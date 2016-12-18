Самарские судьбы

|
47 участников
|
40 участников
|
39 участников
|
34 участника
|
32 участника
|
28 участников
|
27 участников
|
26 участников
|
22 участника
|
21 участник
|
19 участников
|
17 участников
|
16 участников
|
15 участников
|
15 участников
|
14 участников
|
14 участников
|
14 участников
|
13 участников
Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо
извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?
Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....
Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...
Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?
Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...
Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...
Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...
Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?
Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"
Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...
Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...
Как правильно публиковать текст произведения на сайте?
Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...
помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?
Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru
Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...
С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...
Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.
Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать
Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?
Уважаемый администратор! Моё короткое стихотворение почему то сохраняется в строчку. Дважды пытался редактировать делая большие пробелы,...
Поздравляю всех вас, друзья!И лауреатов, и призёров, и жюри за завершение нового конкурса! Все - молодцы. С Новым годом! Пусть не скупится он на мир, добро и творческую энергию, на счастье, которое... >>>
Вот и первая бесстрашная и искренняя ИСПОВЕДЬ. Даже если она от лица ЛГ, а не самого Николая. Очень точный образ многих из нас: "Книгочей-рифмоплёт с обветшалым лирическим гримом..." Но,... >>>
Спасибо Геннадий! Взаимно: "С Новым Годом и очередным дипломом!" Всех благ и творческих успехов! >>>
Поздравляю, Александр, прекрасный подарок к Новому году, так держать! >>>
После встречи Нового года все как шампанского в рот набрали - ни одного комментария! Прерву молчанье. Владимир в своём репертуаре с удачным сочетанием слёз и смеха. За что его любит и уважает жюри... >>>
Самое интересное, что для меня наслаждение жизнью действительно наступило с 49 лет, но не потому что какие-то проблемы (трудности) прошли, а от того что Огромная Любовь пришла!!! >>>
Спасибо, Геннадий! А теперь уже - с Новым годом! Пусть будет Жизнь! Земля красивей, Дом!!! Счастья Вам и дорогим людям!!! >>>
Что значит - улыбнуло? Очень просто - понравилось! >>>
Поздравляю победителей и лауреатов! Огромное спасибо уважаемому жюри! И всех-всех-всех поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ!!! >>>
А работать пошли в 14 лет,оставив школу, потому что началась Великая Отечественная война... >>>
Спасибо, Александр! С наступившим! >>>
Поздравляю всех!!! >>>
Ин-те-рес-но. С Новым годом, Ольга! >>>
Спасибо жюри,спасибо Виталию Аркадьевичу ,спасибо всем самсудовцам за поддержку в ходе конкурса! Получить такой подарок к Новому году дорогого стоит! Всех победителей и лауреатов сердечно... >>>
Дорогая Ольга Анатольевна! С Новым годом! Спасибо Вам за столь ценную информацию об истории нашей губернии.Значит, у самарцев сегодня двойной праздник... Да, если бы сегодняшние... >>>
Ушанка и прочее - конечно, ошибочка, но стереотипное мышление неисправимо) Очень забавно! >>>
Дорогие Друзья! Спасибо за настроение, за рассказанные вслух истории, за интересных литературных героев, за отзывы и отклики, за творческий процесс. Мои поздравления победителям и лауреатам! >>>
С Новым Годом, Надя! >>>
Мои поздравления победителям и лауреатам! Отдельная благодарность жюри за ваш нелегкий труд. Всех - с наступившим новым, 2017-м годом! Пусть он будет добрым ко всем нам! >>>