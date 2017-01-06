Самарские судьбы

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По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?
Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо
извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?
Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....
Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...
Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?
Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...
Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...
Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...
Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?
Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"
Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...
Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...
Как правильно публиковать текст произведения на сайте?
Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...
помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?
Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru
Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...
С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...
Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.
Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать
Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?
С каких это пор Сорос - эта жирная подрывная обезьяна - стал филантропом!? >>>
Наконец-то цивилизованный мир устал от сладостной возни в сахарном дерьме.. >>>
Я это помню, Виталий Аркадьевич! >>>
Будет сделано, Лидия! >>>
Шутки шутками, но мы уже забыли, что такое полноценный сон. Больной старичок Тёма за ночь будит нас по несколько раз. До отвала его кормить нельзя - тут же рвота или понос, - поэтому дам ему поесть... >>>
Александр, признательна Вам за отклик. >>>
Спасибо, Роза! >>>
Как симпатична, Наташа, Ваша лирическая героиня. Грустный финал, но, очевидно, потому и велико эмоциональное воздействие. Спасибо.Галина. + >>>
"Ко мне средь ночи кот приходит"... Теперь эта фраза и мною прочувствована, только у меня два кота подросли, и ходят они по очереди-- всю ночь. >>>
Мария,поздравляю со вступлением в клуб! Теперь нас 15! Постараюсь в ближайшее время разместить ещё сказку! >>>
Присоединяюсь к поздравлениям, Наталья! И-- букет ромашек "Косолапой семье"! >>>
Неуверенность много возможностей отнимает у человека. Но все же хорошо, Николай, что ваши ошибки никому, кроме вас, ничего не испортили, да и не такие уж она глобальные. Тут, скорее, судьба за вас... >>>
Да,очень понравилась выставка тортов! >>>
Леночка, спасибо за увлекательный фоторепортаж. Как будто тоже побывала на этом интересном фестивале! >>>
Рассказ понравился. Хорошо показано, как, почему принимает человек ошибочное решение в важных вопросах. Неуверенность в себе, наверное, одна из самых частых причин жизненных ошибок. Удачи вам,... >>>
"Прозревает и очищается, Причащаясь, моя душа..." Спасибо, Сергей! С Праздником! >>>
Спасибо. >>>
Действительно,не надо стесняться.Самое главное,что Вы закончили училище и институт,появилась семья-это великое счастье.Рассказ понравился.Успехов в творчестве и в жизни!+ >>>
Да, понравилось. Действительно, меньше бы думала (да ещё и "за него"), может, и правда были бы счастливы. Только, Ксения, у Вас объём превышен. На конкурс - не более 32 строк можно. >>>
Ну а я как всегда заказываю три штуки >>>