Добавить в Избранное
Регистрация
Самарские судьбы
Самара - Стара Загора
Их знали миллионы
Народный художник России Альберт Чаркин скончался на 80-м году жизни
вчера в 22:43 - Маргарита Смородинская - "Их знали миллионы"
Известный скульптор, народный художник РФ Альберт Чаркин скончался в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Губернатор города направил соболезнование в связи с кончиной скульптора. "Ушел из жизни выдающийся...
Хроники самарочки
«Для того, чтобы сохранить себя как этнос, когда рядом соседствуют другие народы, очень важно законсервировать всё, что составляет суть культуры». Памяти Инны Александровны Касьяновой
вчера в 15:53 - Ольга Михайлова - "Хроники самарочки"
В субботу, 7 января, на 83-ем году жизни скончалась Инна Александровна Касьянова. Педагог, музыковед, фольклорист, замечательно добрый и порядочный человек. Профессор Самарского педагогического университета. Дочь легендарного пивовара Александра Николаевича Касьянова. Инна...

Эко-Терм

Самарская газета

Красная дорожка

Конкурс «Неисправимая ошибка»

Конкурс - Моя родословная

Конкурс - Не в деньгах счастье

Бабушкин сундук

Доска почета

Наш некрополь

Идеи нового конкурса

Литературные адреса Самары
Последние новости
﻿
Лидером телепросмотра в новогоднюю ночь стало обращение Путина
Лидером телепросмотра в новогоднюю ночь стало обращение Путина
09.01.17 22:54 - Маргарита Смородинская
Аналитики рассказали, где москвичи чаще всего покупали новогодние подарки
Аналитики рассказали, где москвичи чаще всего покупали новогодние подарки
09.01.17 22:51 - Маргарита Смородинская
Колледж вожатых открылся в Москве
Колледж вожатых открылся в Москве
09.01.17 22:49 - Маргарита Смородинская
Группа туристов погибла при восхождении на вулкан в Гватемале
Группа туристов погибла при восхождении на вулкан в Гватемале
09.01.17 22:48 - Маргарита Смородинская
Французский суд объявил друзей в Facebook ненастоящими
Французский суд объявил друзей в Facebook ненастоящими
09.01.17 22:45 - Маргарита Смородинская
Большой театр устроит благотворительный концерт в память о жертвах Ту-154
Большой театр устроит благотворительный концерт в память о жертвах Ту-154
09.01.17 22:38 - Маргарита Смородинская
Опубликован снимок нарушающей законы физики черной дыры
Опубликован снимок нарушающей законы физики черной дыры
09.01.17 22:37 - Маргарита Смородинская
Французский биатлонист о победе россиянина: это мошенничество
Французский биатлонист о победе россиянина: это мошенничество
09.01.17 22:35 - Маргарита Смородинская
ВНИМАНИЕ! СПИСОК АВТОРОВ, ДОПУЩЕННЫХ В КОНКУРС "МОЯ РОДОСЛОВНАЯ"
ВНИМАНИЕ! СПИСОК АВТОРОВ, ДОПУЩЕННЫХ В КОНКУРС "МОЯ РОДОСЛОВНАЯ"
09.01.17 21:54 - Виталий Добрусин
ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЕЖИ
ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЕЖИ
09.01.17 20:49 - Иван Меженин
ПФР назвал сроки выплат пенсионерам 5 тысяч рублей
ПФР назвал сроки выплат пенсионерам 5 тысяч рублей
09.01.17 19:47 - Ксения Калуби
Строители керченского моста установили половину всех свай
Строители керченского моста установили половину всех свай
09.01.17 19:42 - Ксения Калуби
Красота: стандарты в разных странах
Красота: стандарты в разных странах
09.01.17 18:48 - Маргарита Смородинская
