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Самарские судьбы
Самара - Стара Загора
Их знали миллионы
Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения Глеба Котельникова
сегодня в 01:02 - Маргарита Смородинская - "Их знали миллионы"
Задолго до рождения первого самолета частые пожары и аварии, происходившие в воздухе со сферическими воздушными шарами и аэростатами, заставили ученых обратить внимание на создание надежных средств, способных сохранить жизни пилотам летательных аппаратов. Когда в небо поднялись...
Хроники самарочки
Ещё один портрет многонациональной Самары
вчера в 17:24 - Ольга Михайлова - "Хроники самарочки"
27 января прошел финал конкурса «Мисс Самара-2017». За победу боролись 11 самарских красавиц, но жюри выбрало 20-летнюю студентку Самарского социально-педагогического университета Сару Харун. Она покорила жюри своей яркой внешностью и блестящей хореографией. Папа Сары - африканец, мама -...

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Литературно-музыкальный вечер «Душой рожденная строка»
Литературно-музыкальный вечер «Душой рожденная строка»
30.01.17 00:51 - Ольга Борисова
Кастинг для невесты. Как русские цари себе жён выбирали
Кастинг для невесты. Как русские цари себе жён выбирали
29.01.17 23:38 - Маргарита Смородинская
Мария Захарова объявила конкурс карикатур на главу британского МИД
Мария Захарова объявила конкурс карикатур на главу британского МИД
29.01.17 23:32 - Маргарита Смородинская
В Омской области появилась церковь из снега
В Омской области появилась церковь из снега
29.01.17 23:27 - Маргарита Смородинская
Зина Портнова: как пионерка отравила 100 фашистов
Зина Портнова: как пионерка отравила 100 фашистов
29.01.17 23:25 - Маргарита Смородинская
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со словацким «Шпортом»
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со словацким «Шпортом»
29.01.17 22:32 - Ольга Михайлова
Приз «Сокольих гор» уехал в Удмуртию
Приз «Сокольих гор» уехал в Удмуртию
29.01.17 22:23 - Ольга Михайлова
В Самаре прошел конкурс профмастерства «Призвание-2017»
В Самаре прошел конкурс профмастерства «Призвание-2017»
29.01.17 22:21 - Ольга Михайлова
Спрос рождает предложение: Православный смартфон за 1,5 миллиона.
Спрос рождает предложение: Православный смартфон за 1,5 миллиона.
29.01.17 21:02 - Модератор
15 причин, из-за которых ты никогда не реализуешь себя
15 причин, из-за которых ты никогда не реализуешь себя
29.01.17 19:36 - Татьяна Мезенцева
Новая популярная тенденция «пивная йога»
Новая популярная тенденция «пивная йога»
29.01.17 19:33 - Татьяна Мезенцева
Гуд бай McDonald's и Coca-Cola: мексиканцы бойкотируют американские товары
Гуд бай McDonald's и Coca-Cola: мексиканцы бойкотируют американские товары
29.01.17 19:29 - Татьяна Мезенцева
Google просит сотрудников срочно вернуться в США из-за указа Трампа
Google просит сотрудников срочно вернуться в США из-за указа Трампа
29.01.17 19:27 - Татьяна Мезенцева
Мир стоит на пороге эпидемии слепоты – ученые
Мир стоит на пороге эпидемии слепоты – ученые
29.01.17 19:24 - Татьяна Мезенцева
Названы продукты, помогающие бороться с раком груди
Названы продукты, помогающие бороться с раком груди
