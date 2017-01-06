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Самарские судьбы
Самара - Стара Загора
Их знали миллионы
Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения Франсуа Трюффо
сегодня в 01:08 - Маргарита Смородинская - "Их знали миллионы"
Он считается самым популярным и успешным режиссером французского кино за всю его историю и является одной из ключевых фигур французской «новой волны» – движения молодых критиков и режиссеров, которые выступили против авторитетного классического кинематографа, уже плохо вписывавшегося в...
Хроники самарочки
Самарский ветеран Вера Гобадзе
вчера в 22:03 - Ольга Михайлова - "Хроники самарочки"
Вера Самойловна Гобадзе прошла всю войну с самого первого дня, 22 июня 1941 года, до Дня Победы. 16-летняя девочка чудом выжила. От пуль уберег ангел-хранитель, а выжить помогали физическая подготовка и отличная генетика, ведь Вера Самойловна - двоюродная племянница самого Ивана Поддубного,...

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Ученые выяснили, что заставляет выбрасываться на берег китов и дельфинов
Ученые выяснили, что заставляет выбрасываться на берег китов и дельфинов
06.02.17 00:42 - Маргарита Смородинская
Ученые объяснили, как образовалась Антарктида
Ученые объяснили, как образовалась Антарктида
06.02.17 00:41 - Маргарита Смородинская
Ученые назвали три версии конца света
Ученые назвали три версии конца света
06.02.17 00:40 - Маргарита Смородинская
Семилетнюю девочку загрызли собаки
Семилетнюю девочку загрызли собаки
06.02.17 00:38 - Маргарита Смородинская
В конгрессе США призвали расследовать связи Трампа с Россией
В конгрессе США призвали расследовать связи Трампа с Россией
06.02.17 00:34 - Маргарита Смородинская
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
06.02.17 00:32 - Маргарита Смородинская
Премьер Норвегии рассказала о сложностях в отношениях с Россией
Премьер Норвегии рассказала о сложностях в отношениях с Россией
06.02.17 00:30 - Маргарита Смородинская
Концлагерь. Как добыча алмазов дала миру идеальную технологию управления массами
Концлагерь. Как добыча алмазов дала миру идеальную технологию управления массами
06.02.17 00:22 - Маргарита Смородинская
15 самых необычных сосулек
15 самых необычных сосулек
06.02.17 00:14 - Маргарита Смородинская
Грустная история индийской семьи, где всегда рождаются карлики
Грустная история индийской семьи, где всегда рождаются карлики
06.02.17 00:10 - Маргарита Смородинская
Вице-президент США возложил ответственность за снятие санкций на Москву
Вице-президент США возложил ответственность за снятие санкций на Москву
06.02.17 00:05 - Маргарита Смородинская
«Не слышу бурных аплодисментов». На какие заслуги и территории претендует Жириновский
«Не слышу бурных аплодисментов». На какие заслуги и территории претендует Жириновский
06.02.17 00:04 - Маргарита Смородинская
NASA заинтересовалось марсоходом российского школьника
NASA заинтересовалось марсоходом российского школьника
05.02.17 16:13 - Маргарита Смородинская
Российские лыжники устроили шоу во время финиша в США
Российские лыжники устроили шоу во время финиша в США
05.02.17 16:11 - Маргарита Смородинская
Бросить все: уставшие от жизни люди
Бросить все: уставшие от жизни люди
05.02.17 15:16 - Татьяна Мезенцева
Лучшие продукты для ума
Лучшие продукты для ума
05.02.17 15:11 - Татьяна Мезенцева
Стало известно, почему люди так сильно любят пить кофе
Стало известно, почему люди так сильно любят пить кофе
05.02.17 15:07 - Татьяна Мезенцева
Как устроены супермаркеты: хитрости, заставляющие вас покупать
Как устроены супермаркеты: хитрости, заставляющие вас покупать
05.02.17 14:36 - Татьяна Мезенцева
Магические свойства веника
Магические свойства веника
05.02.17 14:33 - Татьяна Мезенцева
Как быстро понизить давление
Как быстро понизить давление
05.02.17 14:27 - Татьяна Мезенцева
Рассказ не самого доброго коллектора о работе с не самыми порядочными заемщиками
Рассказ не самого доброго коллектора о работе с не самыми порядочными заемщиками
05.02.17 14:24 - Маргарита Смородинская
5 базовых умений для тех, кто хочет вкусно готовить
5 базовых умений для тех, кто хочет вкусно готовить
05.02.17 14:15 - Маргарита Смородинская
Почему русские носят дома тапки
Почему русские носят дома тапки
05.02.17 14:13 - Маргарита Смородинская
Мысли жены влияют на успех мужа
Мысли жены влияют на успех мужа
05.02.17 14:11 - Татьяна Мезенцева
15 интересных трюков для вашего тела
15 интересных трюков для вашего тела
05.02.17 14:07 - Татьяна Мезенцева
Всего одна добавка в кофе - и вы забудете о проблемах с почками
Всего одна добавка в кофе - и вы забудете о проблемах с почками
05.02.17 14:03 - Татьяна Мезенцева
Женщины, которым всегда не везет в любви
Женщины, которым всегда не везет в любви
05.02.17 11:44 - Маргарита Смородинская
Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС
Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС
05.02.17 07:11 - Ольга Михайлова
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сегодня отмечает день рождения
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сегодня отмечает день рождения
05.02.17 07:04 - Ольга Михайлова
Итоговая выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области в рамках IV Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России»
Итоговая выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области в рамках...
05.02.17 06:57 - Ольга Михайлова
Самару ждут снегопады и метели
Самару ждут снегопады и метели
05.02.17 06:47 - Ольга Михайлова
Близнецы пропали в центре Москвы после уроков в школе
Близнецы пропали в центре Москвы после уроков в школе
04.02.17 19:55 - Маргарита Смородинская
Все попавшие под лавину в Альпах лыжники спасены
Все попавшие под лавину в Альпах лыжники спасены
04.02.17 19:54 - Маргарита Смородинская
Друг или враг? Соцопрос показал отношение американцев к РФ
Друг или враг? Соцопрос показал отношение американцев к РФ
04.02.17 19:50 - Маргарита Смородинская
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Сериал Самарские судьбы - 1 баннер

