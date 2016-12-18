Добавить в Избранное
Регистрация
Самарские судьбы
Самара - Стара Загора
Их знали миллионы
Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Людмилы Пахомовой
вчера в 02:48 - Маргарита Смородинская - "Их знали миллионы"
Она прожила яркую и насыщенную жизнь, реализовав сполна отпущенные ей Богом таланты... Людмила Пахомова родилась 31 декабря 1946 года в семье Героя Советского Союза полковника авиации Алексея Пахомова. Ее отец хотел, чтобы дочь стала парашютисткой, но Людмила начала заниматься...
Хроники самарочки
С Новым 2017 годом!
сегодня в 09:33 - Ольга Михайлова - "Хроники самарочки"
С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаем всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными! Год за годом каждый день мы...

Эко-Терм

Самарская газета

Красная дорожка

Конкурс «Неисправимая ошибка»

Конкурс - Моя родословная

Конкурс - Не в деньгах счастье

Бабушкин сундук

Доска почета

Наш некрополь

Идеи нового конкурса

Литературные адреса Самары
Последние новости
﻿
Танцевальный ансамбль «Дебют» Дома детского творчества «Гармония» с. Борское активно ведет концертную деятельность
Танцевальный ансамбль «Дебют» Дома детского творчества «Гармония» с. Борское активно ведет...
01.01.17 08:58 - Ольга Михайлова
Индонезиец отметил свой 146-й день рождения
Индонезиец отметил свой 146-й день рождения
31.12.16 23:20 - Маргарита Смородинская
Учёные составили список способов стать счастливее в следующем году
Учёные составили список способов стать счастливее в следующем году
31.12.16 18:57 - Маргарита Смородинская
Тюменской старушке подарили елку взамен спиленной чиновниками
Тюменской старушке подарили елку взамен спиленной чиновниками
31.12.16 18:49 - Маргарита Смородинская
Мужчины начинают наслаждаться жизнью после 50 лет
Мужчины начинают наслаждаться жизнью после 50 лет
31.12.16 18:46 - Маргарита Смородинская
Как правильно встретить год Огненного Петуха
Как правильно встретить год Огненного Петуха
31.12.16 18:45 - Маргарита Смородинская
Умер первый менеджер The Beatles
Умер первый менеджер The Beatles
31.12.16 16:42 - Маргарита Смородинская
Россия начала встречать Новый год
Россия начала встречать Новый год
31.12.16 16:38 - Маргарита Смородинская
Таиланд: самые большие новости 2016 года
Таиланд: самые большие новости 2016 года
31.12.16 14:50 - Елена Захарова
С Новым годом!
С Новым годом!
31.12.16 14:28 - Александр Мецгер
Истории наших земляков, снявшихся в главных ролях и эпизодах известных фильмов, собрались в единую книгу "Самарские тайны российского кино"
Истории наших земляков, снявшихся в главных ролях и эпизодах известных фильмов, собрались в...
31.12.16 09:16 - Ольга Михайлова
Дед Мороз принял первых гостей в своей резиденции на площади Куйбышева
Дед Мороз принял первых гостей в своей резиденции на площади Куйбышева
31.12.16 09:04 - Ольга Михайлова
Самарская служба крови отмечена Знаком качества
Самарская служба крови отмечена Знаком качества
31.12.16 08:54 - Ольга Михайлова
Новый год в Самарской области: тепло и туманно
Новый год в Самарской области: тепло и туманно
31.12.16 08:52 - Ольга Михайлова
Учащиеся Детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского выступили в составе детского хора России в Кремле
