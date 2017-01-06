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Самарские судьбы
Самара - Стара Загора
Их знали миллионы
Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти Михаила Якушина
вчера в 22:29 - Маргарита Смородинская - "Их знали миллионы"
Михаил Иосифович Якушин, один из лучших футболистов страны в довоенные годы, родился (2) 15 ноября 1910 года в Москве. Воспитанник московских команд «Унион» и СТС он выступал сначала за эти клубы (1924-1927), а с 1933 года играл за «Динамо» (Москва), причем как в футбол, так и в...
Хроники самарочки
К 90-летию со дня рождения самарского художника Юрия Филиппова
вчера в 07:47 - Ольга Михайлова - "Хроники самарочки"
Сегодня исполнилось бы 90 лет со дня рождения одного из самых ярких самарских художников второй половины прошлого века. Юрий Иванович Филиппов (1927-2012) — Заслуженный деятель искусств России, Лауреат Губернской премии по культуре и искусству (2007), лауреат 1 степени...

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30 полиэтиленовых пакетов убили кита-клюворыла в Норвегии
30 полиэтиленовых пакетов убили кита-клюворыла в Норвегии
04.02.17 01:56 - Маргарита Смородинская
Тысячи голубых медуз выбросило на берег в Австралии
Тысячи голубых медуз выбросило на берег в Австралии
03.02.17 22:31 - Маргарита Смородинская
Истощенный нигерийский мальчик со всемирно известной фотографии пошел в школу
Истощенный нигерийский мальчик со всемирно известной фотографии пошел в школу
03.02.17 22:23 - Маргарита Смородинская
«Галстук импортный, трусы — свои». Как Лукашенко развлекал журналистов на пресс-конференции: цитаты
«Галстук импортный, трусы — свои». Как Лукашенко развлекал журналистов на пресс-конференции:...
03.02.17 22:20 - Маргарита Смородинская
В Самаре состоится шахматный турнир для представителей СМИ и блогосферы
В Самаре состоится шахматный турнир для представителей СМИ и блогосферы
03.02.17 18:10 - Ольга Михайлова
Праздник Дружбы в региональной общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев Самарской области «Ватан» («Родина»)»
Праздник Дружбы в региональной общественной организации «Национально-культурная автономия...
03.02.17 18:01 - Ольга Михайлова
В Самаре открыт набор студентов в Школу межэтнической журналистики
В Самаре открыт набор студентов в Школу межэтнической журналистики
03.02.17 17:56 - Ольга Михайлова
Сегодня ветеран Куйбышевского телевидения - Татьяна Громова - отмечает 80-летие
Сегодня ветеран Куйбышевского телевидения - Татьяна Громова - отмечает 80-летие
03.02.17 17:46 - Ольга Михайлова
«Вечно звучащие песни»
«Вечно звучащие песни»
03.02.17 17:16 - Ольга Михайлова
В 2017 году увеличилось финансирование сферы культуры Самарской области
В 2017 году увеличилось финансирование сферы культуры Самарской области
03.02.17 17:14 - Ольга Михайлова
Президент Белоруссии отказался бросать камни в русских людей
Президент Белоруссии отказался бросать камни в русских людей
03.02.17 15:19 - Маргарита Смородинская
В центре Франции прогремел мощный взрыв
В центре Франции прогремел мощный взрыв
03.02.17 15:17 - Маргарита Смородинская
Захарова: "Есть такая работа - танки не замечать"
Захарова: "Есть такая работа - танки не замечать"
03.02.17 15:15 - Маргарита Смородинская