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Текущий конкурс "Неисправимая ошибка"
Позднее раскаяние
сегодня в 00:17 - Наталия Буцкая - 0 - 12
Роза и воробей
вчера в 21:03 - София Жильцова - 0 - 31
Прости
4 февраля 2017 - Виктория Серебрянская - 2 - 55
Стих о несчастной любви
Не повторяй моих ошибок
4 февраля 2017 - Богдан Истягин - 5 - 74
Иная жизнь
4 февраля 2017 - Сергей Иванов - 5 - 64
Можно ли повернуть события вспять, исправить ошибки пришлого и изменить свою судьбу…
​Раскрыли правду - любовь коварна.
4 февраля 2017 - Виктория Братушенко - 2 - 52
Настроение
4 февраля 2017 - Лариса Храмова - 4 - 61
Ошибся
3 февраля 2017 - Наталия Юркевич - 8 - 80
Каюсь, выступил я однажды в роли экстрасенса
3 февраля 2017 - Сергей Дениченко - 5 - 76
Спросите меня: — «Обладаешь ли ты экстрасенсорными способностями?» И я отвечу: — «Что вы, я обычный человек, и об экстрасенсах, мало чего слышал,...
Ошибка
3 февраля 2017 - Ерасова Надежда - 1 - 60
Боюсь звонков
3 февраля 2017 - Мария Козыренко - 8 - 76
Встреча
3 февраля 2017 - Зинаида Дмитриева - 18 - 134
Цена ошибки
3 февраля 2017 - Елена Верхотурцева - 10 - 218
Стихотворение о том, как, сделав аборт, можно лишиться двух жизней.
Последний экзамен
3 февраля 2017 - Светлана Кургинян - 7 - 71
Всю жизнь мечтала быть профессиональным музыкантом, поступить в консерваторию. Но всегда подводила одна вещь: во время выступления начинают дрожат...
Нужно исправлять свои ошибки
3 февраля 2017 - Любовь Зотова - 6 - 79
Петля
3 февраля 2017 - Злата Малич - 9 - 113
Так или иначе
2 февраля 2017 - Александра Тайбатрова - 11 - 111
Когда мы случайно столкнулись на многолюдной улице, в голове промелькнуло: «Хочу такое пальто!» Глупо, конечно. Ведь, в определенном смысле, это...
Когда простым и нежным взором
2 февраля 2017 - Олег Пуляев - 45 - 297
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Новое в блогах
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения...
сегодня в 01:08 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Он считается самым популярным и успешным режиссером французского кино за всю его...
Ольга Михайлова
Самарский ветеран Вера Гобадзе
вчера в 22:03 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
Вера Самойловна Гобадзе прошла всю войну с самого первого дня, 22 июня 1941 года, до Дня Победы....
Елена Липецкая
Городу моей мечты.
вчера в 20:32 - Елена Липецкая - "Мои проза и поэзия"
Серебристые слёзы дождя По граниту стучат монотонно. Над ажурной картинкой моста...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 155 лет со дня смерти...
вчера в 16:20 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Зинаида Александровна Волконская — княгиня, видная фигура русской культурной жизни...
Яков Смагаринский
Не больно-то хвастайтесь
вчера в 11:23 - Яков Смагаринский - "Промежду больших конкурсов"
Не больно-то хвастайтесь: у нас тоже снег и температура 37
Сергей Тимшин
Русский мир-2017
вчера в 08:08 - Сергей Тимшин - "Мои стихи, песни и проза"
Мне гордо: я – русский! Но, слыша Донбасс В обстрелах и стонах, и в плаче детей, Мне горько,...
Маргарита Смородинская
10 цитат из произведений Михаила Пришвина
4 февраля 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
4 февраля 1873 года родился русский писатель Михаил Михайлович Пришвин. В своем...
Галина Васильева
Душа Карелии -Сяпся!
4 февраля 2017 - Галина Васильева - "http://galakroshnozero.ucoz.ru/"
Душа Карелии- наша маленькая Сяпся. Добрые всходы литературной волны карельских встреч...
Прилуцкий Сергей
Село Порецкое
4 февраля 2017 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Ты возрастом недетское Село моё Порецкое, На берегах реки Суры Видны твои черты....
Маргарита Смородинская
Скончался народный артист России Георгий...