29.01.17 19:21 - Татьяна Мезенцева
Американка стала миллионершей из-за школьного унижения
Американка стала миллионершей из-за школьного унижения
29.01.17 19:12 - Татьяна Мезенцева
В интернете продают американский танк
В интернете продают американский танк
29.01.17 19:10 - Татьяна Мезенцева
Города-призраки
Города-призраки
29.01.17 19:06 - Татьяна Мезенцева
"Оскар-2017": вокруг премии из-за Трампа разгорается международный скандал
"Оскар-2017": вокруг премии из-за Трампа разгорается международный скандал
29.01.17 18:58 - Татьяна Мезенцева
Скандал в Крыму: ради "Артека" уничтожают древнее кладбище
Скандал в Крыму: ради "Артека" уничтожают древнее кладбище
29.01.17 18:41 - Татьяна Мезенцева
Возвращение на родину: останки Александра Олеся перезахоронили в Киеве
Возвращение на родину: останки Александра Олеся перезахоронили в Киеве
29.01.17 18:38 - Татьяна Мезенцева
Как проявляется передозировка кофеином и что с ней делать
Как проявляется передозировка кофеином и что с ней делать
29.01.17 18:34 - Татьяна Мезенцева
В Киеве ограбили оперную певицу
В Киеве ограбили оперную певицу
29.01.17 18:31 - Татьяна Мезенцева
Ужасы детских садиков в благополучных странах: в Англии безразличны к простудам, а в Норвегии малыши спят на улице
Ужасы детских садиков в благополучных странах: в Англии безразличны к простудам, а в Норвегии...
29.01.17 18:27 - Татьяна Мезенцева
Министр финансов ФРГ назвал ошибкой массовый прием беженцев
Министр финансов ФРГ назвал ошибкой массовый прием беженцев
29.01.17 17:49 - Маргарита Смородинская
Россияне смогут снимать в турецких банкоматах рубли без комиссии
Россияне смогут снимать в турецких банкоматах рубли без комиссии
29.01.17 17:48 - Маргарита Смородинская
Депутат Сейма Литвы предложил отнять у России Калининградскую область
Депутат Сейма Литвы предложил отнять у России Калининградскую область
29.01.17 17:46 - Маргарита Смородинская
Девятиклассников обяжут сдавать устную речь
Девятиклассников обяжут сдавать устную речь
29.01.17 17:45 - Маргарита Смородинская
Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке
Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке
29.01.17 17:43 - Маргарита Смородинская
Двухлетний владимирский Путин обзавелся братом Шойгу
Двухлетний владимирский Путин обзавелся братом Шойгу
29.01.17 17:42 - Маргарита Смородинская
«С ним могли расправиться прямо на улице». Раскрыты неизвестные подробности из жизни председателя КГБ Андропова
«С ним могли расправиться прямо на улице». Раскрыты неизвестные подробности из жизни председателя...
29.01.17 13:26 - Маргарита Смородинская
«Исчез кефир, зато всегда есть водка». Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне верят до сих пор
«Исчез кефир, зато всегда есть водка». Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне...
29.01.17 13:22 - Маргарита Смородинская
Мумиям из Эрмитажа впервые сделали томографию
Мумиям из Эрмитажа впервые сделали томографию
29.01.17 13:13 - Маргарита Смородинская
На Ямале спасатели ищут пропавшего в тундре четырехлетнего ребенка
На Ямале спасатели ищут пропавшего в тундре четырехлетнего ребенка
29.01.17 13:10 - Маргарита Смородинская
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Сериал Самарские судьбы - 1 баннер

