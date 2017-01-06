Добавить в Избранное
Регистрация
Самарские судьбы
Самара - Стара Загора
Их знали миллионы
Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения Владимира Бехтерева
вчера в 19:01 - Маргарита Смородинская - "Их знали миллионы"
Владимир Михайлович Бехтерев родился (20 января) 1 февраля 1857 года в селе Сорали Елабужского уезда Вятской губернии. Его отец был мелким государственным служащим, представителем древнего рода Бехтеревых. После окончания Вятской гимназии Владимир поступил в Санкт-Петербургскую...
Хроники самарочки
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась творческая встреча, приуроченная к 10-летию журнала «Самарские судьбы» и выходу в свет книги Владимира Плотникова «Самарские тайны российского кино»
вчера в 22:41 - Ольга Михайлова - "Хроники самарочки"
26 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась творческая встреча, приуроченная к 10-летию журнала «Самарские судьбы» и выходу в свет книги Владимира Плотникова «Самарские тайны российского кино». «Самарские Судьбы» – это журнал о людях, судьба которых...

Эко-Терм

Самарская газета

Красная дорожка

Конкурс «Неисправимая ошибка»

Конкурс - Моя родословная

Конкурс - Не в деньгах счастье

Бабушкин сундук

Доска почета

Наш некрополь

Идеи нового конкурса

Литературные адреса Самары
Последние новости
﻿
Домашние животные и энергетика квартиры
Домашние животные и энергетика квартиры
01.02.17 23:27 - Татьяна Мезенцева
В Самаре выбрали «Мужчин года»
В Самаре выбрали «Мужчин года»
01.02.17 23:24 - Ольга Михайлова
16 советов, которые сделают ваше общение с другими людьми намного легче
16 советов, которые сделают ваше общение с другими людьми намного легче
01.02.17 23:23 - Татьяна Мезенцева
На поддержку самарских театров выделили 10 млн рублей
На поддержку самарских театров выделили 10 млн рублей
01.02.17 23:22 - Ольга Михайлова
Символы, которые вкладываются в оберег
Символы, которые вкладываются в оберег
01.02.17 23:20 - Татьяна Мезенцева
10 дурацких ошибок, которые совершают женщины, чтобы испортить себе жизнь
10 дурацких ошибок, которые совершают женщины, чтобы испортить себе жизнь
01.02.17 23:11 - Татьяна Мезенцева
Как пахнет ваш дом
Как пахнет ваш дом
01.02.17 23:06 - Татьяна Мезенцева
15 знаменитых предсказаний, которые оказались полностью неверными
15 знаменитых предсказаний, которые оказались полностью неверными
01.02.17 23:01 - Татьяна Мезенцева
Самарский университет вошел в топ-15 российских вузов рейтинга Webometrics
Самарский университет вошел в топ-15 российских вузов рейтинга Webometrics
01.02.17 18:33 - Ольга Михайлова
Самарский университет теперь готовит преподавателей международного уровня
Самарский университет теперь готовит преподавателей международного уровня
01.02.17 18:32 - Ольга Михайлова
Ученые Самарского университета обсудят развитие мировой космонавтики в ООН
Ученые Самарского университета обсудят развитие мировой космонавтики в ООН
01.02.17 18:29 - Ольга Михайлова
Во Всемирный день борьбы против рака специалисты самарского онкоцентра проведут ряд мероприятий
Во Всемирный день борьбы против рака специалисты самарского онкоцентра проведут ряд мероприятий
01.02.17 18:22 - Ольга Михайлова
В Самаре на турнире по спортивным бальным танцам выступят более 1000 дуэтов со всей страны
В Самаре на турнире по спортивным бальным танцам выступят более 1000 дуэтов со всей страны
01.02.17 18:07 - Ольга Михайлова
Литературно – музыкальная гостиная, посвященная памяти Владимира Семеновича Высоцкого
Литературно – музыкальная гостиная, посвященная памяти Владимира Семеновича Высоцкого
01.02.17 17:45 - Ольга Михайлова
В Тольятти стали известны победители конкурса «Учитель года — 2017»
В Тольятти стали известны победители конкурса «Учитель года — 2017»
01.02.17 17:39 - Ольга Михайлова
В Москве заработал единый номер вызова медпомощи
В Москве заработал единый номер вызова медпомощи
01.02.17 15:49 - Маргарита Смородинская
Ученые расшифровали мысли полностью парализованных людей
Ученые расшифровали мысли полностью парализованных людей
01.02.17 15:34 - Маргарита Смородинская
Историк "нашел" легендарное завещание Александра Македонского
Историк "нашел" легендарное завещание Александра Македонского
01.02.17 15:31 - Маргарита Смородинская
В НАСА рассказали о космических объектах, способных поглотить Вселенную
В НАСА рассказали о космических объектах, способных поглотить Вселенную
01.02.17 15:31 - Маргарита Смородинская
Мозг астронавтов меняется после полета в космос
Мозг астронавтов меняется после полета в космос
01.02.17 15:30 - Маргарита Смородинская
На Марсе обнаружены таинственные «гребни» размером с шестнадцатиэтажный дом
На Марсе обнаружены таинственные «гребни» размером с шестнадцатиэтажный дом
01.02.17 15:27 - Маргарита Смородинская
Российские ученые научились вычислять семейное положение по соцсетям
Российские ученые научились вычислять семейное положение по соцсетям
01.02.17 15:26 - Маргарита Смородинская
Одиночество уничтожает организм на клеточном уровне
Одиночество уничтожает организм на клеточном уровне
01.02.17 15:23 - Маргарита Смородинская
В Австрии 508 человек на санках образовали вереницу рекордной длины
В Австрии 508 человек на санках образовали вереницу рекордной длины
01.02.17 15:03 - Маргарита Смородинская
Табу для тех, кому за 40: почему они не работают
Табу для тех, кому за 40: почему они не работают
01.02.17 15:01 - Маргарита Смородинская
В России стали больше интересоваться культурной жизнью
В России стали больше интересоваться культурной жизнью
01.02.17 14:55 - Маргарита Смородинская
На Сахалине семья взяла дальневосточные гектары на мини-зоопарк
На Сахалине семья взяла дальневосточные гектары на мини-зоопарк
01.02.17 14:53 - Маргарита Смородинская
Дальневосточный гектар стал доступен всем россиянам
Дальневосточный гектар стал доступен всем россиянам
01.02.17 12:34 - Маргарита Смородинская
В Луганске прогремел взрыв
В Луганске прогремел взрыв
01.02.17 12:30 - Маргарита Смородинская
Пенсии проиндексировали в России с 1 февраля
Пенсии проиндексировали в России с 1 февраля
01.02.17 11:30 - Маргарита Смородинская
Синоптики: в феврале россиян ждет аномальная погода
Синоптики: в феврале россиян ждет аномальная погода
01.02.17 11:24 - Маргарита Смородинская
В Донбассе ранен российский репортер
В Донбассе ранен российский репортер
31.01.17 23:03 - Маргарита Смородинская
Московский театр "Ленком" отмечает 90-летний юбилей
Московский театр "Ленком" отмечает 90-летний юбилей
31.01.17 23:01 - Маргарита Смородинская
В Луксоре археологи нашли гробницу писца величайших фараонов Египта
В Луксоре археологи нашли гробницу писца величайших фараонов Египта
31.01.17 21:30 - Маргарита Смородинская
Страницы: 1 2 3 Следующая Последняя
Корпункты
Кировская область
Краснодарский край
Ярославская область

