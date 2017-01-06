Самарские судьбы

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По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?
Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо
извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?
Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....
Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...
Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?
Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...
Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...
Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...
Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?
Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"
Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...
Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...
Как правильно публиковать текст произведения на сайте?
Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...
помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?
Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru
Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...
С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...
Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.
Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать
Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?
Спасибо за очерк об этой девочке с уникальным талантом! Какая невосполнимая потеря - её ранний уход. >>>
Полезное предупреждение, Марат. И всем, всегда своевременное. Кто-то и задумается своевременно. Скажет себе "Курить - здоровью вредить". Желаю успеха. >>>
Согласна с Ириной. Прочла оба рассказа, оба понравились, но этот - особенно. Столько струн в душе задевает, столько эмоций вызывает. "И чувства добрые я лирой пробуждал..." Пробудили,... >>>
Реально неисправимо... Хорошо и образно написано. + >>>
"Яблоко памяти" (пастель, бумага) >>>
Вот какой вопрос. Произведение должно быть НОВОЕ? Ни где не напечатанное еще? Можно ли публиковать произведение во время конкурса и в период оглашения результатов? В положении сказано лишь это... >>>
А мне как раз именно мысль этого стихотворения понравилась! И понятно, что написано не с чужих слов, отвлеченно, а о пережитом. Свои слова, не книжные, что ценно. >>>
Как здорово!!! Логично предположить, что мы высказываемся так же нелепо об изобретениях будущего)))) >>>
С предвесеннем! >>>
будет весна! Обязательно будет! Льются лучи на дорогах зимы, трепетно сердце тревожит улыбка, словно загадка идущей весны!! >>>
это прекрасный труд-воспитать душу человека,видеть мир глазами творца!!! >>>
Олечка, спасибо! И в сообщениях у тебя ещё одна Валентина, тоже бесконечно дорогой мне человек...НА окне мандарины, хлебушек ароматный свой и по судьбе человек личность...Мне радостно очень, снова... >>>
И снова знаки препинания! Читать трудно,спотыкаешься на каждой строке! "Казнить нельзя помиловать" поневоле приходит на память .Ангелина,у Вас еще есть время отредактировать... >>>
Борис, напрасно Вы так равнодушны к знакам препинания! Это вполне исправимые ошибки,которыми буквально пестрят Ваши стихи и снижают их качество.Я соглашусь с Яной и с ее предельно тактичным... >>>
Спасибо за информацию, Марат! Только что сделала заказ. Заказала два сборника " Магический экран" и еще дополнительно самый первый сборник "Собрание миниатюр". Теперь буду... >>>
"Она давала её мне,когда я был младше-"вот только с этой фразой мне открылась вся ужасная трагедия,переданная Вами,Яков, так оригинально,так интригующе,что до конца читаешь с затаенным... >>>
Татьяна, спасибо! >>>
Очень грустно и трогательно. Мой + >>>
Очень понравилось. Несколько раз перечитывала. Мой + >>>
Японская поэзия очень своеобразна. Но, что самое главное, многолика. Каждый понимает стихотворение по своему. Я вот увидела здесь потерю любимой. Интересно проверить свои предположения. Мой + >>>