Учащиеся Детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского выступили в составе детского хора России...
31.12.16 08:49 - Ольга Михайлова
Трамп назвал отказ Путина выслать американских дипломатов «отличным ходом»
Трамп назвал отказ Путина выслать американских дипломатов «отличным ходом»
31.12.16 02:34 - Маргарита Смородинская
Воры на Урале трижды за день грабили одну и ту же квартиру
Воры на Урале трижды за день грабили одну и ту же квартиру
31.12.16 02:30 - Маргарита Смородинская
Поздравляем: вышла в свет книга стихов кировского поэта Александра Пивоварова "Преображение"!
Поздравляем: вышла в свет книга стихов кировского поэта Александра Пивоварова "Преображение"!
31.12.16 00:58 - Ольга Михайлова
Почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации доценту, к.т.н. Виктору Яковлевичу Фадееву исполнилось 90 лет
Почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации доценту, к.т.н....
31.12.16 00:12 - Ольга Михайлова
В Доме журналиста состоялась церемония награждения лауреатов областного творческого конкурса школьных самодеятельных изданий
В Доме журналиста состоялась церемония награждения лауреатов областного творческого конкурса...
31.12.16 00:08 - Ольга Михайлова
Поздравляем с наступающим Новым годом!
Поздравляем с наступающим Новым годом!
31.12.16 00:03 - Ольга Михайлова
Школа межнациональных коммуникаций: добрососедство — это совместная работа
Школа межнациональных коммуникаций: добрососедство — это совместная работа
31.12.16 00:01 - Ольга Михайлова
Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира
Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира
30.12.16 20:52 - Маргарита Смородинская
Команда МКС застыла ради флешмоба Mannequin Challenge
Команда МКС застыла ради флешмоба Mannequin Challenge
30.12.16 19:50 - Маргарита Смородинская
Ученые узнали способ воскрешать людей из мертвых
Ученые узнали способ воскрешать людей из мертвых
30.12.16 19:49 - Маргарита Смородинская
Умер создатель "киндер-сюрприза"
Умер создатель "киндер-сюрприза"
30.12.16 19:47 - Маргарита Смородинская
Зюганов прокомментировал новые санкции США против России
Зюганов прокомментировал новые санкции США против России
30.12.16 19:44 - Маргарита Смородинская
Фонд Доктора Лизы эвакуирует тяжелобольных детей из Донецка в конце января
Фонд Доктора Лизы эвакуирует тяжелобольных детей из Донецка в конце января
30.12.16 19:42 - Маргарита Смородинская
Путин поздравил Трампа с Новым годом
Путин поздравил Трампа с Новым годом
30.12.16 19:40 - Маргарита Смородинская
МИД предложил Путину выслать из России 35 американских дипломатов
МИД предложил Путину выслать из России 35 американских дипломатов
30.12.16 19:16 - Маргарита Смородинская
Рудольф Дрейкурс: смелость быть несовершенным
Рудольф Дрейкурс: смелость быть несовершенным
30.12.16 18:45 - Татьяна Мезенцева
Полиция составила для россиян памятку по выбору спиртного
Полиция составила для россиян памятку по выбору спиртного
30.12.16 15:02 - Маргарита Смородинская
Мужчины назвали идеальный женский возраст
Мужчины назвали идеальный женский возраст
30.12.16 11:01 - Маргарита Смородинская
Forbes признал победу России
Forbes признал победу России
30.12.16 10:56 - Маргарита Смородинская
Страницы: 1 2 3 Следующая Последняя
Корпункты
Кировская область
Краснодарский край
Ярославская область