Гимн сайта

Текущий конкурс "Неисправимая ошибка"
У алкоголизма – не женское лицо
вчера в 21:54 - Елена Кладова - 1 - 28
Рассказ о преждевременной кончине женщины, утопившей в рюмке семью, дочь.
Разводной ребенок
вчера в 21:29 - Анна Соколова - 2 - 36
Ошибки, совершенные родителями, иногда приводят к неисправимым последствиям.
"Не делай ошибок, не забывай прошлое!"
вчера в 17:06 - Валерия Гусева - 1 - 40
Моё стихотворение касается темы, которая говорит, что самая главная наша «неисправимая ошибка» — это настоящее. Мы ценим только то, что происходит...
О Мари Мари
вчера в 11:06 - Андрей Смирнов - 1 - 50
Казалось бы...
вчера в 04:11 - Anna Panova - 1 - 50
… А мы же думаем, что родные и близкие навсегда.
Владимир Высоцкий. Первый день рождения после смерти. Чем он мне запомнился.
вчера в 02:55 - Валерий Махатков - 10 - 91
У меня была возможность познакомиться с Владимиром Высоцким лично. Это гарантировал наш общий друг. Зная мою симпатию к Высоцкому, друг пригласил...
Сашка
28 января 2017 - Евгения Нефедова - 8 - 79
Рассказ написан на основе реальных событий.
Неисправимая ошибка.
28 января 2017 - Лариса Иеропуло - 2 - 270
Ничего я тогда не сказал
28 января 2017 - Андрей Кузнецов - 3 - 81
Жестокость
27 января 2017 - Килипенко Александр - 10 - 99
Человек самый жестокий зверь.
КостяДаша
27 января 2017 - Диана Пушкина - 1 - 58
Детская дружба во многих случаях переходит в любовь
Ошибка матери
27 января 2017 - Диана Пушкина - 2 - 63
Самая печальная ошибка многих из нас.
Гумилёв
27 января 2017 - Дмитрий Кузнецов - 18 - 103
Расстрел в августе 1921–го крупнейшего поэта России Н.С.Гумилёва для меня – незаживающая рана.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
27 января 2017 - Любовь Болдина - 5 - 69
Превзошла все ожидания
27 января 2017 - Ласло Зурла - 4 - 93
Грех — непопадание в цель при стрельбе из лука.
ОШИБКА СТОИЛА ЕМУ ЖИЗНИ
27 января 2017 - Иван Меженин - 14 - 135
Уходит в прошлое его время. И только в памяти моих селян всё просматривается так же ярко, будто Саша Бортников еще живой.
Перед богом
27 января 2017 - Алексей Боровиков - 2 - 72
Уйду невзначай
27 января 2017 - Александр Сафронов - 2 - 85
Лирика
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Новое в блогах
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения...
сегодня в 01:02 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Задолго до рождения первого самолета частые пожары и аварии, происходившие в воздухе со...
Маргарита Смородинская
Скончался клавишник группы Black Sabbath Джефф...
вчера в 23:44 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Основатель группы и её ведущий гитарист Тони Айомми отметил, что музыкант умер после...
Галина Васильева
церемония международного конкурса "Волшебное...
вчера в 18:33 - Галина Васильева - "http://galakroshnozero.ucoz.ru/"
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА "ВОЛШЕБНОЕ РОЖДЕСТВО"_г. ПЕТРОЗАВОДСК,...
Ольга Михайлова
Ещё один портрет многонациональной Самары
вчера в 17:24 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
27 января прошел финал конкурса «Мисс Самара-2017». За победу боролись 11 самарских красавиц,...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 55 лет со дня смерти Фрица...
вчера в 13:54 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
В музыкальном искусстве первой трети XX века не найти фигуру, подобную Крейслеру....
Валерий Панфилов
Зимняя прогулка
вчера в 12:37 - Валерий Панфилов - "Между делом..."
Опять на встречу с чудесами, Шагаю в утренний мираж, Где с голубыми небесами Лесной сливается...
Марат Валеев
Живи и процветай, "Самсуд"!
вчера в 12:06 - Марат Валеев - "Проза жизни"
Я чуть не пропустил свой юбилей пребывания на сайте – 8 января исполнилось ровно 5 лет, когда я...
Елена Ядрина
Предательский июль
вчера в 01:08 - Елена Ядрина - "Зазеркалье души"
И никого не будет после… Сценарий пустотой пропах. Мы будем ставить в прозе сноски, На то, что...
