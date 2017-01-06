Самарские судьбы

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Здравствуйте! У меня лауреат конкурса "не в деньгах счастье", а диплом не пришёл на почту. Просмотрела спам и корзину - нигде нет....
По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?
Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо
извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?
Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....
Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...
Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?
Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...
Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...
Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...
Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?
Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"
Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...
Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...
Как правильно публиковать текст произведения на сайте?
Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...
помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?
Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru
Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...
С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...
Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.
Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать
Взаимно, Оленька!))) Я тоже его люблю))) да, надеюсь, что взаимно! >>>
Не виноватая я!)))) Он сам... Они сами! Снег нападал, да и вот... >>>
Написали! Еще пишите. >>>
А Яночка- таинственная звезда на далеком небосводе. Блуждает по тайным мирам и посылает полученные знания людям... >>>
Присоединяюсь: свежо, оригинально, талантливо! >>>
Да, интересно когда клюёт рыба хорошо. Спасибо, дорогая Ольга! >>>
Стихотворение на высоте, мастерски написанное, проникновенное. Такие строки рождаются только в момент озарения. Желаю вам победы, Николай! >>>
Вот сегодня сказку написала, пока снег не расстаял >>>
Позднее раскаяние детей-- непоправимая беда. Очень понравился ваш рассказ, Людмила, стиль изложения!+ >>>
Я тоже люблю с удочкой постоять (правда недолго) >>>
Как страшно такое сосуществование, и как страшно, когда от проблем уходят подобным путем. Мне не симпатичны натуры ни одного и ни другого ЛГ, а вот манера изложения автора-- очень даже... + >>>
Супер! >>>
Дорогая Ольга, придумывайте еще, пока снег не растаял. Спасибо! >>>
Смеюсь! >>>
Увы! Жестокая и грустная жизненная правда, которая, вероятно, не очень большая редкость! Леночка,+ за рассказ! >>>
Космос любит нашу Яну. >>>
Сколько шансов мы упускаем... Интересно-- а если бы все это происходило не в консерватории, без содействия классической музыки, имела бы описанная история такое впечатляющее влияние на ее героя?... >>>
Спасибо! >>>
Обязательно маленькую отпущу в речку, пусть подрастёт. Валерий, спасибо! >>>
В себе-то что-то еще можно изменить, а вот то, что сам натворил, не всегда исправишь. Может, потому и больно в себя глядеть? Задевает.+ >>>