Сериал Самарские судьбы - 1 баннер

Гимн сайта

Текущий конкурс "Неисправимая ошибка"
Королева
сегодня в 11:57 - Борис Вараксин - 0 - 19
К вопросу об отказе Великобритании от института монархии
Ошибка
сегодня в 11:01 - Владимир Коньков - 2 - 29
Оглянись в печали
сегодня в 01:33 - Николай Борский - 1 - 49
Деревенский политолог
сегодня в 01:25 - Александр Мецгер - 1 - 39
Дед Тимофей вернулся с рыбалки злой. Бросив рыболовные принадлежности в кладовку, он на молчаливый вопрос жены проговорил: — Долбанный Обама,...
Новое в блогах
Алексей Мальцев
Утро нового года
сегодня в 12:26 - Алексей Мальцев - "Траектория дождя"
Тяжесть каменная в теле, мысли в куче: где я? кто я?.. Двадцать первый век. Похмелье. Дальше...
Ольга Михайлова
С Новым 2017 годом!
сегодня в 09:33 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и...
Варвара Смородинская
О моем Новом годе
вчера в 23:03 - Варвара Смородинская - "Звезда мира"
Всем привет ! А мы тут уже во всю празднуем ! Танцы и поедание еды полным ходом. Пусть каждый...
Алексей Мальцев
Символ года
вчера в 18:47 - Алексей Мальцев - "Траектория дождя"
Куда несетесь вы, машины? Ты что задумала, погода? И этот гребень петушиный… Куда деваться –...
Наталья Колмогорова
Первая Звезда
вчера в 17:53 - Наталья Колмогорова - "лирика,проза"
Зима – в морозном чутком сне; В сенях «играют» половицы, Сочельник в дверь мою стучится…...
Александр Иванников
Поздравляю Всех с наступающим Новым Годом!
вчера в 17:29 - Александр Иванников - "Заволжские степи"
Пиво от Михалыча. (наш депутат) В нашей бане суперновость, Пиво тазиками пьют, На тазах не...
Александр Иванников
Небольшая ода парню из народа.
вчера в 17:26 - Александр Иванников - "Заволжские степи"
Небольшая ода Парню из народа. Есть в отделе Ваня, Николаев сын, Сало на работе Он не ест...
Александр Иванников
Наблюдательный земляк.
вчера в 17:23 - Александр Иванников - "Заволжские степи"
Наблюдательный земляк. Читал я Обручева, Яна, Читал про мух и комаров, Мне мой земляк...
Ирина Чиж
По тропинке в сказку...
вчера в 15:04 - Ирина Чиж - "В лучах..."
Ёлочка волшебная, сияют огоньки. Кружится метелица, Дед Мороз в пути. *** Девочки...
Ирина Чиж
В потоках...
вчера в 15:01 - Ирина Чиж - "В лучах..."
В моём аду есть дверца в рай. Цветёт там сад, хрустальный край, Из мириад лучистых дней...
Николай Сергеев
Ромашковый букет
вчера в 14:11 - Николай Сергеев - "Ромашковый букет"
Мне недавно дед поведал Им испытанный сюжет, А ему шепнула бабка, Было ей под сотню лет....
Марат Валеев
Итоги конкурса новогодних историй
вчера в 14:08 - Марат Валеев - "Проза жизни"
Пусть мы не победили, Но и нас похвалили! С наступающим Новым годом, друзья! А будет время,...
Валерий Гринцов
С Новым годом, друзья, с новым счастьем!
вчера в 11:34 - Валерий Гринцов - "Лирика жизни"
Над морями и лесами В небесах скользили сани! В них весёлый Дед Мороз Поздравленья...
Сергей Тимшин
Пожелания собратьям к Году Петуха
вчера в 10:32 - Сергей Тимшин - "Мои стихи, песни и проза"
Новогодние стихи не ругайте, братцы, Все мы в чём-то петухи, если разобраться. Потому желаю я...
Ольга Михайлова
Дорогие друзья! С наступающим Новым Годом!
вчера в 09:36 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
Вот он пришёл! Самый яркий и веселый праздник — Новый год! 31 декабря 2016...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения...
вчера в 02:48 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Она прожила яркую и насыщенную жизнь, реализовав сполна отпущенные ей Богом таланты......
Галина Васильева
Рождественский зал С В.П. Линьковой, детским...
вчера в 01:13 - Галина Васильева - "http://galakroshnozero.ucoz.ru/"
Здравствуй! ...Представляешь, какой-то Чудак-человек несёт в охапке гору глиняных...
Ольга Михайлова
Накануне нового 2017 года самарский космонавт...
30 декабря 2016 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
В 2016 году у нашего земляка - Героя России, летчика-космонавта Олега Кононенко,...
Ольга Михайлова
Как сто лет назад в губернии отмечали...
30 декабря 2016 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
Статья самарского журналиста Андрея Борсукова: «В 1916 году в Самарской...
Новое в блогах клубов
Юрий Елизаров
Гефилте фиш у новогодней ёлки
вчера в 16:10 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - С Новым годом!"
Принято считать, что о приближении Нового года свидетельствует традиционный продовольственный...
Светлана Макашова
Почему люди ждут Новый Год?
вчера в 13:36 - Светлана Макашова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Почему люди ждут Новый Год? Почему? Ну ответьте, откуда Эта вера, что он принесет Счастье,...
Геннадий Зенков
С Новым годом, "Самарские судьбы"!
вчера в 12:35 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый Год в лесу родился, из-под снега появился - Маленький и нежный синенький...
Александр Ионкин
Новый 2017 Год! Сказка.
вчера в 11:24 - Александр Ионкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый 2017 Год. Сказка. Петушок сидел на подоконнике, у расписанного морозным узором окна и,...