Прилуцкий Сергей
Мозговая семья
28 января 2017 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Вот гиппокамп и мозжечок, Миндалина, гипоталамус, Гипофиз прикреплён ещё, Ствол мозга и...
Прилуцкий Сергей
Память мозга
28 января 2017 - Прилуцкий Сергей - "стихи Сергея Прилуцкого"
Событий запись в голове. Аксон-дендритная стыковка На синапсальной мишуре Работу производят...
Елена Липецкая
Петербург Новогодний.
28 января 2017 - Елена Липецкая - "Мои проза и поэзия"
Бриллианты россыпей огней В Неву бросают отблеск... Души мятежной вижу в ней Туманный т...
Юрий Елизаров
Марату Валееву по случаю награждения Почётной...
28 января 2017 - Юрий Елизаров - "Мои стихи"
Пусть грамотам давно потерян счёт, Но, мастерски пером своим играя, За личный вклад в...
Наталья Колмогорова
Хозяин этих мест
28 января 2017 - Наталья Колмогорова - "лирика,проза"
Среди равнин и круч, Питаясь влагой недр, Раскидист и могуч, Под солнцем вырос кедр; И...
Маргарита Смородинская
Умерла французская актриса Эммануэль Рива
28 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Французская актриса Эммануэль Рива, сыгравшая главные роли в фильмах «Любовь» Михаэля...
Маргарита Смородинская
Британский актер Джон Херт скончался в возрасте...
28 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Известный актер Джон Херт скончался в Великобритании на 78-м году жизни, сообщило...
Маргарита Смородинская
В Минске скончался народный артист Белоруссии...
28 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Народный артист Белоруссии, участник известного во времена Советского Союза...
Владимир Соколов
Четыре года назад
28 января 2017 - Владимир Соколов - "узоры"
Ровно четыре года назад я зарегистрировался на сайте. Много прочитал хороших вещей и много узнал...
Сергей Тимшин
К свету звёзд
28 января 2017 - Сергей Тимшин - "Мои стихи, песни и проза"
Шар земной я хотел бы объять руками, Обжигаясь ледовыми полюсами, Чтобы грудь мне сдавило...
Ольга Михайлова
Портрет многонациональной Самары
28 января 2017 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
Историю и облик любого края создают люди: упорные, талантливые, неравнодушные,...
Новое в блогах клубов
Владимир Соколов
Лоси и волки
28 января 2017 - Владимир Соколов - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
Сказка Однажды шаман Индуча заболел. Он сам лечил всех жителей стойбища, а себя вылечить не...
Николай Сергеев
Серебряная свадьба
27 января 2017 - Николай Сергеев - "Блог клуба - Ностальгия"
Осенний лист чуть золотится, Денёк ясный на дворе, Наша жизнь в году раз мчится, Где...
Геннадий Зенков
Явление Карпова в Кемерове
27 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Шахматный клуб"
26 января 2017 года в городе Кемерово неожиданно появился двенадцатый чемпион мира по шахматам...
Наталия Мосина
Портрет
27 января 2017 - Наталия Мосина - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
Сказка Часть1. Старинный трёхэтажный дом с каменными сводами, высокими потолками,...
Марат Валеев
Тёма хворает...
25 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Дай лапу, Джим!.."
Жду у компьютера, когда Светлана принесет лекарство и будем вместе уговаривать...
Леонид Старцев
Деду Морозу, лично в руки
13 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Дорогой мой, Дедушка Мороз! Извини, прошу, меня за дерзость. Есть один лишь маленький...
Наталья Чернова
С Новым Годом!
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый год возвращает нас в детство, В сказку матушки, все как во сне! По душе мне такое...
Наталья Чернова
Что несешь нам, год грядущий?
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Что несешь нам, год грядущий? Что там будет впереди? Встретим мы тебя радушно, Не стесняйся,...
Марат Валеев
Как татары отжигают
11 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Сабантуй, г. Набережные Челны https://ok.ru/video/80199027215
Ирина Десятерик