4 февраля 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Утром в субботу, 4 февраля, на 73-м году жизни после тяжелой болезни умер Георгий...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 50 лет со дня рождения...
4 февраля 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Сегодня Сергею Гринькову, советскому и российскому фигуристу, двукратному олимпийскому...
Сергей Тимшин
Мир прорастает трудно
4 февраля 2017 - Сергей Тимшин - "Мои стихи, песни и проза"
Тучи не могут вечно сыпать дожди и ливни, Ветер не может вечно в сторону дуть одну; Как не...
Ольга Михайлова
Сергей Авдеев: 747 дней за пределами Земли
4 февраля 2017 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
В Самарском национальном исследовательском университете прошли XI Всероссийские юношеские научные...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти...
3 февраля 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Михаил Иосифович Якушин, один из лучших футболистов страны в довоенные годы, родился...
Наталия Юркевич
Ошибся
3 февраля 2017 - Наталия Юркевич - "Мало текста"
Звонит, стучит, кричит, Волнуется. За сигаретой - Сигарета. Ошибся дверью, домом, Улицей,...
Александр Сосенский
На тему конкурса (3)
3 февраля 2017 - Александр Сосенский - "сосенский"
Никита Лямин - добрый парень, а выпьет - ещё больше добреет. Все люди тогда кажется ему...
Яна Солякова
Богатство
3 февраля 2017 - Яна Солякова - "Карагай"
Берёзы – в пуховиках и сосны – в пуховиках. Весь город – в пуховиках, в сугробах и в...
Прилуцкий Сергей
Райская обречённость
3 февраля 2017 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
В мире любовь одна у нас, Больше другой не будет. Счастье - то аура сейчас Двух настоящих...
Прилуцкий Сергей
Зимнее окружение
3 февраля 2017 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Как салфетки стёкла окон, Щёки цветом снегириным. Крыши каждой снежный кокон Приглашает на...
Новое в блогах клубов
Мариам Звездинская
Зина Гринпис.
31 января 2017 - Мариам Звездинская - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
ЗИНА ГРИНПИС. ГЛАВА 1. ГОРОД. Зина вышла из автобуса и обомлела. Город предстал перед ней. Она...
Владимир Соколов
Лоси и волки
28 января 2017 - Владимир Соколов - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
Сказка Однажды шаман Индуча заболел. Он сам лечил всех жителей стойбища, а себя вылечить не...
Николай Сергеев
Серебряная свадьба
27 января 2017 - Николай Сергеев - "Блог клуба - Ностальгия"
Осенний лист чуть золотится, Денёк ясный на дворе, Наша жизнь в году раз мчится, Где...
Геннадий Зенков
Явление Карпова в Кемерове
27 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Шахматный клуб"
26 января 2017 года в городе Кемерово неожиданно появился двенадцатый чемпион мира по шахматам...
Наталия Мосина
Портрет
27 января 2017 - Наталия Мосина - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
Сказка Часть1. Старинный трёхэтажный дом с каменными сводами, высокими потолками,...
Марат Валеев
Тёма хворает...
25 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Дай лапу, Джим!.."
Жду у компьютера, когда Светлана принесет лекарство и будем вместе уговаривать...
Леонид Старцев
Деду Морозу, лично в руки
13 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Дорогой мой, Дедушка Мороз! Извини, прошу, меня за дерзость. Есть один лишь маленький...
Наталья Чернова
С Новым Годом!
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый год возвращает нас в детство, В сказку матушки, все как во сне! По душе мне такое...
Наталья Чернова
Что несешь нам, год грядущий?
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Что несешь нам, год грядущий? Что там будет впереди? Встретим мы тебя радушно, Не стесняйся,...
Марат Валеев
Как татары отжигают
11 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Сабантуй, г. Набережные Челны https://ok.ru/video/80199027215