128 девочек, 113 мальчиков – в роддомах Самары подвели новогодние итоги
128 девочек, 113 мальчиков – в роддомах Самары подвели новогодние итоги
09.01.17 18:09 - Ольга Михайлова
Повышение по службе грозит 4 годами болезней
Повышение по службе грозит 4 годами болезней
09.01.17 17:24 - Маргарита Смородинская
Конюхов отправится в стратосферу на воздушном шаре
Конюхов отправится в стратосферу на воздушном шаре
09.01.17 17:22 - Маргарита Смородинская
В Китае открыли самую длинную плавучую дорогу в мире
В Китае открыли самую длинную плавучую дорогу в мире
09.01.17 17:20 - Маргарита Смородинская
В Западной Европе аномальные холода унесли жизни 30 человек
В Западной Европе аномальные холода унесли жизни 30 человек
09.01.17 17:18 - Маргарита Смородинская
Учёные объяснили неспособность людей наслаждаться музыкой
Учёные объяснили неспособность людей наслаждаться музыкой
09.01.17 17:09 - Маргарита Смородинская
Трамп уволил легендарного диктора, который вёл инаугурации последние 60 лет
Трамп уволил легендарного диктора, который вёл инаугурации последние 60 лет
09.01.17 17:06 - Маргарита Смородинская
Российские телезрители сменили лидера
Российские телезрители сменили лидера
09.01.17 16:02 - Маргарита Смородинская
Когда еще будут отдыхать россияне в 2017 году
Когда еще будут отдыхать россияне в 2017 году
09.01.17 15:59 - Маргарита Смородинская
Екатеринбуржцам предрекли 200-градусные морозы
Екатеринбуржцам предрекли 200-градусные морозы
09.01.17 15:54 - Маргарита Смородинская
Врачи опровергли вред от сидячего образа жизни
Врачи опровергли вред от сидячего образа жизни
09.01.17 15:52 - Маргарита Смородинская
Стресс делает мужчин непривлекательными для женщин
Стресс делает мужчин непривлекательными для женщин
09.01.17 15:50 - Маргарита Смородинская
Стало известно, как часто надо стирать полотенца
Стало известно, как часто надо стирать полотенца
09.01.17 15:49 - Маргарита Смородинская
Туроператоры за свой счет продлили отдых застрявшим в Таиланде россиянам
Туроператоры за свой счет продлили отдых застрявшим в Таиланде россиянам
09.01.17 15:47 - Маргарита Смородинская
Пенсионеры начнут получать выплаты в пять тысяч рублей с 13 января
Пенсионеры начнут получать выплаты в пять тысяч рублей с 13 января
09.01.17 15:45 - Маргарита Смородинская
Минздрав предлагает увеличить рабочий день курильщиков на время перекуров
Минздрав предлагает увеличить рабочий день курильщиков на время перекуров
09.01.17 15:44 - Маргарита Смородинская
Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия
Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия
09.01.17 15:42 - Маргарита Смородинская
Таиланд уходит под воду: счет пострадавших идет на миллионы
Таиланд уходит под воду: счет пострадавших идет на миллионы
09.01.17 15:40 - Маргарита Смородинская
Не стало Инны Александровны Касьяновой
Не стало Инны Александровны Касьяновой
09.01.17 15:05 - Виталий Добрусин
Крещение в Самаре 2017
Крещение в Самаре 2017
09.01.17 14:19 - Ольга Михайлова
В Загородном парке пройдут народные гулянья «Славянская зима»
В Загородном парке пройдут народные гулянья «Славянская зима»
09.01.17 14:17 - Ольга Михайлова
Страницы: 1 2 3 Следующая Последняя
Корпункты
Кировская область
Краснодарский край
Ярославская область

