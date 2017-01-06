Самарские судьбы

Комментарии

Я знаю, прошла через это - невыносимо тяжело. Рассказ всколыхнул тяжелую память, но, тем не менее, спасибо: отлично написан! Удачи в конкурсе! >>>

Спасибо,Татьяна! Когда хвалят - за плечами вырастают крылья. >>>

Спасибо, Лидия. Вам также творческих успехов. >>>

Замечательная миниатюра! Браво, Александра! Мой + >>>

Поэтичный, живописный рассказ. Описано всё так, что не читаешь, а видишь, как наяву. Чувствуешь "тонкий запах печного дыма" и слышишь шорох крепдешинового платья, и ощущаешь вкус груздя.... >>>

Александр,попробую написать свои мысли и по поводу третьего Вашего рассказа. Доверчивость - это беда,конечно, с одной стороны, особенно в наше время. А с другой стороны - меня иногда просто... >>>

Лене не следует корить себя. Это не настоящая любовь, если её надо сторожить, чтобы другие не подобрали. Раз парень не сумел подождать год, то он не был бы надёжным спутником в жизни.Хорошо пишешь,... >>>

Прекрасный рассказ! Ни одного лишнего или случайного слова. С каждой фразой всё больше проникаешься драматизмом ситуации. Но не подозреваешь, что главное потрясение впереди - в самом конце... >>>

Сказка и забавная, и грустная, на вечный сюжет. Ещё Одиссей, помнится, не устоял против обольщений нимфы Калипсо. И Ратмир у Пушкина легко забыл Людмилу, попав под чары красавиц. А Пенелопа всё... >>>

Спасибо, Наталья! А у меня так в жизни и получилось. Приобрела несколько профессий, а музыка - для отдыха и вдохновения. Еще раз спасибо! >>>

Любимым делом можно заниматься и не окончив профильного ВУЗа) Это и будет самым лучшим лекарством) Удачи Вам, Светлана! >>>

Её так все и звали - Балерина. Она часто ходила в красно - бордовой потрепанной шляпе с широкими полями,сильно выпивала,однажды зимой она просто замерзла в снегу,там же между киосков.....Юру я тоже... >>>

Лидия, благодарю Вас от всей души! >>>

Да, ночные звонки редко приносят добрые вести. Удачи!+ >>>