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Самарские судьбы
Самара - Стара Загора
Их знали миллионы
Сегодня исполняется 230 лет со дня рождения Александра Витберга
сегодня в 13:41 - Маргарита Смородинская - "Их знали миллионы"
Александр Витберг - русский художник и архитектор шведского происхождения. Александр Лаврентьевич Витберг (настоящее имя – Карл Магнус Витберг) родился (15) 26 января 1787 года в шведской семье, проживающей в Санкт-Петербурге. Его отец Лоренц (на русский манер – Лаврентий) в 1779...
Хроники самарочки
Художники и картины. Романов Владимир Борисович
сегодня в 14:54 - Ольга Михайлова - "Хроники самарочки"
Романов Владимир Борисович 1953 г. рождения, в 1980 году окончил Пензенское Художественное училище. В 1988 году окончил Магнитогорский педагогический университет художественно-графический факультет. С 1980 года участник выставок. Работы находятся в Музее Милле в г. Барбизоне,...

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Ученые опорного вуза региона СамГТУ работают над вакциной
Ученые опорного вуза региона СамГТУ работают над вакциной
26.01.17 15:36 - Ольга Михайлова
В Самаре прошли празднования по случаю Дня студенчества
В Самаре прошли празднования по случаю Дня студенчества
26.01.17 15:26 - Ольга Михайлова
XI Международная научно- исследовательская конференция молодых ученых «Образование. Наука. Профессия»
XI Международная научно- исследовательская конференция молодых ученых «Образование. Наука....
26.01.17 15:22 - Ольга Михайлова
Кота-экстрасенса продали за 5 миллионов рублей
Кота-экстрасенса продали за 5 миллионов рублей
26.01.17 15:11 - Ольга Михайлова
В день рождения - выходной!
В день рождения - выходной!
26.01.17 15:08 - Ольга Михайлова
На дорогах Самарской области появится более 100 новых камер фиксации нарушений
На дорогах Самарской области появится более 100 новых камер фиксации нарушений
26.01.17 15:03 - Ольга Михайлова
Александра Хинштейна наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Александра Хинштейна наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
26.01.17 15:02 - Ольга Михайлова
7 ошибок родителей, которые мешают ребенку стать успешным
7 ошибок родителей, которые мешают ребенку стать успешным
26.01.17 14:49 - Маргарита Смородинская
Патриарх Кирилл призвал поэтапно запретить аборты
Патриарх Кирилл призвал поэтапно запретить аборты
26.01.17 14:45 - Маргарита Смородинская
Россияне поддержали идею о запрете продавать сигареты родившимся после 2014 года
Россияне поддержали идею о запрете продавать сигареты родившимся после 2014 года
26.01.17 14:43 - Маргарита Смородинская
Норвежку признали самой привлекательной пожарной в мире
Норвежку признали самой привлекательной пожарной в мире
26.01.17 14:41 - Маргарита Смородинская
Nissan GT-R нарисовал на дне озера крупнейший в мире силуэт страны
Nissan GT-R нарисовал на дне озера крупнейший в мире силуэт страны
26.01.17 14:10 - Маргарита Смородинская
Измерена точная скорость расширения Вселенной
Измерена точная скорость расширения Вселенной
26.01.17 14:08 - Маргарита Смородинская
Во Владивостоке 50 рыбаков унесло на льдине
Во Владивостоке 50 рыбаков унесло на льдине
26.01.17 12:44 - Маргарита Смородинская
Живодеры из Челябинской области отрубили собаке лапы
Живодеры из Челябинской области отрубили собаке лапы