Сериал Самарские судьбы - 1 баннер

Гимн сайта

Текущий конкурс "Неисправимая ошибка"
В рамках приличия
вчера в 21:03 - Елена Рехорст - 2 - 44
Ганичевы
вчера в 20:34 - Яна Павлова - 1 - 30
Да, мой сын с Владом учился. Он к нам приходил поиграть. Ну, я думала, родители работают, скучно одному. А потом с Анной Васильевной встретилась....
Телефон
вчера в 15:00 - Роман Никитин - 3 - 51
Раскаяние
вчера в 12:07 - Олеся Белозерцева - 2 - 36
Часто только с годами мы понимаем поспешность принятых в юности решений. Однако ошибки неизбежны и в определенной степени необходимы — они...
Поезд прошлого тихо уехал
вчера в 12:02 - Владимир Гуляев - 3 - 34
Ошибка
8 января 2017 - Анфиса Юрьева - 3 - 48
Когда я встал на эту опасную тропу
8 января 2017 - Дмитрий Бочаров - 11 - 85
Повествование о том, какие последствия могут быть у ошибки на войне
Случайная встреча
8 января 2017 - Сергей Кривонос - 3 - 55
Призраки нашего города
8 января 2017 - Николай Климкин - 6 - 67
Судьба женщины.
Разминулись…
8 января 2017 - Сергей Тимшин - 10 - 69
В блеске вечерних улиц Или средь бела дня,Как же мы разминулись,Милая ты моя!
Не бывает неисправимых ошибок.
8 января 2017 - Ольга Прокопенко - 10 - 104
Бальные танцы
7 января 2017 - Сергеенкова Надежда - 20 - 108
Иногда глупая шутка может стать неисправимой ошибкой…
Неблагодарные пассажиры.
7 января 2017 - Александр Булаев - 4 - 70
не видим своих ошибок
Ну, думай, племяш, думай!..
7 января 2017 - Марат Валеев - 51 - 197
Вселенная под ногами
6 января 2017 - Татьяна Нестерова - 14 - 93
С юмором о серьезном. Давно известная, но не доказанная гипотеза и молоденькая жена профессора.
Пилочка
6 января 2017 - Анна Бельских - 10 - 98
Что самое страшное может сделать ребенок?
Флакончик-башенка
6 января 2017 - Карина Фёдорова - 6 - 76
К чему приводит алчное желание обладать красивой вещью? Этот рассказ о подлости и предательстве, о простодушии и честности, о взаимоотношениях...
Фантазия на тему Снегурочки
6 января 2017 - Ольга Королева - 4 - 69
Читая сказку на пеньке В конце зимы звериным чадам, Я оглянулась: по щеке Скользнул прохожий жарким взглядом. И, в неизбежное маня От...
Страницы: 1 2 3 Следующая Последняя
Новое в блогах
Николай Сергеев
Ромашковый букет
сегодня в 00:43 - Николай Сергеев - "Ромашковый букет"
Мне недавно дед поведал Им испытанный сюжет, А ему шепнула бабка, Было ей под сотню лет....
Ольга Борисова
В полон меня взяли метели...
сегодня в 00:12 - Ольга Борисова - "Поэзия"
В полон меня взяли метели - Куражась, свистят за окном. Хандрю и валяюсь в постели,...
Маргарита Смородинская
Народный художник России Альберт Чаркин...
вчера в 22:43 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Известный скульптор, народный художник РФ Альберт Чаркин скончался в Санкт-Петербурге...
Яна Солякова
Свет
вчера в 22:39 - Яна Солякова - "Карагай"
От холода свет густеет до белых пушистых хлопьев. От холода свет не может лететь в темноте, за...
Наталья Колмогорова
Шкода
вчера в 18:52 - Наталья Колмогорова - "лирика,проза"
Не пойду сегодня в школу, Потому что не хочу! Я устрою маме шкоду, Чтобы не ходить к врачу....
Ирина Коротеева
Та, которой не стало
вчера в 18:36 - Ирина Коротеева - "Капустник"
Ночь отпустит - устала. Под звездою последней Та, которой не стало, Надевает передник. И,...
Владимир Коньков
Китайская ошибка
вчера в 17:45 - Владимир Коньков - "О чём угодно"
В далёком городе Наньяне, Где это делают, и то, Затейники китайцы – Вани, Лепили...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 220 лет со дня рождения...
вчера в 17:00 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Фердинанд Врангель - российский мореплаватель, полярный исследователь. Фердинанд...
Роман Никитин
Женщины
вчера в 16:31 - Роман Никитин - "Роман Никитин"
"Есть женщины в русских селеньях", Все так - как тот классик писал, Но есть, много...