Сериал Самарские судьбы - 1 баннер

Гимн сайта

Текущий конкурс "Неисправимая ошибка"
Метели памяти
вчера в 23:31 - Наталья Осыпа - 1 - 16
Принять яблоко в подарок у славян означало для девушки согласие на бракосочетание. Любить и уйти навсегда, вернув подаренное яблоко… и слишком...
Исправить бы
вчера в 20:32 - Сергей Петров - 0 - 23
дремлющая жизнь
вчера в 18:12 - Роман Радченко - 2 - 37
Боль моя, Кэтрин
вчера в 15:28 - Яков Смагаринский - 9 - 81
О пользе ошибок
вчера в 14:16 - Борис Гутник - 4 - 44
Просто стих, просто так понимаю тему ошибок.
Неисправимая ошибка.
вчера в 11:15 - Ангелина Курбанниязова - 5 - 55
У каждого в жизни, я думаю, случались такие ситуации, когда ты совершил ошибку и какие-либо действия были бессильны. Я считаю лучше всего в таком...
"Грустная сказка"
вчера в 07:26 - Инна Кобякова - 3 - 46
О том, как случайная связь может разрушить большую любовь.
В параллельных мы живём мирах
31 января 2017 - Юрий Елизаров - 7 - 83
Вслед за ней...
31 января 2017 - Эльмира Арынова - 1 - 42
Стихотворение написано 11 лет назад. Тогда мне было 17 лет.
Нерожденный
31 января 2017 - Ирина Коротеева - 14 - 107
Не совершать ошибок в жизни – невозможно.
30 января 2017 - Оксана Волкова - 2 - 84
Никогда
30 января 2017 - Ландыш Каюмова - 1 - 56
Теряем из-за гордости
30 января 2017 - Екатерина Васина - 2 - 66
Гордость-это ошибка и странное слово, Где-то нужна, а где-то вовсе и нет. Из-за неё страдать мы готовы, и теряемся в разлуке на век. Позже мы...
* * *
30 января 2017 - Илья Криштул - 0 - 45
Быть женщиной
30 января 2017 - Айдана Жанадилова - 4 - 78
Цена трагедии - детский каприз
30 января 2017 - Валентина Колбина - 6 - 74
Страшная авария разделила жизнь всей семьи на «до» и «после». Можно ли было всё предотвратить?..
Дорога домой
30 января 2017 - Мария Криксунова - 8 - 96
Покидая в юности родной дом, мы не всегда успеваем в него вернуться
У алкоголизма – не женское лицо
29 января 2017 - Елена Кладова - 4 - 76
Рассказ о преждевременной кончине женщины, утопившей в рюмке семью, дочь.
Страницы: 1 2 3 Следующая Последняя
Новое в блогах
Ольга Михайлова
В Самарской областной универсальной научной...
вчера в 22:41 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
26 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась...
Прилуцкий Сергей
Массаж пальцев
вчера в 22:20 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Массаж мизинцев укрепляет нервы, И это иногда спасает очень, И если ты спокойствием непрочен...
Прилуцкий Сергей
На равнине нет такого
вчера в 22:14 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Водопад эмоций в пропасть, Брызг фонтан, хищенье взгляда. Проникает в тело робость, Шаг один...
Марат Валеев
"Магический экран" издан!
вчера в 20:18 - Марат Валеев - "Проза жизни"
Друзья, увидел в свет сборник произведений-победителей и лауреатов международного...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения...
вчера в 19:01 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Владимир Михайлович Бехтерев родился (20 января) 1 февраля 1857 года в селе Сорали...
Ольга Михайлова
Этот день в истории края. Самарская школа живописи
вчера в 17:59 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
1 февраля 1893 года в Самаре открылась школа живописи и рисования. Ее учредил на...
Наталья Колмогорова
Пиит не спит!
вчера в 16:57 - Наталья Колмогорова - "лирика,проза"
А в марте небо, словно стёртое до дыр - Сквозь них опять полился нежный чистый свет, И месяц –...
Светлана Кургинян
Ночное откровение
вчера в 16:09 - Светлана Кургинян - "Другой бег жизни"
Мне показалось, что стучатся в двери… Прислушалась, а это – просто шум дождя. Возможно, в это...
Светлана Кургинян
Мороз и слезы
вчера в 16:07 - Светлана Кургинян - "Другой бег жизни"
Так непривычно плакать на морозе… Из глаз, как водится, не полилось ручьем: Слеза застыла, где...