26.01.17 12:42 - Маргарита Смородинская
Российский посол умер в Индии
Российский посол умер в Индии
26.01.17 12:15 - Маргарита Смородинская
Минздрав ухудшил прогноз по смертности
Минздрав ухудшил прогноз по смертности
26.01.17 11:54 - Маргарита Смородинская
В центре Москвы произошла массовая драка
В центре Москвы произошла массовая драка
26.01.17 11:25 - Маргарита Смородинская
В Сызрани вновь пройдет «Волшебная вечёрка»
В Сызрани вновь пройдет «Волшебная вечёрка»
26.01.17 10:58 - Ольга Михайлова
Сызранские «Ровесники» вернулись с «золотым» дипломом с Всероссийского конкурса «Хоровая Казань»
Сызранские «Ровесники» вернулись с «золотым» дипломом с Всероссийского конкурса «Хоровая Казань»
26.01.17 10:55 - Ольга Михайлова
Студенты Сызрани отметили День студента
Студенты Сызрани отметили День студента
26.01.17 10:53 - Ольга Михайлова
В Сызрани начинает работу выставка, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда и Дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом
В Сызрани начинает работу выставка, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда и Дню разгрома...
26.01.17 10:48 - Ольга Михайлова
В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы»
В Самаре состоится лыжный марафон «Сокольи горы»
26.01.17 10:31 - Ольга Михайлова
На тольяттинском заводе АвтоВАЗ планируют выпускать учебные автомобили
На тольяттинском заводе АвтоВАЗ планируют выпускать учебные автомобили
26.01.17 10:19 - Ольга Михайлова
Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы»
Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы»
26.01.17 10:16 - Ольга Михайлова
Сегодня в Самаре состоится творческая встреча «Самарские судьбы. Самарское кино»
Сегодня в Самаре состоится творческая встреча «Самарские судьбы. Самарское кино»
26.01.17 10:10 - Ольга Михайлова
В музее им. П. В. Алабина откроется XIII Самарская археологическая конференция
В музее им. П. В. Алабина откроется XIII Самарская археологическая конференция
26.01.17 10:07 - Ольга Михайлова
В пресс-центре «Самарской газеты» расскажут о программе Зимнего Грушинского фестиваля
В пресс-центре «Самарской газеты» расскажут о программе Зимнего Грушинского фестиваля
25.01.17 22:57 - Ольга Добрая
В муниципальной ДМХШ № 1 состоится IX Городской фестиваль семейного музицирования
В муниципальной ДМХШ № 1 состоится IX Городской фестиваль семейного музицирования
25.01.17 22:56 - Ольга Добрая
В Самаре состоится встреча к 90-летию со дня рождения художника Юрия Филиппова
В Самаре состоится встреча к 90-летию со дня рождения художника Юрия Филиппова
25.01.17 22:55 - Ольга Добрая
В Самаре пройдет лыжный марафон «Сокольи горы»
В Самаре пройдет лыжный марафон «Сокольи горы»
25.01.17 22:54 - Ольга Добрая
Малахов пояснил причину поведения Джигурды и призвал освятить студию после эфира
Малахов пояснил причину поведения Джигурды и призвал освятить студию после эфира
25.01.17 21:25 - Маргарита Смородинская
В Техасе торнадо унес женщину в ванне
В Техасе торнадо унес женщину в ванне
25.01.17 21:24 - Маргарита Смородинская
ЦРУ рассекретило данные о столкновении подлодок СССР и США
ЦРУ рассекретило данные о столкновении подлодок СССР и США
25.01.17 21:22 - Маргарита Смородинская
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Сериал Самарские судьбы - 1 баннер