В Госдуме предложили переписать учебники истории
В Госдуме предложили переписать учебники истории
03.02.17 15:14 - Маргарита Смородинская
Ярославского омбудсмена требуют уволить из-за портрета Сталина
Ярославского омбудсмена требуют уволить из-за портрета Сталина
03.02.17 15:12 - Маргарита Смородинская
Эрмитаж подсветят красным светом к 100-летию Октябрьской революции
Эрмитаж подсветят красным светом к 100-летию Октябрьской революции
03.02.17 15:10 - Маргарита Смородинская
Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в соцсетях
Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в соцсетях
03.02.17 10:45 - Маргарита Смородинская
Порошенко превратили в мем «Безвизовый почекун»
Порошенко превратили в мем «Безвизовый почекун»
03.02.17 10:43 - Маргарита Смородинская
Ученые выяснили, что "заморозило" развитие жизни на юной Земле
Ученые выяснили, что "заморозило" развитие жизни на юной Земле
03.02.17 10:40 - Маргарита Смородинская
Ученые измерили собачью жизнь в человеческих годах
Ученые измерили собачью жизнь в человеческих годах
03.02.17 10:39 - Маргарита Смородинская
У Азорских островов нашли немецкую подлодку времен Второй мировой войны
У Азорских островов нашли немецкую подлодку времен Второй мировой войны
03.02.17 10:38 - Маргарита Смородинская
Найден способ заснуть вовремя
Найден способ заснуть вовремя
03.02.17 10:36 - Маргарита Смородинская
Психологи выяснили, как "делить" детей разведенным родителям
Психологи выяснили, как "делить" детей разведенным родителям
03.02.17 10:35 - Маргарита Смородинская
СМИ: Трамп назвал звонок премьеру Австралии худшим
СМИ: Трамп назвал звонок премьеру Австралии худшим
02.02.17 23:09 - Маргарита Смородинская
Россия выразила протест Украине из-за полета Ан-26
Россия выразила протест Украине из-за полета Ан-26
02.02.17 23:07 - Маргарита Смородинская
Корреспондент «Би-би-си» сообщил об украинских танках в Авдеевке
Корреспондент «Би-би-си» сообщил об украинских танках в Авдеевке
02.02.17 23:05 - Маргарита Смородинская
Станцевавший у Вечного огня подросток принес свои извинения
Станцевавший у Вечного огня подросток принес свои извинения
02.02.17 23:03 - Маргарита Смородинская
Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США
Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США
02.02.17 22:58 - Маргарита Смородинская
Американец 30 лет хранил редкую Ferrari в однокомнатной квартире
Американец 30 лет хранил редкую Ferrari в однокомнатной квартире
02.02.17 22:53 - Маргарита Смородинская
В Петербурге найден похищенный из коляски двухлетний ребенок
В Петербурге найден похищенный из коляски двухлетний ребенок
02.02.17 22:52 - Маргарита Смородинская
В Петергофе украли оставленного на улице в коляске ребенка
В Петергофе украли оставленного на улице в коляске ребенка
02.02.17 22:49 - Маргарита Смородинская
Найден настоящий автор стихотворения из «Брата-2»
Найден настоящий автор стихотворения из «Брата-2»
02.02.17 22:42 - Маргарита Смородинская
Роулинг ответила на сожжение ее книг из-за критики Трампа
Роулинг ответила на сожжение ее книг из-за критики Трампа
02.02.17 22:41 - Маргарита Смородинская
В Роспатент подали заявку на игрушечного Ждуна
В Роспатент подали заявку на игрушечного Ждуна
02.02.17 18:44 - Маргарита Смородинская
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Сериал Самарские судьбы - 1 баннер

