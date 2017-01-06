Самарские судьбы

Комментарии

С каких это пор Сорос - эта жирная подрывная обезьяна - стал филантропом!? >>>

Наконец-то цивилизованный мир устал от сладостной возни в сахарном дерьме.. >>>

Я это помню, Виталий Аркадьевич! >>>

Шутки шутками, но мы уже забыли, что такое полноценный сон. Больной старичок Тёма за ночь будит нас по несколько раз. До отвала его кормить нельзя - тут же рвота или понос, - поэтому дам ему поесть... >>>

Александр, признательна Вам за отклик. >>>

Как симпатична, Наташа, Ваша лирическая героиня. Грустный финал, но, очевидно, потому и велико эмоциональное воздействие. Спасибо.Галина. + >>>

"Ко мне средь ночи кот приходит"... Теперь эта фраза и мною прочувствована, только у меня два кота подросли, и ходят они по очереди-- всю ночь. >>>

Мария,поздравляю со вступлением в клуб! Теперь нас 15! Постараюсь в ближайшее время разместить ещё сказку! >>>

Присоединяюсь к поздравлениям, Наталья! И-- букет ромашек "Косолапой семье"! >>>

Неуверенность много возможностей отнимает у человека. Но все же хорошо, Николай, что ваши ошибки никому, кроме вас, ничего не испортили, да и не такие уж она глобальные. Тут, скорее, судьба за вас... >>>

Да,очень понравилась выставка тортов! >>>

Леночка, спасибо за увлекательный фоторепортаж. Как будто тоже побывала на этом интересном фестивале! >>>

Рассказ понравился. Хорошо показано, как, почему принимает человек ошибочное решение в важных вопросах. Неуверенность в себе, наверное, одна из самых частых причин жизненных ошибок. Удачи вам,... >>>

"Прозревает и очищается, Причащаясь, моя душа..." Спасибо, Сергей! С Праздником! >>>

Действительно,не надо стесняться.Самое главное,что Вы закончили училище и институт,появилась семья-это великое счастье.Рассказ понравился.Успехов в творчестве и в жизни!+ >>>

Да, понравилось. Действительно, меньше бы думала (да ещё и "за него"), может, и правда были бы счастливы. Только, Ксения, у Вас объём превышен. На конкурс - не более 32 строк можно. >>>