Самарские судьбы

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По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?
Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо
извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?
Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....
Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...
Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?
Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...
Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...
Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...
Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?
Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"
Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...
Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...
Как правильно публиковать текст произведения на сайте?
Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...
помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?
Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru
Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...
С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...
Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.
Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать
Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?
Я знаю, прошла через это - невыносимо тяжело. Рассказ всколыхнул тяжелую память, но, тем не менее, спасибо: отлично написан! Удачи в конкурсе! >>>
Спасибо,Татьяна! Когда хвалят - за плечами вырастают крылья. >>>
Спасибо, Лидия. Вам также творческих успехов. >>>
Замечательная миниатюра! Браво, Александра! Мой + >>>
Поэтичный, живописный рассказ. Описано всё так, что не читаешь, а видишь, как наяву. Чувствуешь "тонкий запах печного дыма" и слышишь шорох крепдешинового платья, и ощущаешь вкус груздя.... >>>
Александр,попробую написать свои мысли и по поводу третьего Вашего рассказа. Доверчивость - это беда,конечно, с одной стороны, особенно в наше время. А с другой стороны - меня иногда просто... >>>
Лене не следует корить себя. Это не настоящая любовь, если её надо сторожить, чтобы другие не подобрали. Раз парень не сумел подождать год, то он не был бы надёжным спутником в жизни.Хорошо пишешь,... >>>
Прекрасный рассказ! Ни одного лишнего или случайного слова. С каждой фразой всё больше проникаешься драматизмом ситуации. Но не подозреваешь, что главное потрясение впереди - в самом конце... >>>
Сказка и забавная, и грустная, на вечный сюжет. Ещё Одиссей, помнится, не устоял против обольщений нимфы Калипсо. И Ратмир у Пушкина легко забыл Людмилу, попав под чары красавиц. А Пенелопа всё... >>>
Спасибо, Наталья! А у меня так в жизни и получилось. Приобрела несколько профессий, а музыка - для отдыха и вдохновения. Еще раз спасибо! >>>
Любимым делом можно заниматься и не окончив профильного ВУЗа) Это и будет самым лучшим лекарством) Удачи Вам, Светлана! >>>
Спасибо, Николай! >>>
Её так все и звали - Балерина. Она часто ходила в красно - бордовой потрепанной шляпе с широкими полями,сильно выпивала,однажды зимой она просто замерзла в снегу,там же между киосков.....Юру я тоже... >>>
Спасибо, Майя!) >>>
Лидия, благодарю Вас от всей души! >>>
Да, ночные звонки редко приносят добрые вести. Удачи!+ >>>
Стихи, вызывающие потрясение. Мне кажется, на эту тему лучше уже невозможно написать. Удачи вам, Ирина! >>>