Ольга Михайлова
«Для того, чтобы сохранить себя как этнос,...
вчера в 15:53 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
В субботу, 7 января, на 83-ем году жизни скончалась Инна Александровна Касьянова....
Александр Шайкин
Рыба
вчера в 15:35 - Александр Шайкин - "Жигулевские зори."
Река, зелёный берег, липа — Перед глазами, как большой экран. На миг вблизи сверкнула...
Роман Никитин
...
вчера в 14:58 - Роман Никитин - "Роман Никитин"
Слышал, Бог забирает лучших… Только тех, кто ему - Там нужен. Ему лучше видней, наверно,...
Вадим Ионов
Рыцарь
8 января 2017 - Вадим Ионов - "Тили-тили"
Анна Ивановна была женщиной того десятка, в котором если и ценилась какая робость, то только...
Наталья Колмогорова
Лампа Алладина
8 января 2017 - Наталья Колмогорова - "лирика,проза"
В свете фонаря, в обнимку, двое, Им на плечи падают снежинки, Ветер и метёт, и громко воет –...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 50 лет со дня смерти...
8 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Николай Павлович Охлопков родился в Иркутске (2) 15 мая 1900 года в семье полковника....
Александр Петербургский
ПОДРАЖАНИЕ
8 января 2017 - Александр Петербургский - "ПАРАНГОН"
Сжаты упрямо блестящие клювы! Ветер ерошит хвосты и перо! Лапы вцепились в застылые...
Маргарита Смородинская
Умер журналист Вадим Речкалов
8 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
На 53-м году жизни умер российский журналист, обозреватель газеты «Московский...
Ольга Михайлова
«Самарские тайны российского кино»
8 января 2017 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
8 января в Самаре состоялось большое культурное событие. Презентация книги Владимира Плотникова...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения...
8 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
На Олимпийских играх 1908 года произошло важное событие: впервые российский спортсмен –...
Новое в блогах клубов
Ирина Десятерик
Новый Год
вчера в 18:17 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
Обожаю Новый Год! Столько радости, забот! Дед Мороз приходит в дом, Мой рассказ как раз о...
Ирина Десятерик
Новогодний романс
вчера в 17:49 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
НОВОГОДНИЙ РОМАНС Догорают в камине поленья, Ель пушистая в доме стоит, Зашумел самовар наш...
Марат Валеев
Против лома есть приём!
вчера в 14:00 - Марат Валеев - "Блог клуба - Афоризмы, цитаты, изречения самсудовцев"
— Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! — зловеще приговаривал следователь Мандрыкин, заходя в...
Геннадий Зенков
Дедушка, с днём рождения!
8 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Яна Солякова
Дорогие самсудовцы, я вас так вижу))))
7 января 2017 - Яна Солякова - "Блог клуба - С Новым годом!"
МАРАТ ВАЛЕЕВ Марат всегда улыбается, даже когда спит. Рука у него стальная, а в ней – золотое...
Николай Климкин
Под сень церкви в Смолино
7 января 2017 - Николай Климкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Под сенью церкви в Смолино, Где ангелы вокруг летают, Где причащаются вином И в тишине псалмы...
Людмила Косарева
в Рождество
6 января 2017 - Людмила Косарева - "Блог клуба - С Новым годом!"
*** Коснулось души первозданное диво: И чудо, и смысл в белизне молчаливой… Сплетение веток...
Юрий Елизаров
Фрянзин бугор
6 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - Казачий круг"
В лето 1745 от Рождества Христова по приказу первого губернатора Оренбургской губернии Ивана...
Леонид Старцев
Новогодние приключения некой дамы
5 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Лимерики Одна дама проснулась в полпятого Января приблизительно пятого… Глядь,...
Юрий Елизаров
Похмельный синдром
4 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый год - праздник семейный. Вне семьи его встречают только те, кто из родительской семьи уже...
