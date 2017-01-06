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Самарские судьбы
Самара - Стара Загора
Их знали миллионы
Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Викентия Вересаева
сегодня в 01:02 - Маргарита Смородинская - "Их знали миллионы"
Викентий Викентьевич Вересаев (настоящая его фамилия – Смидовский) родился 16 января 1867 года в Туле. Его отец был врачом, основателем Тульской городской больницы и санитарной комиссии, одним из создателей Общества тульских врачей. Мать организовала в своем доме первый в Туле детский...
Хроники самарочки
«Тольяттинский Шишкин» - Виктор Несмеянов
сегодня в 04:19 - Ольга Михайлова - "Хроники самарочки"
15 января Литературная гостиная Библиотеки Автограда открыла Год Экологии презентацией художественной выставки Виктора Несмеянова "Родная сторона". Как в искрящийся на солнце, пушистый декабрьский снег, погружается зритель в великолепные русские пейзажи тольяттинского...

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В Самаре пройдет всероссийский семинар аграриев
В Самаре пройдет всероссийский семинар аграриев
16.01.17 19:45 - Ольга Михайлова
Штормовое предупреждение: В Самарской области ожидается аномально-холодная погода
Штормовое предупреждение: В Самарской области ожидается аномально-холодная погода
16.01.17 19:42 - Ольга Михайлова
В регионе установлен новый праздничный день – День отца
В регионе установлен новый праздничный день – День отца
16.01.17 19:41 - Ольга Михайлова
Триллион из продуктовой корзины. Российские ретейлеры подсчитали прошлогоднюю выручку
Триллион из продуктовой корзины. Российские ретейлеры подсчитали прошлогоднюю выручку
16.01.17 18:51 - Маргарита Смородинская
Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ
Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии РФ
16.01.17 18:36 - Маргарита Смородинская
Москвичи смогут увидеть астероид невооруженным глазом
Москвичи смогут увидеть астероид невооруженным глазом
16.01.17 18:33 - Маргарита Смородинская
Путин поздравил Василия Ланового
Путин поздравил Василия Ланового
16.01.17 12:07 - Маргарита Смородинская
Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов
Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов
16.01.17 11:54 - Маргарита Смородинская
Ученые назвали время появления разумных машин для межзвездных путешествий
Ученые назвали время появления разумных машин для межзвездных путешествий
16.01.17 11:53 - Маргарита Смородинская
Завершился областной конкурс самодеятельных чтецов «Самарские строфы»
Завершился областной конкурс самодеятельных чтецов «Самарские строфы»
16.01.17 11:30 - Ольга Михайлова
В Тольятти "Лада" обыграла норвежский "Глассверкет" из Драммена
В Тольятти "Лада" обыграла норвежский "Глассверкет" из Драммена
16.01.17 10:56 - Ольга Михайлова
Сегодня в Самаре прозвучат духовные песнопения в исполнении Ансамбля солистов Хора Храма Христа Спасителя «Эйдос»
Сегодня в Самаре прозвучат духовные песнопения в исполнении Ансамбля солистов Хора Храма Христа...
16.01.17 10:51 - Ольга Михайлова
Традиционный Рождественский концерт в театре оперы и балета
Традиционный Рождественский концерт в театре оперы и балета
16.01.17 10:39 - Ольга Михайлова