Гимн сайта

Текущий конкурс "Неисправимая ошибка"
Ошибся
вчера в 21:59 - Наталия Юркевич - 1 - 28
Каюсь, выступил я однажды в роли экстрасенса
вчера в 20:43 - Сергей Дениченко - 0 - 32
Спросите меня: — «Обладаешь ли ты экстрасенсорными способностями?» И я отвечу: — «Что вы, я обычный человек, и об экстрасенсах, мало чего слышал,...
Ошибка
вчера в 20:15 - Ерасова Надежда - 0 - 28
Боюсь звонков
вчера в 19:47 - Мария Козыренко - 2 - 35
Встреча
вчера в 19:45 - Зинаида Дмитриева - 3 - 44
Цена ошибки
вчера в 18:17 - Елена Верхотурцева - 0 - 29
Стихотворение о том, как, сделав аборт, можно лишиться двух жизней.
Последний экзамен
вчера в 17:11 - Светлана Кургинян - 2 - 41
Всю жизнь мечтала быть профессиональным музыкантом, поступить в консерваторию. Но всегда подводила одна вещь: во время выступления начинают дрожат...
Нужно исправлять свои ошибки
вчера в 13:54 - Любовь Зотова - 4 - 56
Петля
вчера в 00:17 - Злата Малич - 2 - 66
Так или иначе
2 февраля 2017 - Александра Тайбатрова - 7 - 79
Когда мы случайно столкнулись на многолюдной улице, в голове промелькнуло: «Хочу такое пальто!» Глупо, конечно. Ведь, в определенном смысле, это...
Когда простым и нежным взором
2 февраля 2017 - Олег Пуляев - 28 - 192
Храпуны
2 февраля 2017 - Виктор Минаков - 6 - 68
Причину всех неприятностей надо искать в своем прошлом.
​ЖИЗНЬ СТАРОЙ ЖЕНЩИНЫ
2 февраля 2017 - Анита Параса - 3 - 78
Метели памяти
1 февраля 2017 - Наталья Осыпа - 5 - 66
Принять яблоко в подарок у славян означало для девушки согласие на бракосочетание. Любить и уйти навсегда, вернув подаренное яблоко… и слишком...
Исправить бы
1 февраля 2017 - Сергей Петров - 6 - 74
дремлющая жизнь
1 февраля 2017 - Роман Радченко - 3 - 75
Боль моя, Кэтрин
1 февраля 2017 - Яков Смагаринский - 22 - 185
О пользе ошибок
1 февраля 2017 - Борис Гутник - 9 - 85
Просто стих, просто так понимаю тему ошибок.
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Новое в блогах
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти...
вчера в 22:29 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Михаил Иосифович Якушин, один из лучших футболистов страны в довоенные годы, родился...
Наталия Юркевич
Ошибся
вчера в 21:54 - Наталия Юркевич - "Мало текста"
Звонит, стучит, кричит, Волнуется. За сигаретой - Сигарета. Ошибся дверью, домом, Улицей,...
Александр Сосенский
На тему конкурса (3)
вчера в 19:03 - Александр Сосенский - "сосенский"
Никита Лямин - добрый парень, а выпьет - ещё больше добреет. Все люди тогда кажется ему...
Яна Солякова
Богатство
вчера в 18:00 - Яна Солякова - "Карагай"
Берёзы – в пуховиках и сосны – в пуховиках. Весь город – в пуховиках, в сугробах и в...
Прилуцкий Сергей
Райская обречённость
вчера в 14:06 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
В мире любовь одна у нас, Больше другой не будет. Счастье - то аура сейчас Двух настоящих...
Прилуцкий Сергей
Зимнее окружение
вчера в 14:02 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Как салфетки стёкла окон, Щёки цветом снегириным. Крыши каждой снежный кокон Приглашает на...
Кузнецов Николай
Сто двадцать капель
вчера в 12:36 - Кузнецов Николай - "i am kraft-cola"
- Наверх вы товарищи, Все по местам… Каждый месяц в этом маленьком кафе, тринадцатого числа,...
Маргарита Смородинская
Скончалась старейшая актриса России Зоя Булгакова
вчера в 12:02 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова, старейшая актриса страны, скончалась в...
Светлана Кургинян
Без права на ошибку
вчера в 09:17 - Светлана Кургинян - "Другой бег жизни"
Хорошие стихи, как наважденье – Изводят, как болезнь. Выматывают? Да. Избавишься – такая сразу...
Ольга Михайлова
К 90-летию со дня рождения самарского художника...
вчера в 07:47 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