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Текущий конкурс "Неисправимая ошибка"
Рождественское
сегодня в 11:09 - Алла Фишбейн - 6 - 42
На протяжении тысячелетий главное предназначение женщины — материнство. И совершённые в ранней юности ошибки так часто неисправимы…
Прощание
сегодня в 01:01 - Николай Кузнецов - 2 - 61
Родинка.
вчера в 22:04 - Анастасия Федосеева - 10 - 73
Некоторые решения мы принимаем, осознавая бесполезность дальнейших действий. Да, мы отдаем себе отчёт в том, что всю жизнь будем испытывать...
​Мы лечим боль от места к месту
вчера в 19:47 - Анастасия Мекле - 3 - 51
Мы привыкаем разочаровываться в людях, редко задумываясь о причинах тех, или иных их поступков. Но если не побояться заглянуть в свой внутренний...
Равные души
вчера в 19:01 - Дарья Гончаренко - 6 - 49
— Алло! Сыночек? Привет-привет. Как твои дела? Нормально? Ну и слава богу. У меня столько новостей накопилось, но обо всём по порядку......
Находка через много лет
вчера в 17:43 - Владимир Вороков - 2 - 41
Я растворюсь в порыве сонном
вчера в 15:57 - Татьяна Иванова - 4 - 44
Что значит брак? Это союз двух близких по духу людей. Но что делать, когда всему приходит конец? Кто совершил ошибку? Почему не смогли удержать...
Запах миндаля и вишни
вчера в 15:16 - Лилия Камалетдинова - 2 - 49
Сирень
вчера в 11:06 - Маргарита Смородинская - 14 - 89
Не вечны
вчера в 10:42 - Анна Козинова - 1 - 48
Позвоните. Придите. Найдите Это время. Родных обнимите.
Ошибка рыболова
24 января 2017 - Александр Шайкин - 23 - 147
Рассказик.
Герой, которого узнает каждый
23 января 2017 - Ксения Юркова - 1 - 77
Хотелось написать о неисправимой ошибке, но как ни странно, в голову полезли именно эти строки. Поэтому хотелось бы с вами ими поделиться.
Крик Души
23 января 2017 - сергей егоров - 13 - 115
"Кастинг"
23 января 2017 - Алексей Гусев - 4 - 89
Неисправимая ошибка
22 января 2017 - Наталья Попова - 10 - 96
Грехи священник отпускает, И молвит мне – Господь простит, Но одного не понимает, Что сердце томится, болит,
Не окликнул
22 января 2017 - Леонид Лосев - 7 - 96
Воздаяние
22 января 2017 - Юлия Сливина - 4 - 73
Для чего рожден каждый человек? О чем он мечтает? И что получает в итоге?.. Этот рассказ — о человеке, поддавшемся обстоятельствам и...
Глупец
21 января 2017 - Софья Смольская - 2 - 87
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Новое в блогах
Ольга Михайлова
Художники и картины. Романов Владимир Борисович
сегодня в 14:54 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
Романов Владимир Борисович 1953 г. рождения, в 1980 году окончил Пензенское...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 230 лет со дня рождения...
сегодня в 13:41 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Александр Витберг - русский художник и архитектор шведского происхождения. Александр...
Сергей Тимшин
ВорОны
сегодня в 08:28 - Сергей Тимшин - "Мои стихи, песни и проза"
Ух, какие вороны, какие вороны В январе надзирают мои небосклоны - Толстобрюхие, грузные...
Маргарита Смородинская
Умерла многократная лауреатка «Золотого...
сегодня в 01:55 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Известная в прошлом американская актриса Мэри Тайлер Мур (Mary Tyler Moore) умерла на...
Варвара Смородинская
Мои истории из жизни. НОВОЕ видео
вчера в 22:43 - Варвара Смородинская - "Звезда мира"
Всем привет! Сняла новое видео. Жду вашей критики:)
Елена Ядрина
Было цветком ложе
вчера в 20:47 - Елена Ядрина - "Зазеркалье души"
Было цветком ложе Полным пахучих грёз. Может быть нам?.. Может?.. Впрочем, пустой вопрос....
Николай Климкин
Светлой памяти В. С. Высоцкого
вчера в 20:43 - Николай Климкин - "Стихи"
Налей вина мне в день его рождения, Я в честь поэта тост сказать хочу, И это вот своё...
Геннадий Зенков
Ильгизяру (Алексею) Даутову - 65!
вчера в 20:03 - Геннадий Зенков - ""Эхо старых следов""