В Приморье в ДТП погиб известный шеф-повар, снимавшийся в телепроекте
В Приморье в ДТП погиб известный шеф-повар, снимавшийся в телепроекте
16.01.17 09:45 - Маргарита Смородинская
При крушении самолета под Бишкеком погибли более 30 человек
При крушении самолета под Бишкеком погибли более 30 человек
16.01.17 09:44 - Маргарита Смородинская
Под Белгородом 2-летняя девочка в мороз ушла из детсада в майке и тапочках
Под Белгородом 2-летняя девочка в мороз ушла из детсада в майке и тапочках
16.01.17 09:43 - Маргарита Смородинская
Ученые доказали, что скромным быть "вредно"
Ученые доказали, что скромным быть "вредно"
16.01.17 09:42 - Маргарита Смородинская
В Самаре прошел фестиваль зимних забав «Славянская зима»
В Самаре прошел фестиваль зимних забав «Славянская зима»
16.01.17 04:37 - Ольга Михайлова
Дэвид Боуи и Леонард Коэн посмертно номинированы на Brit Awards – 2017
Дэвид Боуи и Леонард Коэн посмертно номинированы на Brit Awards – 2017
15.01.17 23:50 - Маргарита Смородинская
Разноцветные столбы света зафиксировали в Канаде
Разноцветные столбы света зафиксировали в Канаде
15.01.17 23:47 - Маргарита Смородинская
Теория разбитых окон
Теория разбитых окон
15.01.17 20:54 - Татьяна Мезенцева
Кубок России по снежной и ледовой скульптуре стартует в Перми
Кубок России по снежной и ледовой скульптуре стартует в Перми
15.01.17 19:44 - Маргарита Смородинская
Россияне вошли в топ-10 покупателей жилья в Дубае
Россияне вошли в топ-10 покупателей жилья в Дубае
15.01.17 19:42 - Маргарита Смородинская
Теннисистки из Самарской области сыграют на кортах открытого чемпионата Австралии
Теннисистки из Самарской области сыграют на кортах открытого чемпионата Австралии
15.01.17 18:15 - Ольга Михайлова
Сегодня по народному календарю День Кура и Курки
Сегодня по народному календарю День Кура и Курки
15.01.17 18:11 - Ольга Михайлова
Сегодня День рождения отмечает Шахматов Евгений Владимирович
Сегодня День рождения отмечает Шахматов Евгений Владимирович
15.01.17 18:07 - Ольга Михайлова
Михаил Бабич: «Самарская губерния является значимым промышленным, научно-космическим, автомобилестроительным центром России»
Михаил Бабич: «Самарская губерния является значимым промышленным, научно-космическим,...
15.01.17 18:02 - Ольга Михайлова
Как избежать детского травматизма зимой? Советы родителям
Как избежать детского травматизма зимой? Советы родителям
15.01.17 17:56 - Ольга Михайлова
В Октябрьске на Волге спасли замерзающего рыбака
В Октябрьске на Волге спасли замерзающего рыбака
15.01.17 17:53 - Ольга Михайлова
Николай Меркушкин и митрополит Сергий открыли детский епархиальный центр в Зубчаниновке
Николай Меркушкин и митрополит Сергий открыли детский епархиальный центр в Зубчаниновке
15.01.17 17:50 - Ольга Михайлова
Самарские судьбы. Самарское кино
Самарские судьбы. Самарское кино
15.01.17 16:29 - Ольга Добрая
Киев больше не самый дорогой город Украины
Киев больше не самый дорогой город Украины
15.01.17 15:58 - Татьяна Мезенцева
В США выставят на продажу автомобили «из шестидесятых»
В США выставят на продажу автомобили «из шестидесятых»
15.01.17 15:52 - Татьяна Мезенцева
Как выбрать духи и не разочароваться: 6 правил
Как выбрать духи и не разочароваться: 6 правил
15.01.17 15:48 - Татьяна Мезенцева
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Сериал Самарские судьбы - 1 баннер