Сегодня исполнилось бы 90 лет со дня рождения одного из самых ярких самарских художников второй...
Яков Смагаринский
КУР и КУМА
вчера в 02:59 - Яков Смагаринский - "Промежду больших конкурсов"
В сиднейском магазине «Gifts of nature» я узнал об удивительных питательных и целительных...
Ольга Михайлова
Ах вы, ночи, «Тревожные ночи»...
2 февраля 2017 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
31 января 1970 года на Центральном телевидении состоялась премьера трехсерийного...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения...
2 февраля 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Пожалуй, нет другого такого писателя ХХ века, чье творчество так много и так долго...
Сергей Тимшин
Из маршрутки. Цапли
2 февраля 2017 - Сергей Тимшин - "Мои стихи, песни и проза"
В район мой путь. А вдоль дороги Большие птицы студят ноги - Стоят в безводных зимних чеках,...
Галина Васильева
счастье женщины
2 февраля 2017 - Галина Васильева - "http://galakroshnozero.ucoz.ru/"
Женщина лидер, руководитель большого...
Ольга Михайлова
В Самарской областной универсальной научной...
1 февраля 2017 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
26 января в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась...
Прилуцкий Сергей
Массаж пальцев
1 февраля 2017 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Массаж мизинцев укрепляет нервы, И это иногда спасает очень, И если ты спокойствием непрочен...
Прилуцкий Сергей
На равнине нет такого
1 февраля 2017 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Водопад эмоций в пропасть, Брызг фонтан, хищенье взгляда. Проникает в тело робость, Шаг один...
Марат Валеев
"Магический экран" издан!
1 февраля 2017 - Марат Валеев - "Проза жизни"
Друзья, увидел в свет сборник произведений-победителей и лауреатов международного...
Новое в блогах клубов
Николай Сергеев
Ромашковый букет
сегодня в 00:31 - Николай Сергеев - "Блог клуба - Клуб цветоводов"
Мне недавно дед поведал Им испытанный сюжет, А ему шепнула бабка, Было ей под сотню лет....
Мариам Звездинская
Зина Гринпис.
31 января 2017 - Мариам Звездинская - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
ЗИНА ГРИНПИС. ГЛАВА 1. ГОРОД. Зина вышла из автобуса и обомлела. Город предстал перед ней. Она...
Владимир Соколов
Лоси и волки
28 января 2017 - Владимир Соколов - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
Сказка Однажды шаман Индуча заболел. Он сам лечил всех жителей стойбища, а себя вылечить не...
Николай Сергеев
Серебряная свадьба
27 января 2017 - Николай Сергеев - "Блог клуба - Ностальгия"
Осенний лист чуть золотится, Денёк ясный на дворе, Наша жизнь в году раз мчится, Где...
Геннадий Зенков
Явление Карпова в Кемерове
27 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Шахматный клуб"
26 января 2017 года в городе Кемерово неожиданно появился двенадцатый чемпион мира по шахматам...
Наталия Мосина
Портрет
27 января 2017 - Наталия Мосина - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
Сказка Часть1. Старинный трёхэтажный дом с каменными сводами, высокими потолками,...
Марат Валеев
Тёма хворает...
25 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Дай лапу, Джим!.."
Жду у компьютера, когда Светлана принесет лекарство и будем вместе уговаривать...
Леонид Старцев
Деду Морозу, лично в руки
13 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Дорогой мой, Дедушка Мороз! Извини, прошу, меня за дерзость. Есть один лишь маленький...
Наталья Чернова
С Новым Годом!
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый год возвращает нас в детство, В сказку матушки, все как во сне! По душе мне такое...
Наталья Чернова
Что несешь нам, год грядущий?
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Что несешь нам, год грядущий? Что там будет впереди? Встретим мы тебя радушно, Не стесняйся,...