Ильгизяру (Алексей - его творческий псевдоним) Даутову сегодня, 25 января 2017 года - 65 лет!...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 185 лет со дня рождения...
вчера в 19:08 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Шишкин – художник полудня. Обычно художники любят закаты, восходы, бури, туманы – все...
Наталья Колмогорова
Коротенькая жизнь
вчера в 18:53 - Наталья Колмогорова - "лирика,проза"
Я в белом утре растворяюсь снова: Ещё глоток, коротенькая жизнь… И день бежит, как юный...
Яна Солякова
Всё просто
вчера в 16:58 - Яна Солякова - "Карагай"
. ..И сказала я лошадке: - Хочешь манной каши сладкой? И с печенинками чая, чтоб...
Марат Валеев
Айне кляйне поросенок...
вчера в 13:37 - Марат Валеев - "Проза жизни"
На втором или третьем курсе факультета журналистики КазГУ, где учился заочно, я раз и навсегда...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 60 лет со дня рождения...
вчера в 09:38 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Андрей Ростоцкий родился 25 января 1957 года в Москве. Прадед Андрея был...
Сергей Тимшин
15 плюс
вчера в 09:22 - Сергей Тимшин - "Мои стихи, песни и проза"
Далёко - за сорокалетнею далью, Под небом, где синь тополя серебрят, А ночи, укутавшись чёрною...
Геннадий Зенков
Червовой Галине
вчера в 08:47 - Геннадий Зенков - ""Эхо старых следов""
Ольга Михайлова
«Непрерванный полет Высоцкого»
вчера в 06:24 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
Сегодня исполнилось бы 79 лет легендарному поэту, музыканту, актеру Владимиру...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения...
24 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
«Я пою открытым голосом. Все западные певцы поют открытым голосом. Они поют душой, и я...
Прилуцкий Сергей
В Новгороде Новый год
24 января 2017 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
В Новгороде Новый год Ощущается особо! Даже местная погода Фантастического рода, Без...
Прилуцкий Сергей
Регенерация от травмы
24 января 2017 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Регенерация от травмы. Шрам - заживления нюанс. Увечья вовсе не случайно Для тела оставляют...
Новое в блогах клубов
Марат Валеев
Тёма хворает...
вчера в 07:34 - Марат Валеев - "Блог клуба - Дай лапу, Джим!.."
Жду у компьютера, когда Светлана принесет лекарство и будем вместе уговаривать...
Леонид Старцев
Деду Морозу, лично в руки
13 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Дорогой мой, Дедушка Мороз! Извини, прошу, меня за дерзость. Есть один лишь маленький...
Наталья Чернова
С Новым Годом!
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый год возвращает нас в детство, В сказку матушки, все как во сне! По душе мне такое...
Наталья Чернова
Что несешь нам, год грядущий?
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Что несешь нам, год грядущий? Что там будет впереди? Встретим мы тебя радушно, Не стесняйся,...
Марат Валеев
Как татары отжигают
11 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Сабантуй, г. Набережные Челны https://ok.ru/video/80199027215
Ирина Десятерик
Новый Год
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
Обожаю Новый Год! Столько радости, забот! Дед Мороз приходит в дом, Мой рассказ как раз о...
Ирина Десятерик
Новогодний романс
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
НОВОГОДНИЙ РОМАНС Догорают в камине поленья, Ель пушистая в доме стоит, Зашумел самовар наш...
Марат Валеев
Против лома есть приём!
9 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Афоризмы, цитаты, изречения самсудовцев"
— Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! — зловеще приговаривал следователь Мандрыкин, заходя в...
Геннадий Зенков
Дедушка, с днём рождения!
8 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Яна Солякова
Дорогие самсудовцы, я вас так вижу))))
7 января 2017 - Яна Солякова - "Блог клуба - С Новым годом!"