Александр Ионкин
Снег
4 января 2017 - Александр Ионкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Снег. Снег гоняют по крышам ветра, Постаралась сегодня Зима. Новый Год на земле наступил,...
Тамара Осипова
С наступившим 2017 годом!
4 января 2017 - Тамара Осипова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Всем желаю удачи в этом Новом году! Не могу не отметить, что рада Пожелать вам...
Константин Вуколов
Моя семья
4 января 2017 - Константин Вуколов - "Блог клуба - Билет в детство"
Я живу счастливый самый, У меня есть папа с мамой И две бабушки, два деда, Брат, сестрёнка-...
Владимир Соколов
Братья Дувах
2 января 2017 - Владимир Соколов - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
Сказка Жила в стойбище Кэкти ( обрыв - ульчский*) семья рода Дувах. Мать с двумя взрослыми...
Леонид Старцев
Льнут снежинки к фонарю
2 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Я восторженно смотрю: И не сальса, и не джаз, Льнут снежинки к фонарю, В вальсе медленно...
Юрий Елизаров
Новый год в отличной компании
2 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - С Новым годом!"
Приближался Новый год, но впервые это не радовало меня как прежде. И дело вовсе не в том, что я...
Ольга Ртищева
Фантики под столом
1 января 2017 - Ольга Ртищева - "Блог клуба - С Новым годом!"
Ольга Ртищева Фантики под столом На новогодних картинках или открытках Снегурочка-...
Ольга Ртищева
Мечты сбываются 31 декабря.
1 января 2017 - Ольга Ртищева - "Блог клуба - С Новым годом!"
Мечты сбываются 31 декабря. Автор Ртищева О.В. Одинокий дедушка Вышел из избушки. Он мечтал из...
Журнал №12 за 2016 год
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
28 декабря 2016 - Администратор - 129
История спасательной службы Самарской области, как, впрочем, и всей России, тесно связана с историей Гражданской обороны в нашей стране. Все...
Вера Богуш. Лед и пламень
Вера Богуш. Лед и пламень
28 декабря 2016 - Администратор - 124
Вере Богуш – 70. Поверить в это практически невозможно. Глядя на энергичную молодую женщину, которая выпрыгивает из-за руля своей машины и...
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
28 декабря 2016 - Администратор - 92
Какой орган у человека самый главный? Наверняка сейчас вы ответили: сердце. Любить, переживать, сострадать, волноваться… Ведь это все оно!
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
28 декабря 2016 - Администратор - 150
Если верить закону подобия: хорошим людям судьба часто дарит встречи с такими же замечательными людьми, то есть срабатывает эффект притяжения....
Егор Полухин. Человек неба
Егор Полухин. Человек неба
28 декабря 2016 - Администратор - 112
20 тысяч часов безаварийного налета за более чем 40-летнюю работу в авиации. Заслуженный пилот России, обладатель ордена «Знак Почета»,...
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
28 декабря 2016 - Администратор - 120
Да, наша школа уникальна! Для нас классический танец является вершиной танцевального искусства. Ни в одной другой школе региона нет такого...
Школа №70. Калейдоскоп талантов
Школа №70. Калейдоскоп талантов
28 декабря 2016 - Администратор - 129
Судьба школы словно большая, интересная, красочная книга, которой с упоением можно зачитываться, перелистывать ее страницы, разглядывать...
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
28 декабря 2016 - Администратор - 111
Биография детской школы искусств №5 в Приволжском микрорайоне началась с одного музыкального отделения. Сегодня здесь три филиала, пять...
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
28 декабря 2016 - Администратор - 86
Сложно представить завтрак, обед или ужин среднестатистического россиянина без кусочка хлеба. «Хлеб-батюшка», «хлеб-кормилец» – как только не...
Страницы: 1 2 3 Следующая Последняя
 