Николай Климкин
Поздравление с Новым Годом.
30 декабря 2016 - Николай Климкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Дорогие друзья! С наступающим Новым Годом! Отменного здоровья, удачи, творческих находок. Быть...
Николай Бечин
С Новым Годом!
30 декабря 2016 - Николай Бечин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Давайте оставим в ушедшем году Все беды, заботы, тревоги, усталость. А в Новом, пусть будут...
Лия Черных
Мороз-кузнец
30 декабря 2016 - Лия Черных - "Блог клуба - С Новым годом!"
У мороза кузница на горе стоит. В ней огонь серебряный по ночам горит. Раздувай, метелица,...
Сергеенкова Надежда
Всех поздравляю с Наступающим Новым годом!
30 декабря 2016 - Сергеенкова Надежда - "Блог клуба - С Новым годом!"
Глава 1. Бездомный домовой Ну вот, стряслось-таки, случилось! Я уж думал, суждено мне тут свой...
Светлана Ефимова
Как русский боец Певун жену спас (новая сказка)
30 декабря 2016 - Светлана Ефимова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Сказка "Как русский боец Певун жену спас" Возвратился из заграничной...
Светлана Ефимова
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
30 декабря 2016 - Светлана Ефимова - "Блог клуба - С Новым годом!"
"НОВОГОДНИЙ ТОСТ" Петух спешит на крыльях ветра, Отсчитывая скорость...
Надежда Цыганкова
Сказка зимнего леса
30 декабря 2016 - Надежда Цыганкова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Сказка зимнего леса Зима. На ночном небе таинственно поблескивают звезды. За окном...
Сергей Тимшин
Новогоднее-2017
30 декабря 2016 - Сергей Тимшин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Снег славянский новью серебрится В Киеве, в Донецке и в Москве… С Новым Годом,...
Юрий Елизаров
С Новым годом, Россия!
30 декабря 2016 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - С Новым годом!"
Россия наша, с Новым годом Тебя поздравить я хочу! С таким вождём, с таким народом Тебе всё...
Лия Черных
Новогодняя ностальгия
30 декабря 2016 - Лия Черных - "Блог клуба - С Новым годом!"
У стеклянных часов поистёрлись изрядно бока, Полиняли давно все чешуйки игрушечных шишек. Не...
Геннадий Зенков
Белая свадьба
30 декабря 2016 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - С Новым годом!"
Ирина Лазур
Утренник
29 декабря 2016 - Ирина Лазур - "Блог клуба - С Новым годом!"
Перед самым Новым годом кот по имени Марсик изловчился и проехался когтями по моей щеке. Да так...
Леонид Старцев
Маленький зимы оркестрик
29 декабря 2016 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Друзья, всех с наступающим Новым годом, счастья, любви и исполнения желаний!!!...
Ольга Михайлова
Кто в нарядной, красной шубе в Новый год...
29 декабря 2016 - Ольга Михайлова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Верим ли мы в Деда Мороза? Сколько бы поколений не спорили, есть он, или это...
Журнал №12 за 2016 год
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
28 декабря 2016 - Администратор - 64
История спасательной службы Самарской области, как, впрочем, и всей России, тесно связана с историей Гражданской обороны в нашей стране. Все...
Вера Богуш. Лед и пламень
Вера Богуш. Лед и пламень
28 декабря 2016 - Администратор - 65
Вере Богуш – 70. Поверить в это практически невозможно. Глядя на энергичную молодую женщину, которая выпрыгивает из-за руля своей машины и...
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
28 декабря 2016 - Администратор - 45
Какой орган у человека самый главный? Наверняка сейчас вы ответили: сердце. Любить, переживать, сострадать, волноваться… Ведь это все оно!
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
28 декабря 2016 - Администратор - 79
Если верить закону подобия: хорошим людям судьба часто дарит встречи с такими же замечательными людьми, то есть срабатывает эффект притяжения....
Егор Полухин. Человек неба
Егор Полухин. Человек неба
28 декабря 2016 - Администратор - 48
20 тысяч часов безаварийного налета за более чем 40-летнюю работу в авиации. Заслуженный пилот России, обладатель ордена «Знак Почета»,...
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
28 декабря 2016 - Администратор - 52
Да, наша школа уникальна! Для нас классический танец является вершиной танцевального искусства. Ни в одной другой школе региона нет такого...
Школа №70. Калейдоскоп талантов
Школа №70. Калейдоскоп талантов
28 декабря 2016 - Администратор - 68
Судьба школы словно большая, интересная, красочная книга, которой с упоением можно зачитываться, перелистывать ее страницы, разглядывать...
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
28 декабря 2016 - Администратор - 55
Биография детской школы искусств №5 в Приволжском микрорайоне началась с одного музыкального отделения. Сегодня здесь три филиала, пять...
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
28 декабря 2016 - Администратор - 39
Сложно представить завтрак, обед или ужин среднестатистического россиянина без кусочка хлеба. «Хлеб-батюшка», «хлеб-кормилец» – как только не...
Страницы: 1 2 3 Следующая Последняя
 
