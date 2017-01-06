Самарские судьбы

Комментарии

Взаимно, Оленька!))) Я тоже его люблю))) да, надеюсь, что взаимно! >>>

Не виноватая я!)))) Он сам... Они сами! Снег нападал, да и вот... >>>

А Яночка- таинственная звезда на далеком небосводе. Блуждает по тайным мирам и посылает полученные знания людям... >>>

Да, интересно когда клюёт рыба хорошо. Спасибо, дорогая Ольга! >>>

Стихотворение на высоте, мастерски написанное, проникновенное. Такие строки рождаются только в момент озарения. Желаю вам победы, Николай! >>>

Вот сегодня сказку написала, пока снег не расстаял >>>

Позднее раскаяние детей-- непоправимая беда. Очень понравился ваш рассказ, Людмила, стиль изложения!+ >>>

Я тоже люблю с удочкой постоять (правда недолго) >>>

Как страшно такое сосуществование, и как страшно, когда от проблем уходят подобным путем. Мне не симпатичны натуры ни одного и ни другого ЛГ, а вот манера изложения автора-- очень даже... + >>>

Дорогая Ольга, придумывайте еще, пока снег не растаял. Спасибо! >>>

Увы! Жестокая и грустная жизненная правда, которая, вероятно, не очень большая редкость! Леночка,+ за рассказ! >>>

Космос любит нашу Яну. >>>

Сколько шансов мы упускаем... Интересно-- а если бы все это происходило не в консерватории, без содействия классической музыки, имела бы описанная история такое впечатляющее влияние на ее героя?... >>>

Обязательно маленькую отпущу в речку, пусть подрастёт. Валерий, спасибо! >>>