Новый Год
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
Обожаю Новый Год! Столько радости, забот! Дед Мороз приходит в дом, Мой рассказ как раз о...
Ирина Десятерик
Новогодний романс
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
НОВОГОДНИЙ РОМАНС Догорают в камине поленья, Ель пушистая в доме стоит, Зашумел самовар наш...
Марат Валеев
Против лома есть приём!
9 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Афоризмы, цитаты, изречения самсудовцев"
— Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! — зловеще приговаривал следователь Мандрыкин, заходя в...
Геннадий Зенков
Дедушка, с днём рождения!
8 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Яна Солякова
Дорогие самсудовцы, я вас так вижу))))
7 января 2017 - Яна Солякова - "Блог клуба - С Новым годом!"
МАРАТ ВАЛЕЕВ Марат всегда улыбается, даже когда спит. Рука у него стальная, а в ней – золотое...
Николай Климкин
Под сень церкви в Смолино
7 января 2017 - Николай Климкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Под сенью церкви в Смолино, Где ангелы вокруг летают, Где причащаются вином И в тишине псалмы...
Людмила Косарева
в Рождество
6 января 2017 - Людмила Косарева - "Блог клуба - С Новым годом!"
*** Коснулось души первозданное диво: И чудо, и смысл в белизне молчаливой… Сплетение веток...
Юрий Елизаров
Фрянзин бугор
6 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - Казачий круг"
В лето 1745 от Рождества Христова по приказу первого губернатора Оренбургской губернии Ивана...
Леонид Старцев
Новогодние приключения некой дамы
5 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Лимерики Одна дама проснулась в полпятого Января приблизительно пятого… Глядь,...
Журнал №12 за 2016 год
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
28 декабря 2016 - Администратор - 350
История спасательной службы Самарской области, как, впрочем, и всей России, тесно связана с историей Гражданской обороны в нашей стране. Все...
Вера Богуш. Лед и пламень
Вера Богуш. Лед и пламень
28 декабря 2016 - Администратор - 340
Вере Богуш – 70. Поверить в это практически невозможно. Глядя на энергичную молодую женщину, которая выпрыгивает из-за руля своей машины и...
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
28 декабря 2016 - Администратор - 260
Какой орган у человека самый главный? Наверняка сейчас вы ответили: сердце. Любить, переживать, сострадать, волноваться… Ведь это все оно!
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
28 декабря 2016 - Администратор - 406
Если верить закону подобия: хорошим людям судьба часто дарит встречи с такими же замечательными людьми, то есть срабатывает эффект притяжения....
Егор Полухин. Человек неба
Егор Полухин. Человек неба
28 декабря 2016 - Администратор - 292
20 тысяч часов безаварийного налета за более чем 40-летнюю работу в авиации. Заслуженный пилот России, обладатель ордена «Знак Почета»,...
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
28 декабря 2016 - Администратор - 321
Да, наша школа уникальна! Для нас классический танец является вершиной танцевального искусства. Ни в одной другой школе региона нет такого...
Школа №70. Калейдоскоп талантов
Школа №70. Калейдоскоп талантов
28 декабря 2016 - Администратор - 487
Судьба школы словно большая, интересная, красочная книга, которой с упоением можно зачитываться, перелистывать ее страницы, разглядывать...
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
28 декабря 2016 - Администратор - 316
Биография детской школы искусств №5 в Приволжском микрорайоне началась с одного музыкального отделения. Сегодня здесь три филиала, пять...
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
28 декабря 2016 - Администратор - 235
Сложно представить завтрак, обед или ужин среднестатистического россиянина без кусочка хлеба. «Хлеб-батюшка», «хлеб-кормилец» – как только не...
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Вопрос-ответ