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Текущий конкурс "Неисправимая ошибка"
Иван и Дарья
сегодня в 12:33 - Виктор Казаев - 2 - 32
Жили они по соседству, буквально через два дома. То, что она ему нравится, Иван понял в первом классе, потому и предложил как-то раз после школы:...
Наркоман
вчера в 14:42 - Валентина Кирьякова - 4 - 52
Галстук
вчера в 14:40 - Alimov Seidamet - 3 - 53
Ошибка природы
вчера в 12:29 - Юрий Кукурекин - 5 - 65
Об очень личном. Исповедь юной пациентки. Ошибка природы…
Ревность
14 января 2017 - Галина Коваленко - 7 - 68
Их было двое - девушка и парень...
13 января 2017 - Татьяна Левина - 2 - 79
Прости, фриц…
13 января 2017 - Владимир Петрушенко - 3 - 76
Двойка по предмету "любовь"
13 января 2017 - Анна Штомпель - 28 - 138
А вы говорите – «русский», «математика»… Разве это самое важное?..
Цветы
13 января 2017 - Анатолий Бел - 8 - 81
За пять минут до ада
12 января 2017 - Андрей Шаргородский - 17 - 156
История записана со слов человека, которого успели вовремя вынуть из петли.
Ох, уж эти маги, эзотерики...
12 января 2017 - Ирина Гетманская - 4 - 77
Ох, уж эти маги, эзотерики — те ещё ревнители познания...
Обязательная доля
12 января 2017 - Наталья Максимова - 22 - 121
Одна большая.
12 января 2017 - Сергей Алексенко - 2 - 66
Порой ошибки не заметны, Никчемны и весьма мелки, Их походя не замечаем, Они не трогают умы.
ЕХАЛ ПОЕЗД ЗАПОЗДАЛЫЙ...
12 января 2017 - Татьяна Ларченко - 38 - 164
Откладывать на «потом»-- плохая привычка
Пачечный грех
12 января 2017 - Владимир Белькович - 8 - 95
Не гляди на меня ты тревожно
12 января 2017 - Николай Бечин - 10 - 77
Вспомним, как-нибудь, вместе с улыбкой, В сердце боль друг от друга тая, Эту ночь, что была лишь ошибкой, Где шептала ты мне: «Я твоя».
МИМО
11 января 2017 - Виктория Дорошенко - 10 - 84
То, что кому суждено
11 января 2017 - Александр Филичкин - 3 - 81
История о превратностях судьбы
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Новое в блогах
Ольга Михайлова
«Тольяттинский Шишкин» - Виктор Несмеянов
сегодня в 04:19 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
15 января Литературная гостиная Библиотеки Автограда открыла Год Экологии...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения...
сегодня в 01:02 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Викентий Викентьевич Вересаев (настоящая его фамилия – Смидовский) родился 16 января...
Варвара Смородинская
Сняла новое видео! Жду критики и помощи.
вчера в 22:23 - Варвара Смородинская - "Звезда мира"
Всем привет! Я сняла новое видео. Очень старалась. Так как учусь в 9 классе тема...
Елена Рехорст
Первые весенние цветы и утиное радио
вчера в 20:48 - Елена Рехорст - "Разноцветные краски"
К Старому Новому году у нас зацвели первые весенние цветы, значит весна не за горами. А...
Марат Валеев
Бастуют все!
вчера в 17:56 - Марат Валеев - "Проза жизни"
Зюкин пошел за хлебом. На дверях магазина криво была приколочена картонка с лаконичной надписью:...
Екатерина Листопадова
Немного про добро
вчера в 13:58 - Екатерина Листопадова - "Фантасмагория"
Добро ведь выгод не дает И песенку свою поет, По жизни весело идет. Живет в каком-то...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения...
вчера в 12:59 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Василий Петров - советский военачальник, генерал армии, Маршал и Герой Советского...
Наталья Колмогорова
Пичужка
вчера в 09:45 - Наталья Колмогорова - "лирика,проза"
Душа – испуганная птичка – Поёт, но в редкие часы, Возможно там, на пограничье, Где полминуты...
Галина Червова
Моя вторая книга!
вчера в 09:07 - Галина Червова - "Оттенки любви"
Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами радостью - у меня родилась вторая...
Ольга Михайлова
Известный скульптор Иван Мельников о новых...
вчера в 00:23 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
Иван Мельников (1954 г. р.) - скульптор, заслуженный художник России, член Союза...
Маргарита Смородинская