Вопрос-ответ

Здравствуйте! У меня лауреат конкурса "не в деньгах счастье", а диплом не пришёл на почту. Просмотрела спам и корзину - нигде нет....

вчера в 19:07Подробнее...

По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?

6 января 2017Подробнее...

Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?

18 декабря 2016Подробнее...

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо

6 июня 2016Подробнее...

извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?

8 марта 2016Подробнее...

Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....

4 марта 2016Подробнее...

Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...

17 сентября 2015Подробнее...

Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?

1 сентября 2015Подробнее...

Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...

29 июля 2015Подробнее...

Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...

9 апреля 2015Подробнее...

Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...

8 апреля 2015Подробнее...

Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?

8 апреля 2015Подробнее...

Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"

1 апреля 2015Подробнее...

Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...

19 марта 2015Подробнее...

Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...

7 марта 2015Подробнее...

Как правильно публиковать текст произведения на сайте?

5 января 2015Подробнее...

Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.

12 декабря 2014Подробнее...

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...

7 июля 2014Подробнее...

помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?

28 июня 2014Подробнее...

Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru

14 мая 2014Подробнее...

Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...

13 мая 2014Подробнее...

С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...

1 мая 2014Подробнее...

Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.

1 мая 2014Подробнее...

Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать

29 апреля 2014Подробнее...
Комментарии

Взаимно, Оленька!))) Я тоже его люблю))) да, надеюсь, что взаимно! >>>

Яна Солякова
Яна Солякова, вчера в 23:41
Свет

Не виноватая я!)))) Он сам... Они сами! Снег нападал, да и вот... >>>

Яна Солякова
Яна Солякова, вчера в 23:39
Свет

Написали! Еще пишите. >>>

Александр Шайкин
Александр Шайкин, вчера в 23:30
В полон меня взяли метели...

А Яночка- таинственная звезда на далеком небосводе. Блуждает по тайным мирам и посылает полученные знания людям... >>>

Ольга Борисова
Ольга Борисова, вчера в 23:28
Дорогие самсудовцы, я вас так вижу))))

Присоединяюсь: свежо, оригинально, талантливо! >>>

Татьяна Ларченко
Татьяна Ларченко, вчера в 23:28
Прощание

Да, интересно когда клюёт рыба хорошо. Спасибо, дорогая Ольга! >>>

Александр Шайкин
Александр Шайкин, вчера в 23:27
Рыба

Стихотворение на высоте, мастерски написанное, проникновенное. Такие строки рождаются только в момент озарения. Желаю вам победы, Николай! >>>

Татьяна Ларченко
Татьяна Ларченко, вчера в 23:26
Девчонка в окне

Вот сегодня сказку написала, пока снег не расстаял >>>

Ольга Борисова
Ольга Борисова, вчера в 23:24
В полон меня взяли метели...

Позднее раскаяние детей-- непоправимая беда. Очень понравился ваш рассказ, Людмила, стиль изложения!+ >>>

Татьяна Ларченко
Татьяна Ларченко, вчера в 23:22
Птичка Божия

Я тоже люблю с удочкой постоять (правда недолго) >>>

Ольга Борисова
Ольга Борисова, вчера в 23:21
Рыба

Как страшно такое сосуществование, и как страшно, когда от проблем уходят подобным путем. Мне не симпатичны натуры ни одного и ни другого ЛГ, а вот манера изложения автора-- очень даже... + >>>

Татьяна Ларченко
Татьяна Ларченко, вчера в 23:19
Черная дыра

Супер! >>>

Ольга Борисова
Ольга Борисова, вчера в 23:19
Та, которой не стало

Дорогая Ольга, придумывайте еще, пока снег не растаял. Спасибо! >>>

Александр Шайкин
Александр Шайкин, вчера в 23:18
В полон меня взяли метели...

Смеюсь! >>>

Ольга Борисова
Ольга Борисова, вчера в 23:18
Шкода

Увы! Жестокая и грустная жизненная правда, которая, вероятно, не очень большая редкость! Леночка,+ за рассказ! >>>

Наталия Мосина
Наталия Мосина, вчера в 23:17
В рамках приличия

Космос любит нашу Яну. >>>

Ольга Борисова
Ольга Борисова, вчера в 23:17
Свет

Сколько шансов мы упускаем... Интересно-- а если бы все это происходило не в консерватории, без содействия классической музыки, имела бы описанная история такое впечатляющее влияние на ее героя?... >>>

Татьяна Ларченко
Татьяна Ларченко, вчера в 23:15
Быть может,это был мой шанс

Спасибо! >>>

Александр Шайкин
Александр Шайкин, вчера в 23:14
Рыба

Обязательно маленькую отпущу в речку, пусть подрастёт. Валерий, спасибо! >>>

Александр Шайкин
Александр Шайкин, вчера в 23:13
Рыба

В себе-то что-то еще можно изменить, а вот то, что сам натворил, не всегда исправишь. Может, потому и больно в себя глядеть? Задевает.+ >>>

Татьяна Ларченко
Татьяна Ларченко, вчера в 23:07
​"А небо низкое-низкое..."