По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?

6 января 2017Подробнее...

Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?

18 декабря 2016Подробнее...

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо

6 июня 2016Подробнее...

извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?

8 марта 2016Подробнее...

Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....

4 марта 2016Подробнее...

Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...

17 сентября 2015Подробнее...

Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?

1 сентября 2015Подробнее...

Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...

29 июля 2015Подробнее...

Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...

9 апреля 2015Подробнее...

Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...

8 апреля 2015Подробнее...

Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?

8 апреля 2015Подробнее...

Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"

1 апреля 2015Подробнее...

Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...

19 марта 2015Подробнее...

Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...

7 марта 2015Подробнее...

Как правильно публиковать текст произведения на сайте?

5 января 2015Подробнее...

Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.

12 декабря 2014Подробнее...

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...

7 июля 2014Подробнее...

помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?

28 июня 2014Подробнее...

Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru

14 мая 2014Подробнее...

Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...

13 мая 2014Подробнее...

С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...

1 мая 2014Подробнее...

Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.

1 мая 2014Подробнее...

Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать

29 апреля 2014Подробнее...

Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?

26 апреля 2014Подробнее...
Комментарии

Количество знаков 3500 должно быть. >>>

Олег Пуляев
Олег Пуляев, сегодня в 01:30
Владимир Высоцкий. Первый день...

Лидия, спасибо за глубокий анализ рассказа, за понимание нюансов сюжета и сложности характера. И не сложившееся знакомство с Владимиром Высоцким - горькая правда. >>>

Валерий Махатков
Валерий Махатков, сегодня в 01:12
Владимир Высоцкий. Первый день...

Спасибо за Ваше внимание, Лидия! >>>

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов, сегодня в 00:49
Гумилёв

Замечательное стихотворение. Кажется, что оно не писалось строчка за строчкой, не сочинялось, а пришло откуда-то вот таким, готовым) Удачи вам, Дмитрий! + >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, вчера в 23:58
Гумилёв

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Ольга Борисова
Ольга Борисова, вчера в 23:54
Литературно-музыкальный вечер «Душой...

Лида,большое спасибо за комментарий! Рада,что Вам понравилась сказка! >>>

Наталия Мосина
Наталия Мосина, вчера в 23:27
Портрет

Оказывается и феей быть непросто, и у них есть проблемы переходного возраста, в общем всё, как у нас, людей))) Наташа, спасибо за нежную и мудрую сказку. >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, вчера в 23:00
Портрет

Всей душой поздравляю, Марат! Рада вместе с Вами! Пишите ещё. Новых идей и успехов. >>>

Людмила Косарева
Людмила Косарева, вчера в 22:47
Марату Валееву по случаю награждения...

Марат, поздравляю вас с юбилеем! Цифры вашего "отчёта" впечатляют! Будем равняться на вас)) Новых вам творческих успехов и побед! Как хорошо, тепло вы написали о нашем сайте. Повторю... >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, вчера в 22:34
Живи и процветай, "Самсуд"!

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Майя Симонова
Майя Симонова, вчера в 22:21
Разводной ребенок

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Майя Симонова
Майя Симонова, вчера в 22:19
У алкоголизма – не женское лицо

Марат, от всей души поздравляю Вас с Юбилеем! Желаю вдохновения и больших творческих побед !!! >>>

Наталия Мосина
Наталия Мосина, вчера в 22:17
Живи и процветай, "Самсуд"!

Благодарю, Николай. Вы всегда очень внимательны ко мне. >>>

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов, вчера в 22:16
Гумилёв

Спасибо, Вениамин! >>>

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов, вчера в 22:16
Гумилёв

Очень интересный рассказ, "сочный", насыщенный колоритными подробностями. "Щуку поставил к забору у входа на кладбище" - это совершенно чудная фраза, шедевр!))) И история с... >>>

Лидия Павлова
Лидия Павлова, вчера в 22:02
Владимир Высоцкий. Первый день...

Познавательно.Спасибо! >>>

Наталия Мосина
Наталия Мосина, вчера в 21:59
15 причин, из-за которых ты никогда...

Мечтать не вредно, а вот даже хотя бы попробовать - это зубы обломать ... >>>

Генадий Синицын
Генадий Синицын, вчера в 21:58
Депутат Сейма Литвы предложил отнять...

Рад! Поздравляю! Знай наш Самсуд - весь пишущий люд! >>>

Владимир Бородкин
Владимир Бородкин, вчера в 21:33
Марату Валееву по случаю награждения...

Марат, поздравляю с юбилеем! Самсуд - дом родной, это точно! Новых работ, новых побед, здоровья и счастья! >>>

Владимир Бородкин
Владимир Бородкин, вчера в 21:31
Живи и процветай, "Самсуд"!

Целиком и полностью согласен с вышесказанным. А Марата поздравляю. >>>

Александр Петербургский
Александр Петербургский, вчера в 21:14
Живи и процветай, "Самсуд"!