Скончался солист Мариинского театра Эдуард Цанга
14 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
В Петербурге умер солист Мариинского театра Эдуард Цанга. О смерти музыканта сообщил в...
Яна Солякова
Стражник с травинкой
14 января 2017 - Яна Солякова - "Карагай"
https://www.youtube.com/watch?v=nfKaiDiUZEY Игорь Ященко озвучил стихи, а кто подобрал...
Тамара Осипова
Гармонист
14 января 2017 - Тамара Осипова - "мои стихи и проза"
Судьбы российских женщин низшего сословия похожи одна на другую, как две капли воды....
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 40 лет со дня смерти Питера...
14 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Питер Финч – первый из актеров, получивших «Оскара» посмертно. Он родился в Лондоне 28...
Маргарита Смородинская
Таганка, зачем сгубила ты меня? Что сломало...
14 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
13 января исполнилось 30 лет со дня смерти одного из крупнейших советских театральных...
Сергей Тимшин
Во хмелю снежном
14 января 2017 - Сергей Тимшин - "Мои стихи, песни и проза"
Какую явь Создатель сеет! Белым-белы - и высь, и ширь. К Кубани сватается Север, А в свахах...
Ольга Михайлова
14 января исполняется 90 лет со дня рождения...
14 января 2017 - Ольга Михайлова - ""Хроники самарочки""
Так сложилось, что люди не живут вечно. И особенно остро задумываешься об этом, когда слышишь...
Маргарита Смородинская
Умер американский писатель и сценарист Уильям...
14 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
В США в возрасте 89 лет скончался американский писатель и сценарист Уильям Питер...
Маргарита Смородинская
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения...
13 января 2017 - Маргарита Смородинская - ""Их знали миллионы""
Илья Лифшиц - советский физик-теоретик, академик. Илья Михайлович Лифшиц родился 13...
Новое в блогах клубов
Леонид Старцев
Деду Морозу, лично в руки
13 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Дорогой мой, Дедушка Мороз! Извини, прошу, меня за дерзость. Есть один лишь маленький...
Наталья Чернова
С Новым Годом!
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый год возвращает нас в детство, В сказку матушки, все как во сне! По душе мне такое...
Наталья Чернова
Что несешь нам, год грядущий?
13 января 2017 - Наталья Чернова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Что несешь нам, год грядущий? Что там будет впереди? Встретим мы тебя радушно, Не стесняйся,...
Марат Валеев
Как татары отжигают
11 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Сабантуй, г. Набережные Челны https://ok.ru/video/80199027215
Ирина Десятерик
Новый Год
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
Обожаю Новый Год! Столько радости, забот! Дед Мороз приходит в дом, Мой рассказ как раз о...
Ирина Десятерик
Новогодний романс
9 января 2017 - Ирина Десятерик - "Блог клуба - С Новым годом!"
НОВОГОДНИЙ РОМАНС Догорают в камине поленья, Ель пушистая в доме стоит, Зашумел самовар наш...
Марат Валеев
Против лома есть приём!
9 января 2017 - Марат Валеев - "Блог клуба - Афоризмы, цитаты, изречения самсудовцев"
— Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! — зловеще приговаривал следователь Мандрыкин, заходя в...
Геннадий Зенков
Дедушка, с днём рождения!
8 января 2017 - Геннадий Зенков - "Блог клуба - Клуб любителей видеороликов. Увлекательных, забавных, потрясших ваше спокойствие."
Яна Солякова
Дорогие самсудовцы, я вас так вижу))))
7 января 2017 - Яна Солякова - "Блог клуба - С Новым годом!"
МАРАТ ВАЛЕЕВ Марат всегда улыбается, даже когда спит. Рука у него стальная, а в ней – золотое...
Николай Климкин
Под сень церкви в Смолино
7 января 2017 - Николай Климкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Под сенью церкви в Смолино, Где ангелы вокруг летают, Где причащаются вином И в тишине псалмы...
Людмила Косарева
в Рождество
6 января 2017 - Людмила Косарева - "Блог клуба - С Новым годом!"
*** Коснулось души первозданное диво: И чудо, и смысл в белизне молчаливой… Сплетение веток...
Юрий Елизаров
