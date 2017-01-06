Самарские судьбы

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По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?
Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо
извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?
Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....
Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...
Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?
Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...
Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...
Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...
Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?
Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"
Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...
Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...
Как правильно публиковать текст произведения на сайте?
Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...
помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?
Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru
Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...
С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...
Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.
Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать
Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?
Варвара, не задумывались ли вы о театральном? Ваша эмоциональность, умение перевоплотиться и донести до зрителя главную мысль - важные составляющие вашего репортажа... а режиссура какова - блеск! >>>
Анна, я согласен с Вами: такие дискуссии, да ещё по разным направлениям, действительно, интересны и полезны многим участникам конкурсов. Вы очень образно сравнили меня с вратарём, отбивающим мячи.... >>>
Спасибо и вам, Александр, за оценку! Каждая история, особенно та, что ранит душу, действительно, оставляет глубокий след, но и без ошибок жить не получается. Недавно прочитала одну интересную... >>>
спасибо! >>>
спасибо >>>
Спасибо вам большое за эту живую и, несомненно, важную для сегодняшнего поколения историю. Удачи вам! Мой+ >>>
Браво! Всё стихотворение, действительно, наполнено русской душой. Спасибо за такие строки. Мой+ >>>
Несомненно, гордость семьи! Мой + >>>
Прекрасное произведение. Чувственно и легко. Спасибо. Мой + >>>
Очень интересное и оригинальное произведение. Спасибо. Мой + >>>
Несмотря на некоторые грамматические недочёты и опечатки, рассказ получился по-настоящему искреннее и тёплое. Удачи вам в вашем деле. Мой + >>>
Удивительно чувственный и живой очерк. Спасибо. Мой + >>>
Здравствуйте, Анна! Спасибо за комментарий, хотя по поводу сестры согласиться с вами не могу. Зная прототипов героев рассказа, думаю, что если бы сестра пошла на поводу у брата, то та квартира, в... >>>
А, такая вот версия! Годится... >>>
Так он же - забастовщик! Ему желтый цвет не нравится, вот он и покраснел! >>>
Жизненная правда. Такие школьные истории оставляют глубокий след в душе на долгие годы...Спасибо+! >>>
Если в поисковой системе «Яндекс» набрать «Самарские судьбы», сразу же откроется: миллионы результатов . Сегодня это реальность - самарский медиа-проект становится все более известным в России... >>>
Стихотворение так эмоционально насыщенно, что малыш словно бы криком кричит... Невозможно остаться равнодушным. Галина, спасибо вам за поднятую важную проблему! + >>>
Не хватает... У многих ведь голова очень долго "кружится", а спохватились-- уже непоправимо! Спасибо! >>>
Замечательное, емкое стихотворение, Злата! Такое не напишешь, не пропустив какой-то, хотя бы маленький, опыт сквозь свою душу. Очень благодарна вам за этот эмоциональный отклик, за высокую оценку... >>>