МАРАТ ВАЛЕЕВ Марат всегда улыбается, даже когда спит. Рука у него стальная, а в ней – золотое...
Николай Климкин
Под сень церкви в Смолино
7 января 2017 - Николай Климкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Под сенью церкви в Смолино, Где ангелы вокруг летают, Где причащаются вином И в тишине псалмы...
Людмила Косарева
в Рождество
6 января 2017 - Людмила Косарева - "Блог клуба - С Новым годом!"
*** Коснулось души первозданное диво: И чудо, и смысл в белизне молчаливой… Сплетение веток...
Юрий Елизаров
Фрянзин бугор
6 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - Казачий круг"
В лето 1745 от Рождества Христова по приказу первого губернатора Оренбургской губернии Ивана...
Леонид Старцев
Новогодние приключения некой дамы
5 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Лимерики Одна дама проснулась в полпятого Января приблизительно пятого… Глядь,...
Юрий Елизаров
Похмельный синдром
4 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый год - праздник семейный. Вне семьи его встречают только те, кто из родительской семьи уже...
Александр Ионкин
Снег
4 января 2017 - Александр Ионкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Снег. Снег гоняют по крышам ветра, Постаралась сегодня Зима. Новый Год на земле наступил,...
Тамара Осипова
С наступившим 2017 годом!
4 января 2017 - Тамара Осипова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Всем желаю удачи в этом Новом году! Не могу не отметить, что рада Пожелать вам...
Константин Вуколов
Моя семья
4 января 2017 - Константин Вуколов - "Блог клуба - Билет в детство"
Я живу счастливый самый, У меня есть папа с мамой И две бабушки, два деда, Брат, сестрёнка-...
Журнал №12 за 2016 год
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
28 декабря 2016 - Администратор - 301
История спасательной службы Самарской области, как, впрочем, и всей России, тесно связана с историей Гражданской обороны в нашей стране. Все...
Вера Богуш. Лед и пламень
Вера Богуш. Лед и пламень
28 декабря 2016 - Администратор - 289
Вере Богуш – 70. Поверить в это практически невозможно. Глядя на энергичную молодую женщину, которая выпрыгивает из-за руля своей машины и...
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
28 декабря 2016 - Администратор - 221
Какой орган у человека самый главный? Наверняка сейчас вы ответили: сердце. Любить, переживать, сострадать, волноваться… Ведь это все оно!
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
28 декабря 2016 - Администратор - 360
Если верить закону подобия: хорошим людям судьба часто дарит встречи с такими же замечательными людьми, то есть срабатывает эффект притяжения....
Егор Полухин. Человек неба
Егор Полухин. Человек неба
28 декабря 2016 - Администратор - 255
20 тысяч часов безаварийного налета за более чем 40-летнюю работу в авиации. Заслуженный пилот России, обладатель ордена «Знак Почета»,...
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
28 декабря 2016 - Администратор - 273
Да, наша школа уникальна! Для нас классический танец является вершиной танцевального искусства. Ни в одной другой школе региона нет такого...
Школа №70. Калейдоскоп талантов
Школа №70. Калейдоскоп талантов
28 декабря 2016 - Администратор - 427
Судьба школы словно большая, интересная, красочная книга, которой с упоением можно зачитываться, перелистывать ее страницы, разглядывать...
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
28 декабря 2016 - Администратор - 278
Биография детской школы искусств №5 в Приволжском микрорайоне началась с одного музыкального отделения. Сегодня здесь три филиала, пять...
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
28 декабря 2016 - Администратор - 206
Сложно представить завтрак, обед или ужин среднестатистического россиянина без кусочка хлеба. «Хлеб-батюшка», «хлеб-кормилец» – как только не...
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Вопрос-ответ

