна дама проснулась в полпятого Января приблизительно пятого… Глядь,...
Юрий Елизаров
Похмельный синдром
4 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый год - праздник семейный. Вне семьи его встречают только те, кто из родительской семьи уже...
Александр Ионкин
Снег
4 января 2017 - Александр Ионкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Снег. Снег гоняют по крышам ветра, Постаралась сегодня Зима. Новый Год на земле наступил,...
Тамара Осипова
С наступившим 2017 годом!
4 января 2017 - Тамара Осипова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Всем желаю удачи в этом Новом году! Не могу не отметить, что рада Пожелать вам...
Константин Вуколов
Моя семья
4 января 2017 - Константин Вуколов - "Блог клуба - Билет в детство"
Я живу счастливый самый, У меня есть папа с мамой И две бабушки, два деда, Брат, сестрёнка-...
Владимир Соколов
Братья Дувах
2 января 2017 - Владимир Соколов - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
Сказка Жила в стойбище Кэкти ( обрыв - ульчский*) семья рода Дувах. Мать с двумя взрослыми...
Журнал №12 за 2016 год
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
28 декабря 2016 - Администратор - 235
История спасательной службы Самарской области, как, впрочем, и всей России, тесно связана с историей Гражданской обороны в нашей стране. Все...
Вера Богуш. Лед и пламень
Вера Богуш. Лед и пламень
28 декабря 2016 - Администратор - 230
Вере Богуш – 70. Поверить в это практически невозможно. Глядя на энергичную молодую женщину, которая выпрыгивает из-за руля своей машины и...
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
28 декабря 2016 - Администратор - 173
Какой орган у человека самый главный? Наверняка сейчас вы ответили: сердце. Любить, переживать, сострадать, волноваться… Ведь это все оно!
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
28 декабря 2016 - Администратор - 289
Если верить закону подобия: хорошим людям судьба часто дарит встречи с такими же замечательными людьми, то есть срабатывает эффект притяжения....
Егор Полухин. Человек неба
Егор Полухин. Человек неба
28 декабря 2016 - Администратор - 198
20 тысяч часов безаварийного налета за более чем 40-летнюю работу в авиации. Заслуженный пилот России, обладатель ордена «Знак Почета»,...
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
28 декабря 2016 - Администратор - 217
Да, наша школа уникальна! Для нас классический танец является вершиной танцевального искусства. Ни в одной другой школе региона нет такого...
Школа №70. Калейдоскоп талантов
Школа №70. Калейдоскоп талантов
28 декабря 2016 - Администратор - 364
Судьба школы словно большая, интересная, красочная книга, которой с упоением можно зачитываться, перелистывать ее страницы, разглядывать...
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
28 декабря 2016 - Администратор - 224
Биография детской школы искусств №5 в Приволжском микрорайоне началась с одного музыкального отделения. Сегодня здесь три филиала, пять...
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
28 декабря 2016 - Администратор - 162
Сложно представить завтрак, обед или ужин среднестатистического россиянина без кусочка хлеба. «Хлеб-батюшка», «хлеб-кормилец» – как только не...
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Вопрос-ответ

По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?

6 января 2017Подробнее...

Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?

18 декабря 2016Подробнее...

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо

6 июня 2016Подробнее...

извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?

8 марта 2016Подробнее...

Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....

4 марта 2016Подробнее...

Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...

17 сентября 2015Подробнее...

Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?

1 сентября 2015Подробнее...

Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...

29 июля 2015Подробнее...

Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...

9 апреля 2015Подробнее...

Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...

8 апреля 2015Подробнее...

Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?

8 апреля 2015Подробнее...

Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"

1 апреля 2015Подробнее...

Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...

19 марта 2015Подробнее...

Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...

7 марта 2015Подробнее...

Как правильно публиковать текст произведения на сайте?

5 января 2015Подробнее...

Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.

12 декабря 2014Подробнее...

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...

7 июля 2014Подробнее...

помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?

28 июня 2014Подробнее...

Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru

14 мая 2014Подробнее...

Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...

13 мая 2014Подробнее...

С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...

1 мая 2014Подробнее...

Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.

1 мая 2014Подробнее...

Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать

29 апреля 2014Подробнее...

Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?

