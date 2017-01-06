Самарские судьбы

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По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?
Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо
извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?
Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....
Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...
Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?
Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...
Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...
Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...
Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?
Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"
Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...
Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...
Как правильно публиковать текст произведения на сайте?
Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...
помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?
Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru
Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...
С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...
Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.
Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать
Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?
Красиво, Валерий! Теперь буду знать! Зимой в Россию прихвачу с собой чаек для провианта и ящик для кораллов... >>>
Мне понравился рассказ. Мой + Вам >>>
Анна,да! >>>
Завораживающе. Вечная девичья мечта и такая жизненная мудрость сказки... Мой +. >>>
От души поздравляю журнал "Самарские судьбы" с красивым юбилеем! Помню его еще по своей работе в библиотеке. Слышала от читателей много хороших отзывов и сама читала с удовольствием.... >>>
Сергей, спасибо, что прочитали мой рассказ. >>>
Чудесная была пара Гордеева и Гриньков, и как фигуристы, и как люди, насколько можно судить со стороны. Такие же светлые, как их улыбки. Маргарита, спасибо Вам, что напомнили про эту дату! >>>
Сразу вспоминается Есенинское "Так мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок..." Мой +. >>>
Спасибо, Роза! Да, очень трудно расставаться с близкими людьми. >>>
Спасибо, Александр за комментарий. >>>
Наталия, как же интересно и вкусно подана вечная тема Любви! Мой +. >>>
Светлана,хорошее сихотворение!Желаю удачи во всём!+! >>>
Сергей, мне понравился Ваш рассказ. На тему суицида в конкурсе уже были работы, но так оригинально еще никто не обыгрывал. И всё очень жизненно. Действительно, на строительстве даже самого... >>>
Как же приятно читать грамотно оформленную работу, не говоря уже об интересном и жизненном содержании! Только я не совсем поняла вот этот момент. — И я замужем. Только у меня любимый муж и... >>>
Ну и зануда! >>>
Очень хороший и добрый рассказ Николай! >>>
Олег, "в большом деле мелочей не бывает". Именно потому, что Вы сильный автор, с Вас и спрос строже. >>>