Самарские судьбы

Комментарии

Спасибо за очерк об этой девочке с уникальным талантом! Какая невосполнимая потеря - её ранний уход. >>>

Полезное предупреждение, Марат. И всем, всегда своевременное. Кто-то и задумается своевременно. Скажет себе "Курить - здоровью вредить". Желаю успеха. >>>

Согласна с Ириной. Прочла оба рассказа, оба понравились, но этот - особенно. Столько струн в душе задевает, столько эмоций вызывает. "И чувства добрые я лирой пробуждал..." Пробудили,... >>>

Реально неисправимо... Хорошо и образно написано. + >>>

Вот какой вопрос. Произведение должно быть НОВОЕ? Ни где не напечатанное еще? Можно ли публиковать произведение во время конкурса и в период оглашения результатов? В положении сказано лишь это... >>>

А мне как раз именно мысль этого стихотворения понравилась! И понятно, что написано не с чужих слов, отвлеченно, а о пережитом. Свои слова, не книжные, что ценно. >>>

Как здорово!!! Логично предположить, что мы высказываемся так же нелепо об изобретениях будущего)))) >>>

будет весна! Обязательно будет! Льются лучи на дорогах зимы, трепетно сердце тревожит улыбка, словно загадка идущей весны!! >>>

это прекрасный труд-воспитать душу человека,видеть мир глазами творца!!! >>>

Олечка, спасибо! И в сообщениях у тебя ещё одна Валентина, тоже бесконечно дорогой мне человек...НА окне мандарины, хлебушек ароматный свой и по судьбе человек личность...Мне радостно очень, снова... >>>

И снова знаки препинания! Читать трудно,спотыкаешься на каждой строке! "Казнить нельзя помиловать" поневоле приходит на память .Ангелина,у Вас еще есть время отредактировать... >>>

Борис, напрасно Вы так равнодушны к знакам препинания! Это вполне исправимые ошибки,которыми буквально пестрят Ваши стихи и снижают их качество.Я соглашусь с Яной и с ее предельно тактичным... >>>

Спасибо за информацию, Марат! Только что сделала заказ. Заказала два сборника " Магический экран" и еще дополнительно самый первый сборник "Собрание миниатюр". Теперь буду... >>>

"Она давала её мне,когда я был младше-"вот только с этой фразой мне открылась вся ужасная трагедия,переданная Вами,Яков, так оригинально,так интригующе,что до конца читаешь с затаенным... >>>

Очень грустно и трогательно. Мой + >>>

Очень понравилось. Несколько раз перечитывала. Мой + >>>