Маргарита Смородинская
Умер голливудский актер и ресторатор Фрэнк...
вчера в 15:08 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
В Нью-Йорке умер актер Фрэнк Пеллегрино, сыгравший в культовом американском...
Сергей Тимшин
За февралём грядёт весна!
вчера в 10:19 - Сергей Тимшин - "Мои стихи, песни и проза"
За февралём грядёт весна, И неизменен ход сезонов! И от сердечных гулких звонов Одежда...
Александр Сосенский
На тему конкурса
31 января 2017 - Александр Сосенский - "сосенский"
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Сам я уже ничего не понимаю, не знаю: как дальше...
Галина Васильева
За друзей!
31 января 2017 - Галина Васильева - "http://galakroshnozero.ucoz.ru/"
ЮБИЛЕЙНОЕ ПОСЛАНИЕ_ Акимовой Валентине Владимировне Открытое письмо друзей И...
Александр Сосенский
На тему конкурса
31 января 2017 - Александр Сосенский - "сосенский"
Моей доченьке три годика, она непоседа и болтушка - последнее от матери… Нет, вы скажите: могу...
Маргарита Смородинская
Навечно 17-летняя. Недописанная история...
31 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
«Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого...
Прилуцкий Сергей
Поторопись решить
31 января 2017 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Сердечко не испанское стучит И не цыганское сознанье мучит - Моё, что так неистово болит О...
Прилуцкий Сергей
Ежегодный синдром
31 января 2017 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Мороз таблеткой под язык Глотаю до ангины горла. Сопливый носик просит свёрла, Пробить...
Мариам Звездинская
Зина Гринпис.
31 января 2017 - Мариам Звездинская - "Сказка."
ЗИНА ГРИНПИС. ГЛАВА 1. ГОРОД. Зина вышла из автобуса и обомлела. Город предстал перед ней....
Галина Червова
Стихотворения из книги "Рябиновые мелодии"
31 января 2017 - Галина Червова - "Оттенки любви"
Здравствуйте, уважаемые коллеги по перу! Представляю частично на ваш суд стихи из моей новой...
Новое в блогах клубов
Мариам Звездинская
Зина Гринпис.
31 января 2017 - Мариам Звездинская - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
ЗИНА ГРИНПИС. ГЛАВА 1. ГОРОД. Зина вышла из автобуса и обомлела. Город предстал перед ней. Она...
Владимир Соколов
Лоси и волки
28 января 2017 - Владимир Соколов - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
Сказка Однажды шаман Индуча заболел. Он сам лечил всех жителей стойбища, а себя вылечить не...
Николай Сергеев
Серебряная свадьба
27 января 2017 - Николай Сергеев - "Блог клуба - Ностальгия"
Осенний лист чуть золотится, Денёк ясный на дворе, Наша жизнь в году раз мчится, Где...
Геннадий Зенков
Явление Карпова в Кемерове
27 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Шахматный клуб"
26 января 2017 года в городе Кемерово неожиданно появился двенадцатый чемпион мира по шахматам...
Наталия Мосина
Портрет
27 января 2017 - Наталия Мосина - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
Сказка Часть1. Старинный трёхэтажный дом с каменными сводами, высокими потолками,...
Марат Валеев
Тёма хворает...
25 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Дай лапу, Джим!.."
Жду у компьютера, когда Светлана принесет лекарство и будем вместе уговаривать...
Леонид Старцев
Деду Морозу, лично в руки
13 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Дорогой мой, Дедушка Мороз! Извини, прошу, меня за дерзость. Есть один лишь маленький...
Наталья Чернова
С Новым Годом!
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый год возвращает нас в детство, В сказку матушки, все как во сне! По душе мне такое...
Наталья Чернова
Что несешь нам, год грядущий?
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Что несешь нам, год грядущий? Что там будет впереди? Встретим мы тебя радушно, Не стесняйся,...
Марат Валеев
Как татары отжигают