Фрянзин бугор
6 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - Казачий круг"
В лето 1745 от Рождества Христова по приказу первого губернатора Оренбургской губернии Ивана...
Леонид Старцев
Новогодние приключения некой дамы
5 января 2017 - Леонид Старцев - "Блог клуба - С Новым годом!"
Лимерики Одна дама проснулась в полпятого Января приблизительно пятого… Глядь,...
Юрий Елизаров
Похмельный синдром
4 января 2017 - Юрий Елизаров - "Блог клуба - С Новым годом!"
Новый год - праздник семейный. Вне семьи его встречают только те, кто из родительской семьи уже...
Александр Ионкин
Снег
4 января 2017 - Александр Ионкин - "Блог клуба - С Новым годом!"
Снег. Снег гоняют по крышам ветра, Постаралась сегодня Зима. Новый Год на земле наступил,...
Тамара Осипова
С наступившим 2017 годом!
4 января 2017 - Тамара Осипова - "Блог клуба - С Новым годом!"
Всем желаю удачи в этом Новом году! Не могу не отметить, что рада Пожелать вам...
Константин Вуколов
Моя семья
4 января 2017 - Константин Вуколов - "Блог клуба - Билет в детство"
Я живу счастливый самый, У меня есть папа с мамой И две бабушки, два деда, Брат, сестрёнка-...
Владимир Соколов
Братья Дувах
2 января 2017 - Владимир Соколов - "Блог клуба - Сказки для детей и взрослых"
Сказка Жила в стойбище Кэкти ( обрыв - ульчский*) семья рода Дувах. Мать с двумя взрослыми...
Журнал №12 за 2016 год
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
26 лет на службе людям. Сотрудники МЧС России по Самарской области
28 декабря 2016 - Администратор - 164
История спасательной службы Самарской области, как, впрочем, и всей России, тесно связана с историей Гражданской обороны в нашей стране. Все...
Вера Богуш. Лед и пламень
Вера Богуш. Лед и пламень
28 декабря 2016 - Администратор - 156
Вере Богуш – 70. Поверить в это практически невозможно. Глядя на энергичную молодую женщину, которая выпрыгивает из-за руля своей машины и...
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
Большое сердце Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов
28 декабря 2016 - Администратор - 116
Какой орган у человека самый главный? Наверняка сейчас вы ответили: сердце. Любить, переживать, сострадать, волноваться… Ведь это все оно!
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
Андриян Клещёв. Стабильность – признак мастерства
28 декабря 2016 - Администратор - 218
Если верить закону подобия: хорошим людям судьба часто дарит встречи с такими же замечательными людьми, то есть срабатывает эффект притяжения....
Егор Полухин. Человек неба
Егор Полухин. Человек неба
28 декабря 2016 - Администратор - 144
20 тысяч часов безаварийного налета за более чем 40-летнюю работу в авиации. Заслуженный пилот России, обладатель ордена «Знак Почета»,...
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
«Наша школа уникальна!» Детская центральная хореографическая школа
28 декабря 2016 - Администратор - 164
Да, наша школа уникальна! Для нас классический танец является вершиной танцевального искусства. Ни в одной другой школе региона нет такого...
Школа №70. Калейдоскоп талантов
Школа №70. Калейдоскоп талантов
28 декабря 2016 - Администратор - 277
Судьба школы словно большая, интересная, красочная книга, которой с упоением можно зачитываться, перелистывать ее страницы, разглядывать...
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
Детская школа искусств №5. Там, где живут музы
28 декабря 2016 - Администратор - 143
Биография детской школы искусств №5 в Приволжском микрорайоне началась с одного музыкального отделения. Сегодня здесь три филиала, пять...
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
Самарский хлебозавод №5. В Новый год с новой продукцией!
28 декабря 2016 - Администратор - 112
Сложно представить завтрак, обед или ужин среднестатистического россиянина без кусочка хлеба. «Хлеб-батюшка», «хлеб-кормилец» – как только не...
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Вопрос-ответ