По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?

6 января 2017Подробнее...

Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?

18 декабря 2016Подробнее...

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо

6 июня 2016Подробнее...

извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?

8 марта 2016Подробнее...

Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....

4 марта 2016Подробнее...

Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...

17 сентября 2015Подробнее...

Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?

1 сентября 2015Подробнее...

Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...

29 июля 2015Подробнее...

Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...

9 апреля 2015Подробнее...

Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...

8 апреля 2015Подробнее...

Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?

8 апреля 2015Подробнее...

Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"

1 апреля 2015Подробнее...

Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...

19 марта 2015Подробнее...

Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...

7 марта 2015Подробнее...

Как правильно публиковать текст произведения на сайте?

5 января 2015Подробнее...

Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.

12 декабря 2014Подробнее...

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...

7 июля 2014Подробнее...

помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?

28 июня 2014Подробнее...

Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru

14 мая 2014Подробнее...

Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...

13 мая 2014Подробнее...

С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...

1 мая 2014Подробнее...

Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.

1 мая 2014Подробнее...

Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать

29 апреля 2014Подробнее...

Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?

26 апреля 2014Подробнее...
Комментарии

Благодарю за отклик, Николай! >>>

Алла Фишбейн
Алла Фишбейн, сегодня в 14:52
Рождественское

Спасибо, Николай! >>>

Алла Фишбейн
Алла Фишбейн, сегодня в 14:51
Рождественское

Спасибо, Мария! >>>

Алла Фишбейн
Алла Фишбейн, сегодня в 14:50
Рождественское

Зинаида, здравствуйте! Зинаида, я от души благодарю Вас за такие добрые слова!))))) Я бесконечно рада, что Вам понравился мой рассказ и, что я смогла тронуть струны Вашей души!))))) >>>

Анастасия Федосеева
Анастасия Федосеева, сегодня в 14:05
Родинка.

Анастасия, ваш пронзительный рассказ я читала со слезами на глазах и щемящей болью в сердце. Вам удалось показать бес исходную материнскую боль. + ВАМ и успехов в жизни и творчестве. >>>

Зинаида Дмитриева
Зинаида Дмитриева, сегодня в 14:02
Родинка.

Поздравляю!!! >>>

Маргарита Смородинская
Маргарита Смородинская, сегодня в 13:19
Сегодня в Самаре состоится творческая...

Прелесть, что за басня! Удачи!!! >>>

Татьяна Колесникова
Татьяна Колесникова, сегодня в 13:15
Роковая ошибка.

Какое круглое, знаковое мероприятие! Примите поздравления. >>>

Оксана Алмазова
Оксана Алмазова, сегодня в 12:53
Сегодня в Самаре состоится творческая...

Да сколько можно?! Пора уже назначать премии за отстрел живодеров. >>>

Оксана Алмазова
Оксана Алмазова, сегодня в 12:51
Живодеры из Челябинской области...

Ну вот. Теперь и я хочу!!!! >>>

Яна Солякова
Яна Солякова, сегодня в 11:53
Килиманджаро

Соня, мне очень приятно.))))) Спасибо большое. ))))) Спасибо от души.))))) >>>

Анастасия Федосеева
Анастасия Федосеева, сегодня в 11:51
Родинка.

Очень трогательно, до слез. Читаешь и, будто, видишь эту страшную, трагическую сцену. Мой + в копилку! >>>

Софья Минатуллаева
Софья Минатуллаева, сегодня в 11:48
Родинка.

да я немножко... >>>

Яна Солякова
Яна Солякова, сегодня в 11:47
Всё просто

Николай, спасибо Вам большое ! От души благодарю Вас за то, что Вы прочитали мой рассказ! Мне очень приятно!))))) >>>

Анастасия Федосеева
Анастасия Федосеева, сегодня в 11:43
Родинка.

Мария, спасибо Вам большое за Ваше мнение! Мне очень приятно! Спасибо огромное, что прочитали!))))) >>>

Анастасия Федосеева
Анастасия Федосеева, сегодня в 11:42
Родинка.

Николай, спасибо Вам большое!Спасибо, что прочитали.))))) Мне очень приятно! >>>

Анастасия Федосеева
Анастасия Федосеева, сегодня в 11:41
Родинка.

Желаю быть Ильгизяру и Геннадию "всегда на марше" ))) >>>

Валерий Панфилов
Валерий Панфилов, сегодня в 11:14
Ильгизяру (Алексею) Даутову - 65!

Здравствуйте Надежда! Спасибо, что нашли время. Рад, что вам понравился рассказ - это его финал. Пришлось обрезать до 3500 символов. В комментариях я уже опубликовал его начало. Спасибо за... >>>

Дмитрий Бочаров
Дмитрий Бочаров, сегодня в 11:06
Когда я встал на эту опасную тропу

Какая дикая боль в этом стихотворении от непоправимой ошибки.Автору мой+. >>>

Николай Литвинов
Николай Литвинов, сегодня в 10:52
Рождественское

Удачи в конкурсе. >>>

Николай Литвинов
Николай Литвинов, сегодня в 10:48
Прощание