11 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Сабантуй, г. Набережные Челны https://ok.ru/video/80199027215
Ирина Десятерик
Новый Год
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
Обожаю Новый Год! Столько радости, забот! Дед Мороз приходит в дом, Мой рассказ как раз о...
Ирина Десятерик
Новогодний романс
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
НОВОГОДНИЙ РОМАНС Догорают в камине поленья, Ель пушистая в доме стоит, Зашумел самовар наш...
Марат Валеев
Против лома есть приём!
9 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Афоризмы, цитаты, изречения самсудовцев"
— Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! — зловеще приговаривал следователь Мандрыкин, заходя в...
Геннадий Зенков
Дедушка, с днём рождения!
8 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Яна Солякова
Дорогие самсудовцы, я вас так вижу))))
7 января 2017 - Яна Солякова - "Блог клуба - С Новым годом!"
МАРАТ ВАЛЕЕВ Марат всегда улыбается, даже когда спит. Рука у него стальная, а в ней – золотое...
Николай Климкин
Под сень церкви в Смолино
7 января 2017 - Николай Климкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Под сенью церкви в Смолино, Где ангелы вокруг летают, Где причащаются вином И в тишине псалмы...
Людмила Косарева
в Рождество
6 января 2017 - Людмила Косарева - "Блог клуба - С Новым годом!"
*** Коснулось души первозданное диво: И чудо, и смысл в белизне молчаливой… Сплетение веток...
Юрий Елизаров
Фрянзин бугор
6 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - Казачий круг"
В лето 1745 от Рождества Христова по приказу первого губернатора Оренбургской губернии Ивана...
Журнал №12 за 2016 год
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
28 декабря 2016 - Администратор - 393
История спасательной службы Самарской области, как, впрочем, и всей России, тесно связана с историей Гражданской обороны в нашей стране. Все...
Вера Богуш. Лед и пламень
Вера Богуш. Лед и пламень
28 декабря 2016 - Администратор - 383
Вере Богуш – 70. Поверить в это практически невозможно. Глядя на энергичную молодую женщину, которая выпрыгивает из-за руля своей машины и...
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
28 декабря 2016 - Администратор - 304
Какой орган у человека самый главный? Наверняка сейчас вы ответили: сердце. Любить, переживать, сострадать, волноваться… Ведь это все оно!
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
28 декабря 2016 - Администратор - 465
Если верить закону подобия: хорошим людям судьба часто дарит встречи с такими же замечательными людьми, то есть срабатывает эффект притяжения....
Егор Полухин. Человек неба
Егор Полухин. Человек неба
28 декабря 2016 - Администратор - 327
20 тысяч часов безаварийного налета за более чем 40-летнюю работу в авиации. Заслуженный пилот России, обладатель ордена «Знак Почета»,...
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
28 декабря 2016 - Администратор - 358
Да, наша школа уникальна! Для нас классический танец является вершиной танцевального искусства. Ни в одной другой школе региона нет такого...
Школа №70. Калейдоскоп талантов
Школа №70. Калейдоскоп талантов
28 декабря 2016 - Администратор - 531
Судьба школы словно большая, интересная, красочная книга, которой с упоением можно зачитываться, перелистывать ее страницы, разглядывать...
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
28 декабря 2016 - Администратор - 353
Биография детской школы искусств №5 в Приволжском микрорайоне началась с одного музыкального отделения. Сегодня здесь три филиала, пять...
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
28 декабря 2016 - Администратор - 263
Сложно представить завтрак, обед или ужин среднестатистического россиянина без кусочка хлеба. «Хлеб-батюшка», «хлеб-кормилец» – как только не...
Страницы: 1 2 3 Следующая Последняя
 