По ошибке создала несколько одинаковых тем в конкурсе. Скажите, пожалуйста, как удалить созданную тему?

6 января 2017Подробнее...

Что нужно разместить в окне "изображение" при регистрации?

18 декабря 2016Подробнее...

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть результаты закончившегося конкурса "Сон в руку"?Спасибо

6 июня 2016Подробнее...

извините почему я регистрировалась один раз а мои стихи повторяются два раза и еще как немного подкорректировать?

8 марта 2016Подробнее...

Здравствуйте! Я Ольга Колесникова,зарегистрировалась на сайте, правильно ввожу логин и пароль, а мне отвечают, что ошибка авторизации....

4 марта 2016Подробнее...

Я, Поваров Владимир, участвую в конкурсе, который проводится сейчас. И почему-то не могу ставить плюсы другим участникам: нет зелёного...

17 сентября 2015Подробнее...

Добрый вечер! Подскажите, как удалить материал?

1 сентября 2015Подробнее...

Здравствуйте, почему то возникла проблема с отправкой рассказа на конкурс. На моем компьютере все выглядит как надо, но когда посылаю, то...

29 июля 2015Подробнее...

Добрый день. Снова обращаюсь к вам за помощью и советом. Извините, что я такая "неумеха". Наконец-то получилось убрать символы с...

9 апреля 2015Подробнее...

Пишу снова. Зарегистрировалась. Вошла!!! Разместила стихотворение, но после каждой строчки знаки - . Что это такое и как это убрать? Они...

8 апреля 2015Подробнее...

Зарегистрировалась. Правильно ввожу логин и пароль, выдает ошибку. Почему?

8 апреля 2015Подробнее...

Не могу найти в полном рейтинге текущего конкурса свое стихотворение "Страны Великой Главный Праздник"

1 апреля 2015Подробнее...

Написано: В нашем визуальном редакторе (на сайте), есть заветная кнопка "Вставить только текст". Эта кнопка также убирает изначальное...

19 марта 2015Подробнее...

Мне вчера в уведомлении пришло два уведомления о предложении дружбы . Одно Бекир Аблаев, а второе я что-то не туда нажала и не могу...

7 марта 2015Подробнее...

Как правильно публиковать текст произведения на сайте?

5 января 2015Подробнее...

Подскажите, пожалуйста, как свою конкурсную работу снять с конкурса и размести в своём блоге? С уважением, Злата.

12 декабря 2014Подробнее...

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли определенные ограничения на редактирование собственного произведения (сроки, количество,...

7 июля 2014Подробнее...

помогите мне пожалуйста хочу опубликовать прозу но не понимаю как.Прозу надо писать в Основном тексте?Или прикрепить файл?

28 июня 2014Подробнее...

Здраствуйте! Можно ли ваш журнал (Самарские судьбы) заказать по почте, если да, то как? Игорь matador.sss-igor@yandex.ru

14 мая 2014Подробнее...

Здравствуйте! Я опубликовала очерк в конкурсе "Интернет или жизнь", у меня есть одна опечатка "меньшАЯ из двух зол", а должно быть...

13 мая 2014Подробнее...

С тех пор,как многие пользователи стали корреспондентами,на их страничках в разделе "Статьи" теперь очень трудно найти конкурсные...

1 мая 2014Подробнее...

Здраствуйте,меня завут Вениамин.Не подскажите как и где найти результаты конкурса "Имена и Судьбы."Спасбо.

1 мая 2014Подробнее...

Опубликовала работу, но почему-то абзацы не соблюдены. Подскажите, пожалуйста, что делать

29 апреля 2014Подробнее...

Здравствуйте, мне на почту пришло письмо с ссылкой, но не получается на неё задти. Что делать?

26 апреля 2014Подробнее...
Комментарии

Варвара, не задумывались ли вы о театральном? Ваша эмоциональность, умение перевоплотиться и донести до зрителя главную мысль - важные составляющие вашего репортажа... а режиссура какова - блеск! >>>

Наталья Колмогорова
Наталья Колмогорова, сегодня в 17:58
Сняла новое видео! Жду критики и помощи.

