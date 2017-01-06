Самарские судьбы

|
47 участников
|
41 участник
|
40 участников
|
39 участников
|
34 участника
|
32 участника
|
27 участников
|
26 участников
|
22 участника
|
21 участник
|
19 участников
|
17 участников
|
16 участников
|
15 участников
|
15 участников
|
15 участников
|
14 участников
|
14 участников
|
13 участников
По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?
Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо
извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?
Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....
Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...
Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?
Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...
Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...
Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...
Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?
Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"
Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...
Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...
Как правильно публиковать текст произведения на сайте?
Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...
помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?
Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru
Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...
С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...
Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.
Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать
Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?
Благодарю за отклик, Николай! >>>
Спасибо, Николай! >>>
Спасибо, Мария! >>>
Зинаида, здравствуйте! Зинаида, я от души благодарю Вас за такие добрые слова!))))) Я бесконечно рада, что Вам понравился мой рассказ и, что я смогла тронуть струны Вашей души!))))) >>>
Анастасия, ваш пронзительный рассказ я читала со слезами на глазах и щемящей болью в сердце. Вам удалось показать бес исходную материнскую боль. + ВАМ и успехов в жизни и творчестве. >>>
Поздравляю!!! >>>
Прелесть, что за басня! Удачи!!! >>>
Какое круглое, знаковое мероприятие! Примите поздравления. >>>
Да сколько можно?! Пора уже назначать премии за отстрел живодеров. >>>
Ну вот. Теперь и я хочу!!!! >>>
Соня, мне очень приятно.))))) Спасибо большое. ))))) Спасибо от души.))))) >>>
Очень трогательно, до слез. Читаешь и, будто, видишь эту страшную, трагическую сцену. Мой + в копилку! >>>
да я немножко... >>>
Николай, спасибо Вам большое ! От души благодарю Вас за то, что Вы прочитали мой рассказ! Мне очень приятно!))))) >>>
Мария, спасибо Вам большое за Ваше мнение! Мне очень приятно! Спасибо огромное, что прочитали!))))) >>>
Николай, спасибо Вам большое!Спасибо, что прочитали.))))) Мне очень приятно! >>>
Желаю быть Ильгизяру и Геннадию "всегда на марше" ))) >>>
Здравствуйте Надежда! Спасибо, что нашли время. Рад, что вам понравился рассказ - это его финал. Пришлось обрезать до 3500 символов. В комментариях я уже опубликовал его начало. Спасибо за... >>>
Какая дикая боль в этом стихотворении от непоправимой ошибки.Автору мой+. >>>
Удачи в конкурсе. >>>