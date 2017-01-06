Самарские судьбы

Комментарии

Количество знаков 3500 должно быть. >>>

Лидия, спасибо за глубокий анализ рассказа, за понимание нюансов сюжета и сложности характера. И не сложившееся знакомство с Владимиром Высоцким - горькая правда. >>>

Спасибо за Ваше внимание, Лидия! >>>

Замечательное стихотворение. Кажется, что оно не писалось строчка за строчкой, не сочинялось, а пришло откуда-то вот таким, готовым) Удачи вам, Дмитрий! + >>>

Лида,большое спасибо за комментарий! Рада,что Вам понравилась сказка! >>>

Оказывается и феей быть непросто, и у них есть проблемы переходного возраста, в общем всё, как у нас, людей))) Наташа, спасибо за нежную и мудрую сказку. >>>

Всей душой поздравляю, Марат! Рада вместе с Вами! Пишите ещё. Новых идей и успехов. >>>

Марат, поздравляю вас с юбилеем! Цифры вашего "отчёта" впечатляют! Будем равняться на вас)) Новых вам творческих успехов и побед! Как хорошо, тепло вы написали о нашем сайте. Повторю... >>>

Марат, от всей души поздравляю Вас с Юбилеем! Желаю вдохновения и больших творческих побед !!! >>>

Благодарю, Николай. Вы всегда очень внимательны ко мне. >>>

Очень интересный рассказ, "сочный", насыщенный колоритными подробностями. "Щуку поставил к забору у входа на кладбище" - это совершенно чудная фраза, шедевр!))) И история с... >>>

Мечтать не вредно, а вот даже хотя бы попробовать - это зубы обломать ... >>>

Рад! Поздравляю! Знай наш Самсуд - весь пишущий люд! >>>

Марат, поздравляю с юбилеем! Самсуд - дом родной, это точно! Новых работ, новых побед, здоровья и счастья! >>>