Ирина Десятерик
Новый Год
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
Обожаю Новый Год! Столько радости, забот! Дед Мороз приходит в дом, Мой рассказ как раз о...
Ирина Десятерик
Новогодний романс
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
НОВОГОДНИЙ РОМАНС Догорают в камине поленья, Ель пушистая в доме стоит, Зашумел самовар наш...
Марат Валеев
Против лома есть приём!
9 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Афоризмы, цитаты, изречения самсудовцев"
— Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! — зловеще приговаривал следователь Мандрыкин, заходя в...
Геннадий Зенков
Дедушка, с днём рождения!
8 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Яна Солякова
Дорогие самсудовцы, я вас так вижу))))
7 января 2017 - Яна Солякова - "Блог клуба - С Новым годом!"
МАРАТ ВАЛЕЕВ Марат всегда улыбается, даже когда спит. Рука у него стальная, а в ней – золотое...
Николай Климкин
Под сень церкви в Смолино
7 января 2017 - Николай Климкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Под сенью церкви в Смолино, Где ангелы вокруг летают, Где причащаются вином И в тишине псалмы...
Людмила Косарева
в Рождество
6 января 2017 - Людмила Косарева - "Блог клуба - С Новым годом!"
*** Коснулось души первозданное диво: И чудо, и смысл в белизне молчаливой… Сплетение веток...
Юрий Елизаров
Фрянзин бугор
6 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - Казачий круг"
В лето 1745 от Рождества Христова по приказу первого губернатора Оренбургской губернии Ивана...
Журнал №12 за 2016 год
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
28 декабря 2016 - Администратор - 465
История спасательной службы Самарской области, как, впрочем, и всей России, тесно связана с историей Гражданской обороны в нашей стране. Все...
Вера Богуш. Лед и пламень
Вера Богуш. Лед и пламень
28 декабря 2016 - Администратор - 442
Вере Богуш – 70. Поверить в это практически невозможно. Глядя на энергичную молодую женщину, которая выпрыгивает из-за руля своей машины и...
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
28 декабря 2016 - Администратор - 349
Какой орган у человека самый главный? Наверняка сейчас вы ответили: сердце. Любить, переживать, сострадать, волноваться… Ведь это все оно!
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
28 декабря 2016 - Администратор - 524
Если верить закону подобия: хорошим людям судьба часто дарит встречи с такими же замечательными людьми, то есть срабатывает эффект притяжения....
Егор Полухин. Человек неба
Егор Полухин. Человек неба
28 декабря 2016 - Администратор - 384
20 тысяч часов безаварийного налета за более чем 40-летнюю работу в авиации. Заслуженный пилот России, обладатель ордена «Знак Почета»,...
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
28 декабря 2016 - Администратор - 402
Да, наша школа уникальна! Для нас классический танец является вершиной танцевального искусства. Ни в одной другой школе региона нет такого...
Школа №70. Калейдоскоп талантов
Школа №70. Калейдоскоп талантов
28 декабря 2016 - Администратор - 582
Судьба школы словно большая, интересная, красочная книга, которой с упоением можно зачитываться, перелистывать ее страницы, разглядывать...
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
28 декабря 2016 - Администратор - 404
Биография детской школы искусств №5 в Приволжском микрорайоне началась с одного музыкального отделения. Сегодня здесь три филиала, пять...
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
28 декабря 2016 - Администратор - 297
Сложно представить завтрак, обед или ужин среднестатистического россиянина без кусочка хлеба. «Хлеб-батюшка», «хлеб-кормилец» – как только не...
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Вопрос-ответ