Вопрос-ответ

По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?

6 января 2017Подробнее...

Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?

18 декабря 2016Подробнее...

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо

6 июня 2016Подробнее...

извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?

8 марта 2016Подробнее...

Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....

4 марта 2016Подробнее...

Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...

17 сентября 2015Подробнее...

Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?

1 сентября 2015Подробнее...

Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...

29 июля 2015Подробнее...

Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...

9 апреля 2015Подробнее...

Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...

8 апреля 2015Подробнее...

Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?

8 апреля 2015Подробнее...

Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"

1 апреля 2015Подробнее...

Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...

19 марта 2015Подробнее...

Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...

7 марта 2015Подробнее...

Как правильно публиковать текст произведения на сайте?

5 января 2015Подробнее...

Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.

12 декабря 2014Подробнее...

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...

7 июля 2014Подробнее...

помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?

28 июня 2014Подробнее...

Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru

14 мая 2014Подробнее...

Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...

13 мая 2014Подробнее...

С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...

1 мая 2014Подробнее...

Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.

1 мая 2014Подробнее...

Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать

29 апреля 2014Подробнее...

Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?

26 апреля 2014Подробнее...
Комментарии

Спасибо за очерк об этой девочке с уникальным талантом! Какая невосполнимая потеря - её ранний уход. >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, вчера в 22:59
Навечно 17-летняя. Недописанная...

Полезное предупреждение, Марат. И всем, всегда своевременное. Кто-то и задумается своевременно. Скажет себе "Курить - здоровью вредить". Желаю успеха. >>>

Иван Меженин
Иван Меженин, вчера в 22:54
Ну, думай, племяш, думай!..

