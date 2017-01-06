Комментарии

Красиво, Валерий! Теперь буду знать! Зимой в Россию прихвачу с собой чаек для провианта и ящик для кораллов... >>>

Мне понравился рассказ. Мой + Вам >>>

Завораживающе. Вечная девичья мечта и такая жизненная мудрость сказки... Мой +. >>>

От души поздравляю журнал "Самарские судьбы" с красивым юбилеем! Помню его еще по своей работе в библиотеке. Слышала от читателей много хороших отзывов и сама читала с удовольствием.... >>>

Сергей, спасибо, что прочитали мой рассказ. >>>

Чудесная была пара Гордеева и Гриньков, и как фигуристы, и как люди, насколько можно судить со стороны. Такие же светлые, как их улыбки. Маргарита, спасибо Вам, что напомнили про эту дату! >>>

Сразу вспоминается Есенинское "Так мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок..." Мой +. >>>

Спасибо, Роза! Да, очень трудно расставаться с близкими людьми. >>>

Спасибо, Александр за комментарий. >>>

Наталия, как же интересно и вкусно подана вечная тема Любви! Мой +. >>>

Светлана,хорошее сихотворение!Желаю удачи во всём!+! >>>

Сергей, мне понравился Ваш рассказ. На тему суицида в конкурсе уже были работы, но так оригинально еще никто не обыгрывал. И всё очень жизненно. Действительно, на строительстве даже самого... >>>

Как же приятно читать грамотно оформленную работу, не говоря уже об интересном и жизненном содержании! Только я не совсем поняла вот этот момент. — И я замужем. Только у меня любимый муж и... >>>

Ну и зануда! >>>

Очень хороший и добрый рассказ Николай! >>>