Анна, я согласен с Вами: такие дискуссии, да ещё по разным направлениям, действительно, интересны и полезны многим участникам конкурсов. Вы очень образно сравнили меня с вратарём, отбивающим мячи.... >>>

Геннадий Зенков
Геннадий Зенков, сегодня в 17:58
Передача

Спасибо и вам, Александр, за оценку! Каждая история, особенно та, что ранит душу, действительно, оставляет глубокий след, но и без ошибок жить не получается. Недавно прочитала одну интересную... >>>

Татьяна Маркинова
Татьяна Маркинова, сегодня в 17:36
Непринятый букет

спасибо! >>>

Валентина Кирьякова
Валентина Кирьякова, сегодня в 16:59
Наркоман

спасибо >>>

Валентина Кирьякова
Валентина Кирьякова, сегодня в 16:59
Наркоман

Спасибо вам большое за эту живую и, несомненно, важную для сегодняшнего поколения историю. Удачи вам! Мой+ >>>

Константин Буянов
Константин Буянов, сегодня в 16:53
Спасительница

Браво! Всё стихотворение, действительно, наполнено русской душой. Спасибо за такие строки. Мой+ >>>

Константин Буянов
Константин Буянов, сегодня в 16:49
Родом из народа

Несомненно, гордость семьи! Мой + >>>

Константин Буянов
Константин Буянов, сегодня в 16:45
Гордость нашей семьи

Прекрасное произведение. Чувственно и легко. Спасибо. Мой + >>>

Константин Буянов
Константин Буянов, сегодня в 16:44
Фанасенька

Очень интересное и оригинальное произведение. Спасибо. Мой + >>>

Константин Буянов
Константин Буянов, сегодня в 16:41
Завещание старой Халун

Несмотря на некоторые грамматические недочёты и опечатки, рассказ получился по-настоящему искреннее и тёплое. Удачи вам в вашем деле. Мой + >>>

Константин Буянов
Константин Буянов, сегодня в 16:37
В наследство внукам-8 родословных!

Удивительно чувственный и живой очерк. Спасибо. Мой + >>>

Константин Буянов
Константин Буянов, сегодня в 16:31
​Бессмертие - это воскрешение памяти

Здравствуйте, Анна! Спасибо за комментарий, хотя по поводу сестры согласиться с вами не могу. Зная прототипов героев рассказа, думаю, что если бы сестра пошла на поводу у брата, то та квартира, в... >>>

Наталья Максимова
Наталья Максимова, сегодня в 16:14
Обязательная доля

А, такая вот версия! Годится... >>>

Марат Валеев
Марат Валеев, сегодня в 16:07
Бастуют все!

Так он же - забастовщик! Ему желтый цвет не нравится, вот он и покраснел! >>>

Елена Рехорст
Елена Рехорст, сегодня в 15:54
Бастуют все!

Жизненная правда. Такие школьные истории оставляют глубокий след в душе на долгие годы...Спасибо+! >>>

Александр Шайкин
Александр Шайкин, сегодня в 15:26
Непринятый букет

Если в поисковой системе «Яндекс» набрать «Самарские судьбы», сразу же откроется: миллионы результатов . Сегодня это реальность - самарский медиа-проект становится все более известным в России... >>>

Ольга Михайлова
Ольга Михайлова, сегодня в 14:57
Самарские судьбы. Самарское кино

Стихотворение так эмоционально насыщенно, что малыш словно бы криком кричит... Невозможно остаться равнодушным. Галина, спасибо вам за поднятую важную проблему! + >>>

Анна Штомпель
Анна Штомпель, сегодня в 14:46
Не убивай

Не хватает... У многих ведь голова очень долго "кружится", а спохватились-- уже непоправимо! Спасибо! >>>

Татьяна Ларченко
Татьяна Ларченко, сегодня в 14:29
ЕХАЛ ПОЕЗД ЗАПОЗДАЛЫЙ...

Замечательное, емкое стихотворение, Злата! Такое не напишешь, не пропустив какой-то, хотя бы маленький, опыт сквозь свою душу. Очень благодарна вам за этот эмоциональный отклик, за высокую оценку... >>>

Татьяна Ларченко
Татьяна Ларченко, сегодня в 14:27
ЕХАЛ ПОЕЗД ЗАПОЗДАЛЫЙ...