26 апреля 2014Подробнее...
Комментарии

С каких это пор Сорос - эта жирная подрывная обезьяна - стал филантропом!? >>>

Геннадий Гималай
Геннадий Гималай, сегодня в 04:33
Сорос предрек Трампу провал

Наконец-то цивилизованный мир устал от сладостной возни в сахарном дерьме.. >>>

Геннадий Гималай
Геннадий Гималай, сегодня в 04:23
Зловещая" инаугурационная речь Трампа...

Я это помню, Виталий Аркадьевич! >>>

Марат Валеев
Марат Валеев, сегодня в 03:55
Сборник "Магический экран"

Будет сделано, Лидия! >>>

Марат Валеев
Марат Валеев, сегодня в 03:48
Сборник "Магический экран"

Шутки шутками, но мы уже забыли, что такое полноценный сон. Больной старичок Тёма за ночь будит нас по несколько раз. До отвала его кормить нельзя - тут же рвота или понос, - поэтому дам ему поесть... >>>

Марат Валеев
Марат Валеев, сегодня в 03:38
Против лома есть приём!

Александр, признательна Вам за отклик. >>>

Зоя Журбенко
Зоя Журбенко, сегодня в 00:27
Остановите поезд мне

Спасибо, Роза! >>>

Зоя Журбенко
Зоя Журбенко, сегодня в 00:26
Остановите поезд мне

Как симпатична, Наташа, Ваша лирическая героиня. Грустный финал, но, очевидно, потому и велико эмоциональное воздействие. Спасибо.Галина. + >>>

Галина Коваленко
Галина Коваленко, сегодня в 00:19
Хочу

"Ко мне средь ночи кот приходит"... Теперь эта фраза и мною прочувствована, только у меня два кота подросли, и ходят они по очереди-- всю ночь. >>>

Татьяна Ларченко
Татьяна Ларченко, вчера в 23:45
Против лома есть приём!

Мария,поздравляю со вступлением в клуб! Теперь нас 15! Постараюсь в ближайшее время разместить ещё сказку! >>>

Наталия Мосина
Наталия Мосина, вчера в 23:38
~ СОН ~

Присоединяюсь к поздравлениям, Наталья! И-- букет ромашек "Косолапой семье"! >>>

Татьяна Ларченко
Татьяна Ларченко, вчера в 23:38
Косолапая семья

Неуверенность много возможностей отнимает у человека. Но все же хорошо, Николай, что ваши ошибки никому, кроме вас, ничего не испортили, да и не такие уж она глобальные. Тут, скорее, судьба за вас... >>>

Татьяна Ларченко
Татьяна Ларченко, вчера в 23:34
Не надо стесняться

Да,очень понравилась выставка тортов! >>>

Наталия Мосина
Наталия Мосина, вчера в 23:34
Литературный фестиваль - книги о...

Леночка, спасибо за увлекательный фоторепортаж. Как будто тоже побывала на этом интересном фестивале! >>>

Наталия Мосина
Наталия Мосина, вчера в 23:32
Литературный фестиваль - книги о...

Рассказ понравился. Хорошо показано, как, почему принимает человек ошибочное решение в важных вопросах. Неуверенность в себе, наверное, одна из самых частых причин жизненных ошибок. Удачи вам,... >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, вчера в 22:45
Не надо стесняться

"Прозревает и очищается, Причащаясь, моя душа..." Спасибо, Сергей! С Праздником! >>>

Людмила Косарева
Людмила Косарева, вчера в 22:12
Снежное причащение

Спасибо. >>>

Николай Литвинов
Николай Литвинов, вчера в 21:43
Не надо стесняться

Действительно,не надо стесняться.Самое главное,что Вы закончили училище и институт,появилась семья-это великое счастье.Рассказ понравился.Успехов в творчестве и в жизни!+ >>>

Роза Покутняя
Роза Покутняя, вчера в 21:38
Не надо стесняться

Да, понравилось. Действительно, меньше бы думала (да ещё и "за него"), может, и правда были бы счастливы. Только, Ксения, у Вас объём превышен. На конкурс - не более 32 строк можно. >>>

Яна Солякова
Яна Солякова, вчера в 21:33
Сказка о дурочке

Ну а я как всегда заказываю три штуки >>>

Виталий Добрусин
Виталий Добрусин, вчера в 21:24
Сборник "Магический экран"