Вопрос-ответ

Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?

18 декабря 2016Подробнее...

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо

6 июня 2016Подробнее...

извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?

8 марта 2016Подробнее...

Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....

4 марта 2016Подробнее...

Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...

17 сентября 2015Подробнее...

Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?

1 сентября 2015Подробнее...

Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...

29 июля 2015Подробнее...

Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...

9 апреля 2015Подробнее...

Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...

8 апреля 2015Подробнее...

Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?

8 апреля 2015Подробнее...

Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"

1 апреля 2015Подробнее...

Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...

19 марта 2015Подробнее...

Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...

7 марта 2015Подробнее...

Как правильно публиковать текст произведения на сайте?

5 января 2015Подробнее...

Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.

12 декабря 2014Подробнее...

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...

7 июля 2014Подробнее...

помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?

28 июня 2014Подробнее...

Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru

14 мая 2014Подробнее...

Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...

13 мая 2014Подробнее...

С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...

1 мая 2014Подробнее...

Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.

1 мая 2014Подробнее...

Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать

29 апреля 2014Подробнее...

Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?

26 апреля 2014Подробнее...

Уважаемый администратор! Моё короткое стихотворение почему то сохраняется в строчку. Дважды пытался редактировать делая большие пробелы,...

17 апреля 2014Подробнее...
Комментарии

Поздравляю всех вас, друзья!И лауреатов, и призёров, и жюри за завершение нового конкурса! Все - молодцы. С Новым годом! Пусть не скупится он на мир, добро и творческую энергию, на счастье, которое... >>>

Людмила Косарева
Людмила Косарева, сегодня в 11:51
Итоги творческого конкурса «Не в...

Вот и первая бесстрашная и искренняя ИСПОВЕДЬ. Даже если она от лица ЛГ, а не самого Николая. Очень точный образ многих из нас: "Книгочей-рифмоплёт с обветшалым лирическим гримом..." Но,... >>>

Геннадий Зенков
Геннадий Зенков, сегодня в 11:36
Оглянись в печали

Спасибо Геннадий! Взаимно: "С Новым Годом и очередным дипломом!" Всех благ и творческих успехов! >>>

Владимир Коньков
Владимир Коньков, сегодня в 11:26
Ошибка

Поздравляю, Александр, прекрасный подарок к Новому году, так держать! >>>

Генадий Синицын
Генадий Синицын, сегодня в 11:24
Поздравляем: вышла в свет книга...

