Самарские судьбы

Комментарии

Благодарю за отклик, Николай! >>>

Зинаида, здравствуйте! Зинаида, я от души благодарю Вас за такие добрые слова!))))) Я бесконечно рада, что Вам понравился мой рассказ и, что я смогла тронуть струны Вашей души!))))) >>>

Анастасия, ваш пронзительный рассказ я читала со слезами на глазах и щемящей болью в сердце. Вам удалось показать бес исходную материнскую боль. + ВАМ и успехов в жизни и творчестве. >>>

Прелесть, что за басня! Удачи!!! >>>

Какое круглое, знаковое мероприятие! Примите поздравления. >>>

Да сколько можно?! Пора уже назначать премии за отстрел живодеров. >>>

Ну вот. Теперь и я хочу!!!! >>>

Соня, мне очень приятно.))))) Спасибо большое. ))))) Спасибо от души.))))) >>>

Очень трогательно, до слез. Читаешь и, будто, видишь эту страшную, трагическую сцену. Мой + в копилку! >>>

да я немножко... >>>

Николай, спасибо Вам большое ! От души благодарю Вас за то, что Вы прочитали мой рассказ! Мне очень приятно!))))) >>>

Мария, спасибо Вам большое за Ваше мнение! Мне очень приятно! Спасибо огромное, что прочитали!))))) >>>

Николай, спасибо Вам большое!Спасибо, что прочитали.))))) Мне очень приятно! >>>

Желаю быть Ильгизяру и Геннадию "всегда на марше" ))) >>>

Здравствуйте Надежда! Спасибо, что нашли время. Рад, что вам понравился рассказ - это его финал. Пришлось обрезать до 3500 символов. В комментариях я уже опубликовал его начало. Спасибо за... >>>

Какая дикая боль в этом стихотворении от непоправимой ошибки.Автору мой+. >>>