Марат Валеев
Как татары отжигают
11 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Сабантуй, г. Набережные Челны https://ok.ru/video/80199027215
Ирина Десятерик
Новый Год
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
Обожаю Новый Год! Столько радости, забот! Дед Мороз приходит в дом, Мой рассказ как раз о...
Ирина Десятерик
Новогодний романс
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
НОВОГОДНИЙ РОМАНС Догорают в камине поленья, Ель пушистая в доме стоит, Зашумел самовар наш...
Марат Валеев
Против лома есть приём!
9 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Афоризмы, цитаты, изречения самсудовцев"
— Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! — зловеще приговаривал следователь Мандрыкин, заходя в...
Геннадий Зенков
Дедушка, с днём рождения!
8 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Яна Солякова
Дорогие самсудовцы, я вас так вижу))))
7 января 2017 - Яна Солякова - "Блог клуба - С Новым годом!"
МАРАТ ВАЛЕЕВ Марат всегда улыбается, даже когда спит. Рука у него стальная, а в ней – золотое...
Николай Климкин
Под сень церкви в Смолино
7 января 2017 - Николай Климкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Под сенью церкви в Смолино, Где ангелы вокруг летают, Где причащаются вином И в тишине псалмы...
Людмила Косарева
в Рождество
6 января 2017 - Людмила Косарева - "Блог клуба - С Новым годом!"
*** Коснулось души первозданное диво: И чудо, и смысл в белизне молчаливой… Сплетение веток...
Журнал №12 за 2016 год
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
28 декабря 2016 - Администратор - 435
История спасательной службы Самарской области, как, впрочем, и всей России, тесно связана с историей Гражданской обороны в нашей стране. Все...
Вера Богуш. Лед и пламень
Вера Богуш. Лед и пламень
28 декабря 2016 - Администратор - 413
Вере Богуш – 70. Поверить в это практически невозможно. Глядя на энергичную молодую женщину, которая выпрыгивает из-за руля своей машины и...
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
28 декабря 2016 - Администратор - 326
Какой орган у человека самый главный? Наверняка сейчас вы ответили: сердце. Любить, переживать, сострадать, волноваться… Ведь это все оно!
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
28 декабря 2016 - Администратор - 497
Если верить закону подобия: хорошим людям судьба часто дарит встречи с такими же замечательными людьми, то есть срабатывает эффект притяжения....
Егор Полухин. Человек неба
Егор Полухин. Человек неба
28 декабря 2016 - Администратор - 359
20 тысяч часов безаварийного налета за более чем 40-летнюю работу в авиации. Заслуженный пилот России, обладатель ордена «Знак Почета»,...
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
28 декабря 2016 - Администратор - 380
Да, наша школа уникальна! Для нас классический танец является вершиной танцевального искусства. Ни в одной другой школе региона нет такого...
Школа №70. Калейдоскоп талантов
Школа №70. Калейдоскоп талантов
28 декабря 2016 - Администратор - 561
Судьба школы словно большая, интересная, красочная книга, которой с упоением можно зачитываться, перелистывать ее страницы, разглядывать...
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
28 декабря 2016 - Администратор - 377
Биография детской школы искусств №5 в Приволжском микрорайоне началась с одного музыкального отделения. Сегодня здесь три филиала, пять...
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
28 декабря 2016 - Администратор - 280
Сложно представить завтрак, обед или ужин среднестатистического россиянина без кусочка хлеба. «Хлеб-батюшка», «хлеб-кормилец» – как только не...
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Вопрос-ответ