Согласна с Ириной. Прочла оба рассказа, оба понравились, но этот - особенно. Столько струн в душе задевает, столько эмоций вызывает. "И чувства добрые я лирой пробуждал..." Пробудили,... >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, вчера в 22:49
На тему конкурса

Реально неисправимо... Хорошо и образно написано. + >>>

Наталья Осыпа
Наталья Осыпа, вчера в 22:44
Нерожденный

"Яблоко памяти" (пастель, бумага) >>>

Наталья Осыпа
Наталья Осыпа, вчера в 22:35
Метели памяти

Вот какой вопрос. Произведение должно быть НОВОЕ? Ни где не напечатанное еще? Можно ли публиковать произведение во время конкурса и в период оглашения результатов? В положении сказано лишь это... >>>

Надежда Штанько
Надежда Штанько, вчера в 22:28
Положение о международном творческом...

А мне как раз именно мысль этого стихотворения понравилась! И понятно, что написано не с чужих слов, отвлеченно, а о пережитом. Свои слова, не книжные, что ценно. >>>

Яна Солякова
Яна Солякова, вчера в 22:19
Неисправимая ошибка.

Как здорово!!! Логично предположить, что мы высказываемся так же нелепо об изобретениях будущего)))) >>>

Яна Солякова
Яна Солякова, вчера в 22:14
15 знаменитых предсказаний, которые...

С предвесеннем! >>>

Сергей Тимшин
Сергей Тимшин, вчера в 21:59
За февралём грядёт весна!

будет весна! Обязательно будет! Льются лучи на дорогах зимы, трепетно сердце тревожит улыбка, словно загадка идущей весны!! >>>

Галина Васильева
Галина Васильева, вчера в 20:36
За февралём грядёт весна!

это прекрасный труд-воспитать душу человека,видеть мир глазами творца!!! >>>

Галина Васильева
Галина Васильева, вчера в 20:31
Этот день в истории края. Самарская...

Олечка, спасибо! И в сообщениях у тебя ещё одна Валентина, тоже бесконечно дорогой мне человек...НА окне мандарины, хлебушек ароматный свой и по судьбе человек личность...Мне радостно очень, снова... >>>

Галина Васильева
Галина Васильева, вчера в 20:26
За друзей!

И снова знаки препинания! Читать трудно,спотыкаешься на каждой строке! "Казнить нельзя помиловать" поневоле приходит на память .Ангелина,у Вас еще есть время отредактировать... >>>

Мария Штанова
Мария Штанова, вчера в 20:16
Неисправимая ошибка.

Борис, напрасно Вы так равнодушны к знакам препинания! Это вполне исправимые ошибки,которыми буквально пестрят Ваши стихи и снижают их качество.Я соглашусь с Яной и с ее предельно тактичным... >>>

Мария Штанова
Мария Штанова, вчера в 20:08
О пользе ошибок

Спасибо за информацию, Марат! Только что сделала заказ. Заказала два сборника " Магический экран" и еще дополнительно самый первый сборник "Собрание миниатюр". Теперь буду... >>>

Маргарита Смородинская
Маргарита Смородинская, вчера в 20:07
"Магический экран" издан!

"Она давала её мне,когда я был младше-"вот только с этой фразой мне открылась вся ужасная трагедия,переданная Вами,Яков, так оригинально,так интригующе,что до конца читаешь с затаенным... >>>

Мария Штанова
Мария Штанова, вчера в 20:00
Боль моя, Кэтрин

Татьяна, спасибо! >>>

Ирина Коротеева
Ирина Коротеева, вчера в 19:07
Нерожденный

Очень грустно и трогательно. Мой + >>>

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова, вчера в 19:03
Нерожденный

Очень понравилось. Несколько раз перечитывала. Мой + >>>

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова, вчера в 19:00
Боль моя, Кэтрин

Японская поэзия очень своеобразна. Но, что самое главное, многолика. Каждый понимает стихотворение по своему. Я вот увидела здесь потерю любимой. Интересно проверить свои предположения. Мой + >>>

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова, вчера в 18:50
дремлющая жизнь