После встречи Нового года все как шампанского в рот набрали - ни одного комментария! Прерву молчанье. Владимир в своём репертуаре с удачным сочетанием слёз и смеха. За что его любит и уважает жюри... >>>

Геннадий Зенков
Геннадий Зенков, сегодня в 11:20
Ошибка

Самое интересное, что для меня наслаждение жизнью действительно наступило с 49 лет, но не потому что какие-то проблемы (трудности) прошли, а от того что Огромная Любовь пришла!!! >>>

Генадий Синицын
Генадий Синицын, сегодня в 11:18
Мужчины начинают наслаждаться жизнью...

Спасибо, Геннадий! А теперь уже - с Новым годом! Пусть будет Жизнь! Земля красивей, Дом!!! Счастья Вам и дорогим людям!!! >>>

Людмила Косарева
Людмила Косарева, сегодня в 11:14
С Новым годом, "Самарские судьбы"!

Что значит - улыбнуло? Очень просто - понравилось! >>>

Генадий Синицын
Генадий Синицын, сегодня в 11:11
СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО

Поздравляю победителей и лауреатов! Огромное спасибо уважаемому жюри! И всех-всех-всех поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ!!! >>>

Наталья Максимова
Наталья Максимова, сегодня в 10:54
Итоги творческого конкурса «Не в...

А работать пошли в 14 лет,оставив школу, потому что началась Великая Отечественная война... >>>

Людмила Косарева
Людмила Косарева, сегодня в 10:47
СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО

Спасибо, Александр! С наступившим! >>>

Алексей Мальцев
Алексей Мальцев, сегодня в 10:26
Символ года

Поздравляю всех!!! >>>

Александр Петербургский
Александр Петербургский, сегодня в 10:07
Итоги творческого конкурса «Не в...

Ин-те-рес-но. С Новым годом, Ольга! >>>

Александр Петербургский
Александр Петербургский, сегодня в 09:54
С Новым 2017 годом!

Спасибо жюри,спасибо Виталию Аркадьевичу ,спасибо всем самсудовцам за поддержку в ходе конкурса! Получить такой подарок к Новому году дорогого стоит! Всех победителей и лауреатов сердечно... >>>

Мария Штанова
Мария Штанова, сегодня в 09:49
Итоги творческого конкурса «Не в...

Дорогая Ольга Анатольевна! С Новым годом! Спасибо Вам за столь ценную информацию об истории нашей губернии.Значит, у самарцев сегодня двойной праздник... Да, если бы сегодняшние... >>>

Мария Штанова
Мария Штанова, сегодня в 09:41
С Новым 2017 годом!

Ушанка и прочее - конечно, ошибочка, но стереотипное мышление неисправимо) Очень забавно! >>>

Оксана Алмазова
Оксана Алмазова, сегодня в 09:19
Деревенский политолог

Дорогие Друзья! Спасибо за настроение, за рассказанные вслух истории, за интересных литературных героев, за отзывы и отклики, за творческий процесс. Мои поздравления победителям и лауреатам! >>>

Ольга Михайлова
Ольга Михайлова, сегодня в 09:02
Итоги творческого конкурса «Не в...

>>>

Ольга Михайлова
Ольга Михайлова, сегодня в 08:37
О моем Новом годе

С Новым Годом, Надя! >>>

Сергей Тимшин
Сергей Тимшин, сегодня в 08:21
Пожелания собратьям к Году Петуха

Мои поздравления победителям и лауреатам! Отдельная благодарность жюри за ваш нелегкий труд. Всех - с наступившим новым, 2017-м годом! Пусть он будет добрым ко всем нам! >>>

Елена Захарова
Елена Захарова, сегодня в 07:01
Итоги творческого конкурса «Не в...