Самарские судьбы

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По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?
Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо
извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?
Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....
Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...
Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?
Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...
Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...
Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...
Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?
Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"
Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...
Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...
Как правильно публиковать текст произведения на сайте?
Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...
помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?
Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru
Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...
С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...
Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.
Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать
Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?
Количество знаков 3500 должно быть. >>>
Лидия, спасибо за глубокий анализ рассказа, за понимание нюансов сюжета и сложности характера. И не сложившееся знакомство с Владимиром Высоцким - горькая правда. >>>
Спасибо за Ваше внимание, Лидия! >>>
Замечательное стихотворение. Кажется, что оно не писалось строчка за строчкой, не сочинялось, а пришло откуда-то вот таким, готовым) Удачи вам, Дмитрий! + >>>
Лида,большое спасибо за комментарий! Рада,что Вам понравилась сказка! >>>
Оказывается и феей быть непросто, и у них есть проблемы переходного возраста, в общем всё, как у нас, людей))) Наташа, спасибо за нежную и мудрую сказку. >>>
Всей душой поздравляю, Марат! Рада вместе с Вами! Пишите ещё. Новых идей и успехов. >>>
Марат, поздравляю вас с юбилеем! Цифры вашего "отчёта" впечатляют! Будем равняться на вас)) Новых вам творческих успехов и побед! Как хорошо, тепло вы написали о нашем сайте. Повторю... >>>
Марат, от всей души поздравляю Вас с Юбилеем! Желаю вдохновения и больших творческих побед !!! >>>
Благодарю, Николай. Вы всегда очень внимательны ко мне. >>>
Спасибо, Вениамин! >>>
Очень интересный рассказ, "сочный", насыщенный колоритными подробностями. "Щуку поставил к забору у входа на кладбище" - это совершенно чудная фраза, шедевр!))) И история с... >>>
Познавательно.Спасибо! >>>
Мечтать не вредно, а вот даже хотя бы попробовать - это зубы обломать ... >>>
Рад! Поздравляю! Знай наш Самсуд - весь пишущий люд! >>>
Марат, поздравляю с юбилеем! Самсуд - дом родной, это точно! Новых работ, новых побед, здоровья и счастья! >>>
Целиком и полностью согласен с вышесказанным. А Марата поздравляю. >>>