По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?

6 января 2017Подробнее...

Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?

18 декабря 2016Подробнее...

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо

6 июня 2016Подробнее...

извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?

8 марта 2016Подробнее...

Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....

4 марта 2016Подробнее...

Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...

17 сентября 2015Подробнее...

Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?

1 сентября 2015Подробнее...

Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...

29 июля 2015Подробнее...

Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...

9 апреля 2015Подробнее...

Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...

8 апреля 2015Подробнее...

Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?

8 апреля 2015Подробнее...

Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"

1 апреля 2015Подробнее...

Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...

19 марта 2015Подробнее...

Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...

7 марта 2015Подробнее...

Как правильно публиковать текст произведения на сайте?

5 января 2015Подробнее...

Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.

12 декабря 2014Подробнее...

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...

7 июля 2014Подробнее...

помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?

28 июня 2014Подробнее...

Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru

14 мая 2014Подробнее...

Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...

13 мая 2014Подробнее...

С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...

1 мая 2014Подробнее...

Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.

1 мая 2014Подробнее...

Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать

29 апреля 2014Подробнее...

Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?

26 апреля 2014Подробнее...
Комментарии

Я знаю, прошла через это - невыносимо тяжело. Рассказ всколыхнул тяжелую память, но, тем не менее, спасибо: отлично написан! Удачи в конкурсе! >>>

Елена Захарова
Елена Захарова, сегодня в 05:39
Боль моя, Кэтрин

Спасибо,Татьяна! Когда хвалят - за плечами вырастают крылья. >>>

Галина Парфёнова
Галина Парфёнова, сегодня в 00:54
Роковая ошибка.

Спасибо, Лидия. Вам также творческих успехов. >>>

Олег Пуляев
Олег Пуляев, сегодня в 00:49
Когда простым и нежным взором

Замечательная миниатюра! Браво, Александра! Мой + >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, сегодня в 00:33
Так или иначе

Поэтичный, живописный рассказ. Описано всё так, что не читаешь, а видишь, как наяву. Чувствуешь "тонкий запах печного дыма" и слышишь шорох крепдешинового платья, и ощущаешь вкус груздя.... >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, сегодня в 00:30
Когда простым и нежным взором

Александр,попробую написать свои мысли и по поводу третьего Вашего рассказа. Доверчивость - это беда,конечно, с одной стороны, особенно в наше время. А с другой стороны - меня иногда просто... >>>

Наталия Мосина
Наталия Мосина, сегодня в 00:19
На тему конкурса (3)

Лене не следует корить себя. Это не настоящая любовь, если её надо сторожить, чтобы другие не подобрали. Раз парень не сумел подождать год, то он не был бы надёжным спутником в жизни.Хорошо пишешь,... >>>

Галина Парфёнова
Галина Парфёнова, сегодня в 00:13
Встреча

Прекрасный рассказ! Ни одного лишнего или случайного слова. С каждой фразой всё больше проникаешься драматизмом ситуации. Но не подозреваешь, что главное потрясение впереди - в самом конце... >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, вчера в 23:56
Боль моя, Кэтрин

Сказка и забавная, и грустная, на вечный сюжет. Ещё Одиссей, помнится, не устоял против обольщений нимфы Калипсо. И Ратмир у Пушкина легко забыл Людмилу, попав под чары красавиц. А Пенелопа всё... >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, вчера в 23:40
"Грустная сказка"

Спасибо, Наталья! А у меня так в жизни и получилось. Приобрела несколько профессий, а музыка - для отдыха и вдохновения. Еще раз спасибо! >>>

Светлана Кургинян
Светлана Кургинян, вчера в 23:26
Последний экзамен

Любимым делом можно заниматься и не окончив профильного ВУЗа) Это и будет самым лучшим лекарством) Удачи Вам, Светлана! >>>

Наталья Осыпа
Наталья Осыпа, вчера в 23:21
Последний экзамен

Спасибо, Николай! >>>

Наталья Осыпа
Наталья Осыпа, вчера в 23:16
Метели памяти

Её так все и звали - Балерина. Она часто ходила в красно - бордовой потрепанной шляпе с широкими полями,сильно выпивала,однажды зимой она просто замерзла в снегу,там же между киосков.....Юру я тоже... >>>

Вера Закржевская
Вера Закржевская, вчера в 23:16
Самарские легенды. Пиня Гофман

Спасибо, Майя!) >>>

Наталья Осыпа
Наталья Осыпа, вчера в 23:16
Метели памяти

Лидия, благодарю Вас от всей души! >>>

Ирина Коротеева
Ирина Коротеева, вчера в 23:08
Нерожденный

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Майя Симонова
Майя Симонова, вчера в 23:05
Встреча

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Майя Симонова
Майя Симонова, вчера в 23:04
Боюсь звонков

Да, ночные звонки редко приносят добрые вести. Удачи!+ >>>

Ольга Левина
Ольга Левина, вчера в 23:02
Боюсь звонков

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Майя Симонова
Майя Симонова, вчера в 23:01
Ошибся

Стихи, вызывающие потрясение. Мне кажется, на эту тему лучше уже невозможно написать. Удачи вам, Ирина! >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, вчера в 22:51
Нерожденный