По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?

6 января 2017Подробнее...

Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?

18 декабря 2016Подробнее...

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо

6 июня 2016Подробнее...

извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?

8 марта 2016Подробнее...

Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....

4 марта 2016Подробнее...

Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...

17 сентября 2015Подробнее...

Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?

1 сентября 2015Подробнее...

Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...

29 июля 2015Подробнее...

Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...

9 апреля 2015Подробнее...

Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...

8 апреля 2015Подробнее...

Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?

8 апреля 2015Подробнее...

Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"

1 апреля 2015Подробнее...

Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...

19 марта 2015Подробнее...

Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...

7 марта 2015Подробнее...

Как правильно публиковать текст произведения на сайте?

5 января 2015Подробнее...

Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.

12 декабря 2014Подробнее...

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...

7 июля 2014Подробнее...

помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?

28 июня 2014Подробнее...

Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru

14 мая 2014Подробнее...

Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...

13 мая 2014Подробнее...

С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...

1 мая 2014Подробнее...

Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.

1 мая 2014Подробнее...

Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать

29 апреля 2014Подробнее...

Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?

26 апреля 2014Подробнее...
Комментарии

Красиво, Валерий! Теперь буду знать! Зимой в Россию прихвачу с собой чаек для провианта и ящик для кораллов... >>>

Яков Смагаринский
Яков Смагаринский, сегодня в 00:11
Не больно-то хвастайтесь

Мне понравился рассказ. Мой + Вам >>>

Злата Малич
Злата Малич, сегодня в 00:07
Двойка по предмету "любовь"

>>>

Яков Смагаринский
Яков Смагаринский, сегодня в 00:05
Не больно-то хвастайтесь

Анна,да! >>>

Наталия Мосина
Наталия Мосина, вчера в 23:27
f2eb72a8a2fb962a9c3f67e5e2cbc4a5

Завораживающе. Вечная девичья мечта и такая жизненная мудрость сказки... Мой +. >>>

Анна Штомпель
Анна Штомпель, вчера в 23:12
f2eb72a8a2fb962a9c3f67e5e2cbc4a5

От души поздравляю журнал "Самарские судьбы" с красивым юбилеем! Помню его еще по своей работе в библиотеке. Слышала от читателей много хороших отзывов и сама читала с удовольствием.... >>>

Анна Штомпель
Анна Штомпель, вчера в 23:01
В Самарской областной универсальной...

Сергей, спасибо, что прочитали мой рассказ. >>>

Злата Малич
Злата Малич, вчера в 22:59
Петля

Чудесная была пара Гордеева и Гриньков, и как фигуристы, и как люди, насколько можно судить со стороны. Такие же светлые, как их улыбки. Маргарита, спасибо Вам, что напомнили про эту дату! >>>

Анна Штомпель
Анна Штомпель, вчера в 22:54
Сегодня исполняется 50 лет со дня...

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Елена Кладова
Елена Кладова, вчера в 22:51
У алкоголизма – не женское лицо

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Елена Кладова
Елена Кладова, вчера в 22:50
У алкоголизма – не женское лицо

Сразу вспоминается Есенинское "Так мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок..." Мой +. >>>

Анна Штомпель
Анна Штомпель, вчера в 22:46
Не повторяй моих ошибок

Спасибо, Роза! Да, очень трудно расставаться с близкими людьми. >>>

Алевтина Котова
Алевтина Котова, вчера в 22:41
Папка наш

Спасибо, Александр за комментарий. >>>

Алевтина Котова
Алевтина Котова, вчера в 22:39
Папка наш

Наталия, как же интересно и вкусно подана вечная тема Любви! Мой +. >>>

Анна Штомпель
Анна Штомпель, вчера в 22:37
Ошибся

Светлана,хорошее сихотворение!Желаю удачи во всём!+! >>>

Наталия Мосина
Наталия Мосина, вчера в 22:33
Последний экзамен

Сергей, мне понравился Ваш рассказ. На тему суицида в конкурсе уже были работы, но так оригинально еще никто не обыгрывал. И всё очень жизненно. Действительно, на строительстве даже самого... >>>

Анна Штомпель
Анна Штомпель, вчера в 22:30
Каюсь, выступил я однажды в роли...

Как же приятно читать грамотно оформленную работу, не говоря уже об интересном и жизненном содержании! Только я не совсем поняла вот этот момент. — И я замужем. Только у меня любимый муж и... >>>

Анна Штомпель
Анна Штомпель, вчера в 22:11
Встреча

Ну и зануда! >>>

Олег Пуляев
Олег Пуляев, вчера в 21:51
Когда простым и нежным взором

Очень хороший и добрый рассказ Николай! >>>

Тарас Овчинников
Тарас Овчинников, вчера в 21:49
Фанасенька

Олег, "в большом деле мелочей не бывает". Именно потому, что Вы сильный автор, с Вас и спрос строже. >>>

Анна Штомпель
Анна Штомпель, вчера в 21:44
Когда простым и нежным взором